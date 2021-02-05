Остерегайтесь узких мест в сфере предложения

Rapaport публикует свой февральский отчет об исследовании рынка.

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Позитивные настроения на алмазном рынке в последние несколько месяцев стали долгожданным изменением мрачной картины, характерной для 2020 года. Благодаря продажам в праздничный сезон, которые оказались лучше, чем ожидалось, торговля приобрела уверенность в том, что можно снова делать закупки, даже если деятельность ограничена в основном онлайн-платформами.

Впервые за много лет поставщики бриллиантов столкнулись с трудностями при выполнении заказов из-за дефицита в четвертом квартале. Всего за год до этого средняя часть алмазпровода страдала от того, что казалось хроническим избытком предложения, который привел к снижению цен на бриллианты и уменьшению нормы прибыли. Среди немногих преимуществ от режима самоизоляции, введенного из-за Covid-19, было то, что производители бриллиантов были вынуждены заморозить закупки алмазного сырья, остановить производство и начать сокращать имеющиеся у них избыточные складские запасы.

При меньшем объеме товаров на руках было понятно, что рынок алмазного сырья снова оживится в четвертом квартале. Возрождение также было примечательным: совокупный объем продаж алмазного сырья компаний De Beers и АЛРОСА вырос на 57% в годовом исчислении до 23,9 млн каратов за последние три месяца года. Этот объем за квартал больше, чем эти две компании продали с начала 2017 года, что само по себе является аномальным периодом, который, возможно, спровоцировал последующий кризис избыточного предложения.

Положительная динамика продолжилась и в новом году, благодаря сообщениям о значительных продажах алмазного сырья в прошлом месяце. De Beers провела самый крупный сайт за три года, а у Petra Diamonds и Mountain Province по-прежнему был хороший спрос на тендерах, при этом цены выросли на 8%.

В февральском выпуске отчета Rapaport об исследовании рынка (Rapaport Research Report) мы рассматриваем вопрос о том, являются ли высокие продажи алмазного сырья результатом спроса на бриллианты или низкого предложения, характерного для рынка в начале 2020 года. Это может быть и то, и другое. Несомненно то, что рынок алмазного сырья должен охладиться в ближайшие месяцы, иначе есть риск, что в отрасли снова возникнет избыточное предложение бриллиантов.

Это свело бы на нет трудную работу, направленную на восстановление равновесия между рынками алмазного сырья и бриллиантов. Это также увеличило бы скептицизм в отношении заявленного намерения - как алмазодобывающих компаний, так и производителей бриллиантов и ритейлеров - сделать алмазный рынок управляемым спросом и более эффективным.

Сейчас, в начале февраля 2021 года, отрасль находится на перепутье. Производители бриллиантов должны ограничить закупки алмазного сырья, чтобы сохранить баланс, достигнутый нами в последние месяцы, и обеспечить устойчивое восстановление. Хотя сезон праздничных продаж был относительно положительным для отрасли, мировые продажи ювелирных изделий с бриллиантами еще не вернулись к уровню, существовавшему до пандемии, и вряд ли вернутся к этому уровню в этом году. На данный момент это означает, что восстановление по-прежнему зависит от предложения, и отрасли необходимо пройти тонкую грань между осторожностью и энтузиазмом, чтобы снова вести бизнес.