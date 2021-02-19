Некоторые продавцы искусственных бриллиантов хотят выделить камни, не подвергшиеся облагораживанию

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Генеральный директор Green Rocks Леон Перес (Leon Peres) - человек, выполняющий миссию, которую некоторые могут назвать донкихотской, но, по его мнению, которая определит будущее рынка синтетических алмазов.

Все это связано с недавним изменением сертификатов на выращенные в лаборатории бриллианты.

В новых онлайн сертификатах Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) рядом с показателем цвета камней, которые, возможно, были подвергнуты «обработке после выращивания с целью изменения цвета», ставится звездочка. В прошлом месяце Международный геммологический институт (International Gemological Institute, IGI) также объявил, что в его сертификатах будет указано, находится ли синтетический драгоценный камень в том виде, «как выращен [то есть, без обработки], без следов обработки после выращивания».

(Ни одна из лабораторий не определяет бриллианты как обработанные - облагороженные, поскольку это трудоемкий процесс. Они просто отмечают, что показатели бриллианта, возможно, были улучшены).

Теперь, когда эта информация стала доступной, некоторые задаются вопросом, будет ли это волновать потребителей или ритейлеров. Перес думает, что будет, хотя следует отметить, что он вряд ли занимает нейтральную позицию в этом вопросе, поскольку его компания в основном продает бриллианты в том виде как они выращены.

Перес утверждает, что около 90% алмазов, полученных методом химического осаждения из паровой фазы (chemical vapor deposition, CVD), обрабатываются различными методами, включая HPHT (high pressure, high temperature, высокое давление, высокая температура), LPHT (low pressure, high temperature, низкое давление, высокая температура) и облучение. Некоторые алмазы, выращенные с помощью HPHT, также подвергаются облагораживанию после выращивания, хотя есть споры о том, можно ли это назвать облагораживанием. (GIA и IGI считают это таковым.)

Перес говорит, что большинство CVD-алмазов выглядят коричневыми, когда выходят из установки для выращивания - «почти как Шоколадный бриллиант Le Vian (Le Vian Chocolate Diamond)». Обработка делает их белее, хотя камни часто имеют красноватый, розоватый или, чаще, серебристый оттенок. «Я могу определить обработку выращенного в лаборатории камня, просто взглянув на него», - говорит он.

Компании, предлагающие необлагороженные камни, обычно считаются более технологически продвинутыми, чем другие. И, учитывая, что сектор выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов часто рекламирует свои экологические преимущества, Перес отмечает, что для обработки после выращивания требуется дополнительная энергия, помимо большого количества энергии, необходимой в первую очередь для создания драгоценных камней.

Совершенно очевидно, что интернет-магазин James Allen, принадлежащий Signet, считает, что камни в таком виде, «как они выращены», являются важным аргументом в пользу продажи. На его странице с бриллиантами, созданными в лаборатории, говорится: «Все бриллианты, созданные в лаборатории, находятся в том состоянии, «как они выращены», это означает, что не производилось облагораживания или улучшения их цвета после выращивания».

На странице добавлено: «CVD-алмазы в большинстве случаев требуют обработки после выращивания с целью улучшения цвета с коричневого или серого до белого или бесцветного, что редко приводит к получению камня, напоминающего алмаз, созданный в недрах Земли».

Сью Рехнер (Sue Rechner), генеральный директор WD Lab Grown, также считает это возможным отличием.

«Наш процесс - как наши патенты, так и запатентованный процесс, который мы добавляем к этому, - поставил нас в уникальное положение, поскольку нам не нужно проводить обработку более крупных камней с целью улучшения цвета, - сказала она JCK в октябре. - Нет никаких сомнений в том, что нашей отличительной чертой является наличие у нас этого элегантного процесса, с помощью которого создается более чистый продукт, не требующий улучшения».

(По иронии судьбы, несмотря на то, что WD не подвергает облагораживанию все свои камни, в январе она подала в суд на несколько компаний с обвинением в нарушении ими ее патентов на обработку после выращивания. В последующий год большинство - хотя и не все - из этих исков были урегулированы, но источники из числа участников рынка говорят, что юридические проблемы временно снизили спрос на облагороженные CVD-бриллианты на рынке.)

