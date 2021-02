Как Chow Tai Fook стала одной из крупнейших в мире сетей по продаже золота и ювелирных изделий

Компания Chow Tai Fook начала с продажи золота, изменила торговлю с помощью своего стандарта 999,9 пробы, гарантией чистоты, и расширила свою деятельность на продажу бриллиантов и ювелирных изделий

Начав с одного магазина в Макао, она выросла, открыв более 4 000 магазинов по всему миру, и начала продажи через Интернет. Она дважды платила рекордные цены за алмазное сырье

Автор: Ричард Лорд (Richard Lord)

(South China Morning Post) - В районе порта Виктория в гавани Гонконга представлены две очень разные версии бренда Chow Tai Fook.

На цокольном этаже торгового центра K11 Musea находится один из многих магазинов ювелирного ритейлера - обнадеживающее, отчасти предсказуемое зрелище в торговых центрах Гонконга и всего Китая.

Между тем, на верхнем этаже находится VIP выставочный зал, везде установлены вентиляционные двери со шлюзовым устройством, из него открывается поразительный вид на гавань, зал декорирован как пятизвездочный отель и имеет роскошные витрины. Это показывает круг клиентов, которых компания приветствует, и является напоминанием о пути, который Chow Tai Fook проделала с момента своего скромного запуска продажи одного продукта.

Компания Chow Tai Fook была основана в 1929 году в Гуанчжоу, на юге Китая, Чоу Чи-юэнем (Chow Chi-yuen), уроженцем г. Шунде, находящегося в 45 км к югу от г. Гуанчжоу; в то время он работал исключительно золотых дел мастером. В 1938 году компания открыла свой первый магазин в Макао, а в следующем году - в Гонконге.

Компания начала по-настоящему расширяться в 1956 году под контролем Чэн Ю-туна (Cheng Yu-tung), зятя Чоу, который взял его в качестве ученика без гроша в кармане. Чэн, умерший в 2016 году, стал третьим богатейшим человеком Гонконга.

Чэн был центральной фигурой в успехе компании, превратив Chow Tai Fook из магазина, торгующего слитками и традиционными золотыми изделиями, в магазин ювелирных изделий в современном понимании, который расширился и включал множество других предприятий, и многие из этих его компаний до сих пор действуют, включая компанию в области недвижимости (New World Development), отельного бизнеса (в частности, группа Rosewood), энергетики, авиации и городского транспорта (Citybus и New World First Bus).

Сегодня в Chow Tai Fook заняты более 28 100 человек, и она работает почти с 6 000 поставщиков.

«Мне повезло - я долгое время работал с доктором Чэном, - говорит управляющий директор компании Кэнт Вун Сю-кэ (Kent Wong Siu-kee), который присоединился к Chow Tai Fook в 1977 году. - Он принял все важные решения, которые задавали тон в компании».

Также в 1956 году Chow Tai Fook ввела в продажу так называемое золото 999,9 пробы, предлагая беспрецедентную гарантию чистоты. Это быстро стало стандартом в городе и было официально принято правительством Гонконга в 1984 году.

Компания активно занялась алмазной продукцией, приобретя лицензию у De Beers, которая имела монополию на поставку алмазов в 1960-х годах. К 1970-м годам на ее долю приходилось 30% алмазов, импортируемых в Гонконг.

После отказа от операций в материковом Китае в конце 1930-х годов, когда разразилась вторая китайско-японская война, компания не открывала магазины по всей стране вплоть до 1990-х годов. в 1993 году Вун сам провел исследование рынка. После открытия экспериментального магазина в Шанхае, в 1998 году Chow Tai Fook открыла свой первый полноценный магазин в материковом Китае в Пекине.

Вначале, по словам Вуна, рынок был почти полностью ориентирован на товары очень невысокого качества изготовления. По его словам, отчасти работа компании заключалась в том, чтобы разъяснять местному рынку значение ювелирных изделий.

Когда этот бизнес начал расширяться, он рос головокружительными темпами. К 2002 году компания открыла свой сотый магазин в материковом Китае; к 2010 году их было 1 000, а в 2014 году здесь открылся 2 000-й магазин. На момент написания этой статьи у нее насчитывается 4 012 торговых точек в дополнение к 82 в Гонконге и 59 в других местах.

По словам Вуна, компания так быстро расширилась после возвращения в материковый Китай, так как следовала стандарту во всем - от дизайна витрины и ассортимента продукции до обучения персонала.

«Когда я пришел в компанию в 1977 году, у нее было восемь магазинов, - говорит он. - Сейчас у нее более 4 000 магазинов. Это большая перемена: из маленькой ювелирной фирмы она превратилась в одну из крупнейших ювелирных корпораций».

По его мнению, этому есть две основные причины: корпоративная культура, созданная за 90 лет, в сочетании с готовностью к инновациям. «Мы выиграли от открытия китайской экономики», - добавляет он.

«Мы сначала приехали в материковый Китай, чтобы открыть предприятие по огранке камней и производству ювелирных изделий в Гуандуне. Это дало нам очень прочную инфраструктуру, обеспечивающую высочайший уровень нашего производства», - сказал он.

