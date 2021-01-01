Petra пересматривает систему безопасности рудника Уильямсон

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Petra Diamonds уволила персонал и заменила частную охранную фирму на своем руднике Уильямсон (Williamson) в Танзании во время разбирательства по поводу многочисленных жалоб о нарушениях прав человека, касающихся десятков старателей за 10 с лишним лет.

Компания, зарегистрированная в Великобритании, также заявила, что откроет ресурсы алмазных хвостохранилищ, к которым могут получить доступ старатели, чтобы предоставить им «возможности для экономического развития».

Эти инициативы стали результатом промежуточного отчета британской юридической фирмы Leigh Day о жестоком обращении с людьми, впервые направленного против рудника Уильямсон, 75% акций которого принадлежит Petra. Последующий отчет был опубликован неправительственной организацией RAID, в котором описывались акты насилия в отношении старателей, предположительно совершенные подрядной службой безопасности на руднике Уильямсон и полицией Танзании. Правительство Танзании владеет оставшимися 25% в руднике.

Полный отчет, в котором излагаются долгосрочные средства правовой защиты от некоторых актов насилия, предположительно совершенных после того, как в 2009 году Petra инвестировала в рудник, будет опубликован в конце марта, заявила сегодня Petra. Отчет будет контролироваться подкомитетом, состоящим из неисполнительных директоров Petra Diamonds.

В промежуточном отчете подробно описаны случаи столкновений между старателями, подрядчиками по добыче полезных ископаемых и полицией, в результате которых пострадали обе стороны и есть погибшие с обеих сторон. Общая картина, представленная предполагаемыми и расследованными событиями в промежуточном отчете, рисует картину игры в «кошки-мышки», кто кого поймает.

Petra заявила, что всего за три месяца с ноября по январь этого года было зарегистрировано 79 вторжений на территорию, охватываемую Специальной лицензией на добычу полезных ископаемых (Special Mining Licence, SML) Уильямсона с участием 1 091 нелегального старателя. В 60 зафиксированных случаях вторжения сила не применялась, «несмотря на то, что нелегальные старатели проявляли агрессию в восьми из этих инцидентов», - говорится в промежуточном отчете Petra.

Petra провела расследование четырех недавних случаев, в ходе которых были предъявлены обвинения в том, что отступающие нелегальные старатели были либо обстреляны, либо подвергались насильственным действиям. Petra заявила, что в этих эпизодах не было никаких доказательств того, что, например, сотрудники службы безопасности или танзанийская полиция использовали пластиковые пули. Однако для разгона злоумышленников применялся слезоточивый газ. В некоторых случаях нелегальные старатели насчитывали группы от 70 до 150 человек, некоторые из них применяли рогатки.

Petra заявила, что отстранила от работы руководителя службы безопасности рудника Уильямсона и руководители ее общих служб ожидают завершения расследования. Подрядчик по обеспечению безопасности будет заменен после проведения тендера, который должен завершиться к концу марта.

Другие меры по исправлению положения включают услуги по «переподготовке» и обучению, особенно Добровольным принципам безопасности и прав человека (Voluntary Principles on Security and Human Rights). Будет внедрена новая система рассмотрения жалоб, будут модернизированы медицинские учреждения, а также объекты полиции на рудниках.

Отчет опубликован на фоне планов Petra по возобновлению работы рудника Уильямсон, на котором в прошлом году проводился уход и обслуживание. У компании недавно закончились импортные поставки за год, затрагивающие само существование и связанные с почти разорительным долгом.