Тем не менее, несмотря на всю шумиху вокруг проблемы, многие считают, что это не имеет значения для розничной торговли, так как существует мало свидетельств тому, что покупатели понимают, что такое облагораживание, или что они очень подробно изучают сертификаты.

Кроме того, выращенные в лаборатории бриллианты - это не природные камни. На выставке JCK в Лас-Вегасе в 2019 году Стив Коу (Steve Coe), генеральный директор Lightbox Jewelry, выразил удивление, что этот вопрос может даже обсуждаться.

«В любом случае это промышленный продукт, поэтому не имеет значения, сколько стадий имеется в производственном процессе, - сказал он. - Если для получения конечного результата требуется 2 или 10 стадий, то это всего лишь часть процесса производства».

Тал Нудельман (Tal Nudelman), владелец Dazzle Imports - продавца лабораторных бриллиантов из Атланты, соглашается: «Когда природный алмаз подвергается искусственному облагораживанию, это другое дело, чем облагораживание выращенного в лаборатории алмаза, который уже является искусственным. Облагораживание не влияет на характеристики камня, а просто улучшает его внешний вид».

Он отмечает, что в новых сертификатах лаборатории просто говорится, что бриллиант мог подвергаться обработке, что свидетельствует о некоторой двусмысленности. «Если бы в сертификате был отмечен оттенок, это имело бы больший смысл», - говорит он, добавляя, что это также повлияло бы на рынок природных бриллиантов.

Тем не менее, Перес предоставил JCK номера нескольких розничных торговцев, которые заявили, что опасаются продавать облагороженные CVD-бриллианты. Причины у них разные.

«Я всегда выбираю продукцию высочайшего качества, - говорит Хэнк Дэвис (Hank Davis), президент Davis Jewelers из Луисвилля, штат Кентукки. - Необлагороженные бриллианты мне кажутся красивее. А если у вас есть камень, который не прошел обработку, вы можете сосредоточиться на всех хороших аспектах, например, вы можете получить бриллиант большего размера за свои деньги. Это просто более выгодная сделка».

«Когда вы начинаете говорить об облагораживании, вы попадаете в «мутную воду», и мы не хотим плавать в такой воде», - добавляет он.

Он также считает, что, поскольку облагороженные лабораторные бриллианты более распространены, они в большей степени являются товаром. «Я даже не отвечаю на телефонные звонки больше, потому что там полно индийских компаний, пытающихся продать мне выращенные в лаборатории бриллианты. В случае с облагороженными бриллиантами, похоже, нет нижнего [ценового] ​​предела».

Зед Мервис (Zed Mervis), президент Mervis Diamond Importers, сети из трех магазинов из Вашингтона, округ Колумбия, считает, что это способ выделиться. «Существует так много выращенных в лаборатории камней, что нужно выделиться, - говорит он. - Это история, и истории хороши. Если вы мастер рассказывать истории, вы можете аргументировать, привести доводы».

Комитет по надзору за ювелирами (Jewelers Vigilance Committee, JVC) заявляет, что правила нечеткие относительно того, подлежит ли любой вид обработки облучением надзору со стороны Комиссии по ядерному регулированию (Nuclear Regulatory Commission).

«Согласно инструкциям [Федеральной торговой комиссии (Federal Trade Commission, FTC)], потребителю необходимо сообщать о методах обработки, которые существенно влияют на стоимость камня, - говорит Сара Юд (Sara Yood), старший советник JVC. - Обработка после производства может подпадать под эту часть требования о раскрытии информации об облагораживании. Безусловно, HPHT-обработка природных бриллиантов подпадает, и я вижу, что эта обработка действует точно так же для выращенных в лаборатории бриллиантов».

На данный момент FTC не вынесла решения по этому вопросу, и Юд не уверена, как это будет происходить. «В общем, - говорит она, - я всегда буду высказываться в пользу раскрытия информации».

Перес утверждает, что независимо от того, раскрывают ли отдельные продавцы методы обработки или нет, лаборатории раскрывают их, - и это будет иметь значение.

«Раньше информации об облагораживании не было, - говорит он. - Теперь джинн выпущен из бутылки. Когда потребители увидят в своем сертификате «звездочку» рядом с показателем цвета, они будут задавать вопросы».