В наши дни, помимо «центра мастерства» в Шунде, который занимается изделиями, изготовление которых требует более высокого мастерства, у компании есть производственный центр в Ухане, центральный Китай, для массового производства ювелирных изделий, а также центр исследований и разработок в Шеньчжэне, южный Китай, который специализируется на производственных инновациях и усовершенствованном мониторинге, а также на анализе существующих операций.

За пределами материкового Китая, Гонконга и Макао у компании есть магазины в Тайване, в Южной Корее, Японии, США и в Юго-Восточной Азии: Сингапуре, Малайзии, Камбодже, Филиппинах, Таиланде и Вьетнаме.

«Мы считаем, что у них та же культура, что и у Китая, - говорит Вун о последних странах. - Они любят украшения из золота и бриллиантов, и они любят покупать их, чтобы выразить свою любовь. Это основное соображение, по которому мы открываем магазин в стране».

За прошедшие годы компания закупила довольно крупные драгоценные камни. Она дважды установила рекорд по самой высокой цене, уплаченной за алмаз, в 2010 и 2017 годах, впервые заплатив $35,3 млн за алмаз Cullinan Heritage (Наследие Куллинана) весом 507 карат, который стал центральным украшением ожерелья Наследие в цвету (Heritage In Bloom), представленного в 2015 году; а в 2017 году она потратила $71,2 млн на бриллиант Розовая звезда (Pink Star) весом 59,6 карата.

Помимо резкого роста числа магазинов в последнее время, компания также расширилась за счет приобретений, купив в 2014 году американский бриллиантовый бренд Hearts on Fire, а в январе 2020 года бренд Enzo, специализирующийся на природных цветных драгоценных камнях. Компания запустила несколько собственных брендов, в том числе, бриллиантовый бренд T Mark в 2016 году.

Несмотря на то, что компания является участником в общем-то консервативной отрасли, которая не всегда с большим энтузиазмом относилась к цифровой революции, она привержена применению технологий. Chow Tai Fook уже десять лет занимается продажей в Интернете, но недавние цифровые инициативы продвинули бизнес вперед по ряду направлений.

Они включают в себя так называемые «облачные киоски», развернутые в ее магазинах и в других местах, например, в отелях и VIP-залах на железнодорожных вокзалах, которые предлагают клиентам возможность искать и покупать товары из всего ассортимента продукции компании, в отличие от обязательно ограниченного выбора, доступного в обычном магазине. К сентябрю прошлого года такие киоски были установлены примерно в 1 000 местах.

Chow Tai Fook также представила CloudSales 365, систему обслуживания клиентов по схеме 24/7, предлагаемую через платформу We Chat Work, подключенную к интернет-магазину компании с целью охвата молодых покупателей. А через платформу, которую она называет D-ONE, компания позволяет покупателям заказывать изготовление ювелирных изделий по индивидуальному заказу, которые готовы к отправке в течение 24 часов; изготовление и доставка индивидуальных заказов раньше занимали от 30 до 40 дней.

К удивлению компании, продажи через «облачные киоски» и CloudSales 365 в первом полугодии текущего финансового года составили 1 процент от ее продаж в материковом Китае.

Очевидно, что 2020 год не был худшим годом для ритейлера, который недавно инвестировал в подобные технологии, и эффект пандемии заключался в ускорении перевода клиентов компании на цифровые каналы.

«В период Covid большинство розничных предприятий были практически заблокированы, - говорит исполнительный директор Chow Tai Fook Бобби Лю Чунь-вай (Bobby Liu Chun-wai). - Как может розничная торговля выжить на этом рынке? Мы используем эту технологию, чтобы поддерживать связь с нашими клиентами».

По подсчетам компании, в период с апреля по сентябрь 2020 года через CloudSales 365 она связалась с двумя с лишним миллионами этих клиентов, с половиной из которых ранее не контактировала. «Теперь мы можем больше узнать о клиентах и ​​о том, что они ищут, и предоставлять им индивидуальное обслуживание более высокого качества, - говорит Лю. - То, что мы можем найти друзей, имеет более важное значение, чем продажа».

Другие аспекты бизнеса в последние годы претерпели цифровую трансформацию. Как и другие продавцы бриллиантов, Chow Tai Fook уже давно предоставляет сертификаты, подтверждая подлинность камня и предоставляя информацию о нем.

Традиционно эти сертификаты поступали в виде физических сертификатов со всеми вытекающими отсюда проблемами хранения, потери и порчи. С 2018 года компания работает с Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA), ведущей компанией по сертификации драгоценных камней, чтобы предоставлять сертификаты на бриллианты в цифровом виде через блокчейн.

«Каждый шаг от места добычи до конечного продукта записывается в блокчейне, - говорит Лю. - Это означает, что покупатели могут чувствовать себя комфортно, покупая бриллианты». Сюда входит подтверждение этического происхождения камней.

По мнению Вуна, это все происходит потому, что больше внимания уделяется опыту, который, по его мнению, помогает компании выделиться среди конкурентов. «Мы всегда думаем о том, как повысить ценность товара для клиентов. Почему покупатель покупает? - спрашивает он. - В конце концов, люди, покупающие ювелирные украшения, покупают мечту. Мы не только продаем товар; мы продаем содержание и повод для совершения покупки».

«Ювелирная отрасль чаще всего уделяет слишком много внимания товару и не обращает внимания на эмоции людей» - говорит он.