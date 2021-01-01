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Испытывая опасения по поводу алмазов после ущерба, нанесенного COVID-19, президент Ботсваны хочет увеличить число угольных шахт

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Экспертиза

Автор: Эд Стоддард (Ed Stoddard)

(miningmx.com) - Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси (Mokgweetsi Masisi) заявил в начале февраля на виртуальной Конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность (Mining Indaba), что его правительство стремится диверсифицировать экономику, развивая угольную промышленность и сектор цветных металлов, чтобы уменьшить нежелательную зависимость от добычи алмазов.

«Алмазная отрасль является одним из ключевых секторов экономики, который серьезно пострадал от этой пандемии с серьезными последствиями для развития таких стран-производителей алмазов как наша… Это привело к снижению поступлений в странах, зависящих от алмазов, например, в Ботсване», - сказал он.

Ботсвана является вторым по величине производителем алмазов в мире после России, и этот сектор потерял свой блеск из-за пандемии COVID-19 и режимов самоизоляции, направленных на ее сдерживание. Спрос сократился вместе с сокращением мировой экономики, так как многие покупатели не могли посещать алмазные аукционы или «сайты», как их обычно называют.

В прошлом некоторые покупатели ездили в Габороне до 10 раз в год, чтобы закупить драгоценные камни компании De Beers. За первые девять месяцев прошлого года экспорт алмазов из Ботсваны упал на 42% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Драгоценные камни составляют около 80% экспортных поступлений редконаселенной южноафриканской страны, не имеющей выхода к морю.

«Алмазный сектор сыграл ключевую роль в социально-экономическом развитии моей страны», - сказал Масиси. Но доминирующая роль алмазов «поставила под угрозу доходы страны в результате рыночных колебаний. Чрезмерная зависимость от алмазов более чем когда-либо заставила нас срочно расширить нашу базу поступлений за счет других полезных ископаемых, таких как уголь и цветные металлы», - продолжил он.

Цветные металлы включают медь. К этому сектору товаров Ботсваны относится проект T3 (Motheo) по добыче меди и серебра стоимостью $259 млн, одобренный в конце прошлого года и поддержанный австралийской компанией Sandfire Resources.

Но настоящей заявкой Масиси на получение финансирования, сделанной на конференции Indaba, были неиспользованные запасы угля в его стране.

«Ботсвана имеет большие запасы угля, оцениваемые в 212 млрд тонн, которые практически не используются. С этой целью Ботсвана разработала «дорожную карту» по углю, в которой определены восемь потенциальных вариантов с целью увеличения вклада этого ресурса в нашу экономику», - сказал президент.

Масиси добавил, что приоритетами являются экспортные рынки и внутреннее производство электроэнергии. Он также сказал, что Ботсвана работает в тесном сотрудничестве с соседними странами над развитием инфраструктуры для экспорта угля. Для этого потребуется сотрудничество с такими компаниями, как Transnet из Южной Африки. Огромный угольный терминал в Ричардс-Бей станет естественным местом назначения в зависимости от его пропускной способности.

Еще неизвестно, проявят ли инвесторы интерес к угольным проектам в стране, испытывающей дефицит воды, такой как Ботсвана, которая также славится своей богатой дикой природой.

Получить финансирование для новых угольных проектов становится все труднее, поскольку банки и инвесторы пристально изучают вопрос добычи ископаемого топлива из-за его связи с изменением климата. Как актив в портфеле, уголь становится опасным. А в Ботсване нет недостатка в солнечном свете, который помогает обеспечивать электроснабжение экономики, необходимое для поддержания населения, насчитывающее всего лишь 2,3 млн человек. Может оказаться, что Масиси поймет, что Ботсвана поздновато обратилась к вопросу добычи угля.

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