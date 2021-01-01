Ювелиры с Вандомской площади предлагают передышку от пандемического уныния

Автор: Мимоза Спенсер (Mimosa Spencer)

(yahoo.com) - Во французской столице, может быть, нет гостей, но ювелиры на Вандомской площади проявили большую активность во время недели высокой моды, дорабатывая коллекции, чтобы показать их в камерной обстановке, представить на экране и, что важнее всего, отправить в Азию.

Традиционные календари были перевернуты из-за пандемии, и ювелирные изделия, показанные на неделе, были результатом работы, которая была сильно осложнена из-за кризиса. Работа за кулисами, возможно, была более сложной, но это нисколько не умалило блеска на выставке. Ювелирные дома делают ставку на получение значительной прибыли от бизнеса, когда обстановка улучшится и возобновятся путешествия, и готовятся к временам восстановления, тем временем предлагая порцию гламура, чтобы избавиться от нынешнего уныния.

Boucheron, Chanel, Van Cleef & Arpels были среди горстки компаний, показывающих полные коллекции, в то время как Dior и Chaumet планируют показать высокое ювелирное искусство в марте. Селин Ассимон (Céline Assimon), новый главный исполнительный директор De Beers Jewelers, выступила с презентацией первой фирменной коллекции бриллиантов под ее руководством, и присоединилась Fred, запустив свою первую крупную коллекцию высококачественных ювелирных изделий под руководством генерального директора Чарльза Люна (Charles Leung).

Boucheron придерживается своего графика, по которому два раза в год демонстрирует полную коллекцию украшений в стиле ар-деко, вдохновленную ее прежними изделиями, организовав небольшие личные встречи. Основные экспонаты включали колье-пластрон Plastron Émeraudes с бусинами из замбийских изумрудов общим весом свыше 1 000 каратов; колье Cravate Émeraude, которое носится как галстук и украшено центральным изумрудом весом 8,02 карата, с ониксом и черным лаком, а также с удлиненными элементами в форме банта, которые были модернизированы так, что подходили для любого пола. Компания уделяет внимание мужчинам, - чтобы они сами носили изделия высокого ювелирного искусства, - и разработала прекрасную кампанию, в которой как мужчины, так и женщины моделируют украшения.

Van Cleef & Arpels приветствовала журналистов на шикарном первом этаже своего недавно отремонтированного флагманского магазина, где были выставлены 80 изделий из коллекции, включающей 140 экспонатов.

«Мы хотели показать это, даже если мы не можем сделать это более захватывающим или ярким образом - будут еще другие поводы. Важно то, что изделия были изготовлены - и что они здесь», - сказал генеральный директор Николя Бо (Nicolas Bos), указывая на ряд лотков, стоящих перед арочным окном, выходящим на винтообразную колонну на Вандомской площади.

Тема, вдохновленная космосом, называлась “Sous les étoiles” («Под звездами»), опираясь на литературные образы из прошлого, а также на современную науку, - руководители встретились с астрофизиком Изабель Гренье (Isabelle Grenier), которая поделилась изображениями, показывающими богатые цвета, которые можно увидеть в космосе.

«Это благоговение перед звездами, созвездиями, галактиками, небесными телами - игрой цветов и форм - или тем, как их представляли и о них мечтали писатели и поэты на протяжении веков», - сказал Бо.

На вопрос о том, как пандемия повлияла на стратегию компании, он указал на балансирование, связанное с ориентацией на нужные рынки в нужное время.

«Конечно, это был необычный и довольно сложный год, и необходимо было принимать меры для сохранения команд, мастерских, деятельности, произошла перебалансировка - с закрытием и открытием рынков», - сказал он.

«У нас была хорошая динамика, которая восстановилась в Азии, в Китае, на внутренних рынках Южной Кореи и в Японии», - продолжил он, заметив, что бизнес шел труднее в США, на Ближнем Востоке и в Европе.

Компания была отмечена ее владельцем, Compagnie Financière Richemont, за то, что в конце прошлого года ювелирное подразделение группы добилось высоких результатов, продемонстрировав рост во всех регионах, кроме Европы. Richemont не предоставляет разбивку показателей работы по брендам.

«Нам пришлось сосредоточить нашу деятельность - наши запасы, ювелирные изделия, инвестиции - на рынках, где мы можем работать и где это имеет смысл, в то время как в странах, которые были немного более изолированы, например, в европейских странах, мы сократили активность, потому что там есть ограничения, при этом мы продолжаем сохранять то, что понадобится в будущем. Очевидно, что мы не закроем такой магазин, как на Вандомской площади, мы не закроем ателье, мы должны гарантировать непрерывность», - сказал он.

Исполнительный директор подчеркнул важность цифровых каналов.

