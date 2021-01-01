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Потрясающие канадские бриллианты - De Beers обращается к неожиданным чудесам природы при создании новой коллекции

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Экспертиза

Автор: Шелби Ходж (Shelby Hodge)

(papercitymag.com) - В честь красоты природы стран, в которых производятся алмазы для бриллиантов компании De Beers Jewelers, она представила Reflections of Nature (Размышления о природе), последнюю коллекцию уважаемого ювелирного дома в мире фантастически высокого ювелирного искусства.

В великолепной коллекции представлены пять наборов - Okavango Grace (Изящество Окаванго), Motlatse Marvel (Чудо Мотлаце), Namib Wonder (Чудо Наимба), Landers Radiance (великолепие Ландерса) и Ellesmere Treasure (Сокровища Элсмира) - всего 39 эксклюзивных изделий.

Последнее, вероятно, является самым неожиданным, поскольку немногие непрофессионалы считают Канаду источником алмазов. Тем не менее, остров Элсмир в Канадском Арктическом архипелаге является третьим по величине производителем алмазов в мире.

Элементы этого набора компании De Beers были разработаны так, чтобы отразить красоту ледников острова и напоминать о льдах и покрытой инеем растительности острова Элсмир, где в 1991 году впервые были обнаружены алмазы. Хотя цветные камни используются и в других наборах коллекции Reflections of Nature, Ellesmere Treasures действительно являются сокровищами со всеми своими белыми бриллиантами.

Дельта Окаванго в Ботсване, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, вдохновила De Beers на создание украшений Okavango Grace. Напоминая пышные угодья влажных районов и изменчивость тростниковых зарослей дельты, этот набор выполнен в цветовой гамме розовых, зеленых, коричневато-розовых, пурпурных и серых драгоценных камней, подвешенных на экологически чистых нитях, которые свободно движутся вместе с тем, кто их носит.

Дизайн набора Namib Wonder основан на красоте старейших и крупнейших песчаных дюн в мире, обнаруженных в пустыне Намиб в Намибии. Сверкающие белые и желтые бриллианты создают основу для белых алмазов, которые закреплены так, что могут свободнее двигаться и лучше освещаться со всех сторон.

Захватывающие восходы и закаты над пиками и пещерами каньона Мотлаце в Южной Африке вдохновляют на создание красочного набора Motlatse Marvel. Розовые, желтые и белые бриллианты испускают солнечные лучи, исходящие от усыпанного драгоценными камнями изделия.

Группа подводного мира южноафриканского рифа Ландерс представлена в многоцветной, многогранной теме Landers Radiance. «Радуга из белых и фантазийных цветных бриллиантов вызывает восхищение яркими кораллами и рыбами, сверкающими в освещенной солнцем воде», - так описывается этот набор в рекламных материалах De Beers.

Представляя коллекцию, De Beers Jewelers подтверждает свою приверженность делу сохранения окружающей среды с помощью широко распространенной инициативы в области устойчивого развития Building Forever (Строим навсегда) и приверженности компаний своим принципам использования наилучших практик. Это включает сохранение «Алмазного пути» (Diamond Route), занимающего около 50 000 акров по всей южной части Африки.

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