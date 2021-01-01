Ключ к разрешению споров для изменения восприятия алмазного сектора Анголы

(miningreview.com) – В ходе обсуждения будущего и без того многообещающего алмазного сектора Анголы эксперты согласились с тем, что прозрачный и надежный механизм разрешения споров наряду с соответствующим отраслевым законодательством и институтами повысит привлекательность страны в глазах иностранных инвесторов.

В настоящее время страна занимает пятое место в мире по добыче алмазов. Несмотря на это, ведется разработка только 40% известных алмазных ресурсов страны, что в основном является результатом слабого доверия инвесторов к законодательству и политике страны.

Веб-семинар, проведенный Mining Review Africa и Africa Mining Forum, раскрыл потенциал и проблемы Анголы как места для инвестиций.

Алмазы - необычный товар

Ахмед Абдель-Хакам (Ahmed Abdel-Hakam), старший юрист международной арбитражной группы Eversheds Sutherland из Лондона, заявил, что горнодобывающий сектор Анголы в настоящее время проводит существенные реформы, направленные на повышение производительности, прозрачности и потенциала роста сектора.

«Поэтому я думаю, что эта реформа является ключом к компенсации резкого снижения государственных доходов из-за низких цен на нефть и газ и снижения мирового спроса на эти товары».

Тот факт, что Ангола модернизирует свой подход, является ключевым, если она хочет быть игроком в этой области, сказал участник дискуссии Эдан Голан (Edahn Golan), аналитик и исследователь алмазной отрасли, а также основатель Edahn Golan Diamond Research & Data в Израиле.

«Важно, чтобы правительство активно участвовало в продвижении своей алмазной отрасли», - добавил он.

«Это относится как к странам-производителям, так и к странам, занимающимся торговлей, например, Индии и Бельгии. В этом контексте мы должны помнить, что, когда мы говорим об участии, мы говорим о поддержке, о той поддержке, которая позволяет решить многие проблемы, позволяя торговле работать свободно.

«Алмазы - необычный товар, - пояснил Голан, - они маленькие, дорогостоящие, трудно определять их цену, и мы видим, что многие трейдеры очень чувствительны к ценам, как и подходу к налогообложению, и все эти элементы очень важны, когда правительство определяет, какую политику необходимо проводить при работе со своим алмазным сектором».

Существенный сдвиг

По словам Абдель-Хакама, Ангола находится на правильном пути к созданию благоприятной среды.

«Несколько лет назад, - отметил он, - Ангола, возможно, пострадала от негативного отношения иностранных инвесторов. Тем не менее, я действительно должен отметить, что с приходом нового руководства произошел существенный сдвиг в политике, и пакет нормативных актов, принятый за последние несколько лет, значительно повысил привлекательность страны в горнодобывающем секторе в целом и в добыче драгоценных металлов в частности».

Он пояснил, что правительство сосредоточивает внимание, в частности, на реорганизации горнодобывающего сектора в целом, с новой моделью управления для горнодобывающего сектора и новым валютным режимом.

«В основном это принятие ряда президентских указов, изданных с 2017 года, в связи с созданием Национального агентства по ресурсам (National Resources Agency), введение комплексного валютного режима для алмазного сектора и технических регламентов для маркетинга алмазного сырья, а также урегулирование таможенных вопросов», - заявил он.

Абдель-Хакам сказал, что в совокупности эти законодательные изменения способствуют повышению эффективности сектора за счет сокращения прямого участия государства и нацелены на повышение прозрачности в отрасли. «Я действительно думаю, что мы движемся в правильном направлении».

Потребители не покупают бриллианты в Интернете

Группа также обсудила, как пандемия COVID повлияла на алмазный рынок Анголы.

По словам Голана, мировые цены на бриллианты упали на 9-15%, и что, в частности, от COVID сильно пострадал розничный рынок, поскольку алмазная отрасль почти полностью зависит от сектора розничной торговли ювелирными изделиями, а многие магазины были закрыты.

«Потребители не покупают большие объемы бриллиантов в Интернете, рост идет не такими же темпами, как для других товаров. Даже автомобили покупают в Интернете чаще, чем дорогостоящие ювелирные украшения с бриллиантами», - сказал он.

«С тех пор сектор бриллиантов восстановился. Спрос на ювелирные изделия в США в 2020 году превысил 2019 год», - добавил он.

Голан отметил, что во время пандемии алмазодобывающие компании использовали два разных подхода. Они либо закрылись, либо оставались открытыми. Поскольку эта отрасль требует больших денежных средств, небольшим компаниям очень сложно выжить в такой период. Однако на рудниках, которые продолжали работать, за эти месяцы накопились большие складские запасы, и они продолжали обеспечивать рабочие места и экономическую активность.

Прямой опрос аудитории во время вебинара дал следующие результаты:



Быстрый опрос

Какова основная проблема, препятствующая Анголе в развитии ее алмазного сектора и привлечении внимания иностранных инвесторов?

Результаты опроса (нужен один ответ):

Недостаточная прозрачность существующего законодательства 0%

Большая зависимость от нефти и недостаточное внимание горной добыче 19%

Внутренние проблемы - например, коррупция и инфраструктура 25%

Все из вышеуказанного 56%

Правовая стабильность

По словам Абдель-Хакама, правовая стабильность имеет первостепенное значение для инвесторов для гарантии получения прибыли от своих инвестиций и возможности экспортировать свою прибыль. «С точки зрения юриста по спорам, это может повлиять на привлекательность для инвесторов, но также может спровоцировать поток исков», - сказал он.

«Я думаю, что самая большая проблема заключается в том, чтобы Ангола продолжила осуществление своего амбициозного плана реформ, который находится в стадии реализации, в основном, планы по приватизации. Планируемое IPO части акций Endiama определенно обеспечит небольшой «приток свежей крови» в компанию и повлияет на алмазный сектор», - добавил он.

Разрешение споров

Голан говорит, что Анголе необходимо иметь аккредитованный механизм разрешения споров для алмазных трейдеров, чтобы развивать свой алмазодобывающий сектор. «Если Ангола хочет иметь успешную алмазную отрасль, ей необходимо иметь биржу, и биржа должна быть членом Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB)».

Абдель-Хакам добавил, что «крайне важно, чтобы Ангола продолжала идти в ногу с текущими законодательными реформами, а также, лучший способ избежать споров в будущем, - это работать над тем, как избежать споров с иностранными инвесторами. Чем больше у вас споров с иностранными инвесторами, тем менее привлекательной вы становитесь как страна».

Он назвал три основных источника риска, вызывающих споры в горнодобывающей отрасли: дискриминационные изменения в законодательстве, соглашения о совместных предприятиях и экологические проблемы.

Четырнадцать действующих алмазных рудников

Оба участника дискуссии согласились с тем, что, несмотря на обсуждаемые проблемы, Ангола имеет большой потенциал стать крупным производителем алмазов.

По словам Абдель-Хакама, в Анголе в настоящее время насчитывается около 14 действующих алмазных рудников, и тот факт, что присутствуют многие крупные игроки из Австралии, Китая и Европы, показывает, что страна является привлекательной для вложения средств. «В алмазную отрасль Анголы вкладываются крупные инвестиции, в том числе в гранильные центры», - сказал он.

«У Анголы светлое будущее во все более сложной и расширяющейся мировой алмазной отрасли», - заявил Эдан Голан.

Обсуждение вела Лаура Корниш (Laura Cornish), главный редактор Mining Review Africa, информационного партнера Africa Mining Forum.