«У нас были онлайн-продажи и электронная торговля, но это считалось скорее услугой, которую мы предлагали клиентам, в некоторых странах она работала хорошо, но мы особо не подчеркивали это, а теперь мы поняли, что в этот период действительно важно заниматься этим», - сказал он, отметив улучшение.

«Мы знали, что именно это будет развиваться, но у нас было повышение реальных продаж, и мы думаем, что в ближайшие годы мы будем еще больше инвестировать в это сочетание традиционных сетей распространения, я считаю, что магазины и реальные встречи между продавцами, экспертами, клиентами абсолютно необходимы для нашей деятельности», - добавил он.

Изюминкой коллекции стало двустороннее колье “Antennae” («Антенны») из 154 розовых и пурпурных сапфиров, которые по цвету переходят от бледно-розового к темно-фиолетовому, воспроизводя картину столкновения двух одноименных галактик, которое началось около 500 миллионов лет назад.

Колье “Ciel de Minuit” («Полуночное небо») изготовлено из скульптурных пластин лазурита, инкрустированных бриллиантами и посыпанных чешуйками пирита для дополнительного блеска.

Chanel тоже показала изысканное колье из лазурита. Колье “Constellation astrale” («Астральное созвездие») украшено центральной звездой с желтым сапфиром весом 4,47 карата.

Патрис Легеро (Patrice Leguéreau), директор студии украшений компании Chanel, разработал тему под названием “Escale à Venise” («Остановка в Венеции»), призванную напомнить о визите Габриэль Шанель (Gabrielle Chanel) в этот итальянский город и включающую в себя коллекцию из 70 изделий.

Компания украсила окна первого этажа, выходящие на Вандомскую площадь, расплывчатыми изображениями водных сцен из Венеции - будто это пространство на канале. На экране были видны вспышки света на воде в конце помещения, а несколько швартовных столбов использовались как подпорки.

Камни были обработаны в сложные изделия со спиральными подпорками, шляпами с развевающимися на них лентами и мощными фигурами львов. Набор “Sérénissime” («Светлейшая») навеян архитектурой: квадраты из оникса и бриллиантов расположены вокруг овального оранжевого сапфира весом 27,09 карата.

В компании De Beers Jewelers с помощью презентации на экране о себе заявила Ассимон, отметив, что она при необычных обстоятельствах переехала в Лондон, чтобы занять новую должность, - во время пандемии. Отметив, что бренд был пионером в использовании необработанных алмазов в предметах высокого ювелирного искусства, Ассимон сказала, что в будущем планируется продолжить сотрудничество.

«У нас есть женская дизайнерская студия, они замечательные, полны идей, и моя задача - дать им силы», - сказала она, предсказывая более смелые коллекции в следующие пять лет, говоря о крупных серьгах, кольцах, каффах, асимметричных формах и универсальных изделиях.

Ассимон продемонстрировала изделия из коллекции “Reflections of Nature” («Размышления о природе»), вдохновленные поразительными пейзажами отдаленных регионов - изолированного острова в Северной Канаде, каньона в Южной Африке и намибийской пустыни. Колье “Namib Wonder” («Чудо Намиба») отражает бороздки в песчаных дюнах и украшено обрамлением из необработанных алмазов в минималистской красивой оправе.

Fred, принадлежащая LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, представляет новую коллекцию “Pretty Woman” («Красотка»), основанную на теме любви, состоящую из изысканного колье с бриллиантами и рубеллитами с подвесными сердечками. Колье “Audacious” («Оригинальное») украшено 554 бриллиантами общим весом 20 каратов. Оно трансформируется в серьги, брошь и сотуар. В рекламной кампании бренда участвует Эмма Робертс (Emma Roberts), племянница Джулии Робертс (Julia Roberts) - звезды фильма «Красотка» (“Pretty Woman”).

Chaumet, которая планирует выпустить новую коллекцию изделий высокого ювелирного искусства в марте, представила последние пополнения своих коллекций.

Dior готовит коллекцию из 54 предметов высокого ювелирного искусства, которая будет представлена ​​2 марта в Париже и 18 марта в Шанхае. Спустя десятилетие после коллекции “Le Bal des Roses” («Бал роз») Виктория де Кастеллан (Victoire de Castellane) вернется к теме роз с помощью коллекции “Rose Dior” со стилизованными цветами, вдохновленными садом Кристиана Диора (Christian Dior), с цветными камнями на лепестках, шипах и стеблях.

Подразделение часов и ювелирных изделий компании LVMH, к которому относятся Fred, Chaumet и Dior, в прошлом году продемонстрировало снижение годовых продаж на 24 процента, до 3,36 млрд евро, и положение улучшилось во втором полугодии благодаря уверенному восстановлению в Китае во втором полугодии.