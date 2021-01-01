Что история говорит о нынешней алмазной битве

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Когда Дэн Скотт (Dan Scott), основатель и архитектор бренда Luxe Licensing, слышит перепалку продавцов природных и выращенных в лаборатории бриллиантов, это причиняет ему боль. Потому что он уже видел эту картину раньше.

На последнем веб-семинаре, проведенном Gemmological Research Industries в конце января, Скотт, бывший директор по маркетингу дизайнерской фирмы Scott Kay, рассказал о двух битвах внутри торговли в прошлом, в которых он участвовал: о борьбе платины против палладия и кобальта против карбида вольфрама. Он говорит изданию JCK, что, хотя обе стороны наслаждались кратковременными победами, в итоге в проигрыше остались все.

Когда Скотт работал в Scott Kay, бывший дизайнер, первой любовью которого была платина, начал пробовать применять палладий, который в то время был ее более дешевой альтернативой. Но не все в отрасли считали палладий драгоценным металлом.

Один ювелир, которого цитирует JCK, сказал слова, которые кажутся подходящими для нынешнего рынка: «Если вы готовы использовать нестандартные металлы, такие как палладий, то почему бы не использовать синтетические драгоценные камни или даже синтетические бриллианты?» Позже Кэй назвал комментарии «невероятными».

В конце концов было заключено неофициальное соглашение: платина будет использоваться в свадебных украшениях, а палладий - в бижутерии. Планировалось, что оба металла будут продвигаться в тандеме. В конце концов, основной производитель палладия ушел сам.

«Это открыло двери… для свободного изготовления помолвочных и свадебных колец из палладия, - говорит Скотт. - Это, конечно же, привело к битве драгоценных природных белых металлов, в результате которой платина и палладий пошли по нисходящей спирали».

«Это просто не было урегулировано таким образом, который, я думаю, был выгоден обеим сторонам. Посмотрите, какая сейчас цена на платину. И я знаю не много ритейлеров, которые продолжают использовать палладий».

Позже Кэй, который был не из тех, кто уклоняется от борьбы, снова вступил в битву за достоинства кобальта по сравнению с карбидом вольфрама, который, по утверждению дизайнера, был «хрупким».

Эта борьба была более серьезной, когда его соперник Фредерик Голдман (Frederick Goldman), который теперь владеет брендом Scott Kay, обратился в Федеральную торговую комиссию (Federal Trade Commission) с просьбой высказать свое мнение по поводу заявлений Кэя. И хотя кобальт действительно получил некоторую популярность, она длилась недолго.

«[Два металла] вели войну, хотя мы могли бы существовать вместе, - говорит Скотт. - Ритейлеры оказались посередине и не знали, какую сторону занять. И пока мы боролись, и у нас были все судебные процессы и все это безумие, некоторые умные люди начали говорить о преимуществах титана - схожая цена, похожий внешний вид. Таким образом, ритейлеры пошли самым простым путем и начали продавать продукт без каких-либо противоречий, без каких-либо проблем».

Скотт, который публикует статьи в журнале Lab Grown Magazine, видит, что то же самое происходит в алмазной сфере. Он считает, что существует еще меньше оснований для борьбы между секторами природных бриллиантов и выращенных в лаборатории бриллиантов, поскольку цены на выращенные бриллианты формируются относительно прейскуранта Rapaport на природные бриллианты.

«Мы тесно связаны, - говорит он. - Как сиамские близнецы. Если один падает, то и другой тоже. Если будет слишком много борьбы, недовольства или каких-либо серьезных осложнений, ритейлеры легко уйдут дальше».

По его словам, это было бы катастрофой: «Если в алмазной отрасли будет спад, вы увидите ужасающие разрушения и огромную потерю рабочих мест».

Скотт уже слышал, что потребители отдают предпочтение цветным камням или даже жемчугу в качестве центрального камня.

Он считает, что производители выращенных в лаборатории бриллиантов вместо того, чтобы пытаться бороться за использование природных бриллиантов в свадебных украшениях, должны воспользоваться возможностями, которые предоставляет этот новый продукт - для создания доступной бижутерии, а также цветные бриллианты, которые иначе недоступны или которые не могут себе позволить большинство людей.

«Здесь гораздо больше возможностей для роста и прибыли, - говорит он. - Кроме того, меньше возможностей для сравнения цен».

По словам Скотта, бизнес, связанный с выращенными бриллиантами, находится в стадии Дикого Запада, и ритейлеры не понимают, как говорить об бриллиантах, особенно по таким спорным вопросам, как экологичность.

«Многие компании просто придумывают это на ходу и надеются, что у них не возникнет проблем из-за того, что они, возможно, говорят не то, - говорит он.

Не на пользу идет и то, что вовлекается много краткосрочных игроков, которые просто хотят быстро заработать и которых не беспокоят какие-либо разрушения, которые они оставляют после себя. Но для тех из нас, кто работает в этой отрасли на долгосрочную перспективу, Скотт хотел бы, чтобы торговые ассоциации более активно участвовали в разработке стандартной терминологии для решения этих проблем. Это более вероятно сейчас, когда все большее число ритейлеров и оптовых торговцев продают оба вида бриллиантов.

К счастью, в последние месяцы мы стали свидетелями того, как словесная война немного утихла, хотя еще не окончательно. Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council) заявил, что больше не заинтересован в борьбе со своим новым конкурентом, поскольку видит большие возможности для роста рынка в целом. Гвинет Борден (Gwyneth Borden), недавно назначенная директором по публичной политике компании-производителя лабораторных алмазов Diamond Foundry, согласна с тем, что негатив не отвечает интересам ни одной из отраслей.

«Оба продукта должны сосуществовать со своими ценностными предложениями, - говорит она. - Противоречивые сообщения могут означать, что потребители меньше выбирают бриллианты».

Скотт надеется, что будет преобладать такой образ мышления.

«Выращенные в лаборатории бриллианты должны как можно теснее открыто сочетаться с природными бриллиантами, - говорит он. - Это является самой причиной их существования. Единство добываемых из недр и синтетических бриллиантов могло бы стать самым мощным преимуществом, которое когда-либо испытывала ювелирная отрасль».

Его компания Luxe Licensing работает с такими клиентами, как Пола Кревошэй (Paula Crevoshay), которые не работают с выращенными бриллиантами, а также с не очень высокими брендами, которым нужны только они.

«Всегда будет аудитория, состоящая из двух частей, - говорит он. - Но никогда не должно быть соперничающих бриллиантов».