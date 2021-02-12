В Архангельске появится производство уникальных монокристаллических алмазных пластин

(press-release.ru) – 11 февраля состоялась рабочая встреча Елены Кудряшовой, ректора САФУ им. М. В. Ломоносова, и генерального директора АО «АГД ДАЙМОНДС» Сергея Неручева.

Университет и добывающая компания активно сотрудничают в рамках работы научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». Еще летом прошлого года АО «АГД ДАЙМОНДС» был предложен проект создания совместного инновационного предприятия для изготовления уникальных монокристаллических алмазных пластин. Предполагается, что монокристаллические алмазные пластины будут изготавливаться из синтетических монокристаллов алмаза в лабораториях САФУ с использованием метода температурного градиента.

Партнеры - университет и АО «АГД ДАЙМОНДС» - хотят создать на базе САФУ научный центр, владеющий современными технологиями изготовления и методами исследования монокристаллических алмазных пластин. А в перспективе в Архангельске может появиться и современное производство монокристаллических алмазных пластин с заданными характеристиками для обеспечения исследований и разработок в области квантовой сенсорики, рентгеновской оптики и других передовых направлений научно-технического развития.

«Эксперты оценивают потенциальный рынок монокристаллических алмазных пластин как крайне перспективный, - отметил Сергей Неручев. - Доля существующего отечественного рынка монокристаллических алмазных пластин невелика и, по нашим оценкам, не превышает 2% от зарубежного рынка. Однако российский рынок сегодня обладает заметным потенциалом и динамикой развития - это и позволяет задуматься об инвестициях в этом направлении».

Ученые САФУ уже предприняли ряд шагов в реализации этого проекта - речь идет прежде всего о большой исследовательской работе. В ближайшее время должны прибыть первые образцы пластин для проведения исследований и экспериментов в лабораториях Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова.

«Я считаю, что подготовительные работы завершены, нам необходимо переходить к подписанию Соглашения и непосредственной реализации задуманного, а это прежде всего закупка дорогостоящего оборудования и подготовка производственной площадки», - сказала Елена Кудряшова.

Собравшиеся обсудили основные положения будущего Соглашения, договорившись, что детально проработают все юридические и финансовые стороны будущего сотрудничества в рамках проекта. Кроме того, обсудили и варианты по совместной работе над созданием производственной площадки - изыскательские и проектные работы на объекте начнутся уже в ближайшее время.