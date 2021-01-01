Израиль настроен оптимистично после тяжелого спада в торговле

(diamonds.net) - Лидеры алмазного сектора Израиля выразили уверенность в восстановлении после того, как хорошие результаты торговли в последние месяцы прошлого года дали надежду на то, что худшая часть кризиса, связанного с коронавирусом, позади.

В конце января руководители отметили, что окончательные показатели Израиля по 2020 году - спад экспорта бриллиантов на 31% - оказались лучше, чем многие опасались в разгар экономического спада. Продажи в декабре резко выросли из-за роста спроса в праздничный сезон.

Пандемия Covid-19 была серьезной для израильского алмазного сектора, отключив его самые сильные источники бизнеса в США и на Дальнем Востоке и вынудив три раза вводить режим самоизоляции в стране. Президент Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange) Йорам Дваш (Yoram Dvash) предупредил в июле, что отрасль страны «находится на грани краха» после того, как экспорт упал более чем на 80% в период с марта по май.

Однако с августа ситуация на рынке улучшилась по мере того, как розничные торговцы готовились к праздникам и возник дефицит после закрытия предприятий по производству бриллиантов, особенно в Индии. Это помогло восстановить израильскую торговлю, несмотря на второе закрытие страны в сентябре и октябре.

«Четвертый квартал был намного лучше, а последний месяц был исключительным», - сказал Дваш в недавнем интервью агентству Rapaport News.

В конце 2020 года Израиль отгрузил бриллиантов на $2,37 млрд по сравнению с $3,41 млрд в 2019 году, как сообщило Министерство экономики и промышленности на прошлой неделе. Объем экспорта упал на 23%, до 1,1 млн каратов, при этом средняя цена упала на 9%, до $2 195 за карат.

Импорт бриллиантов упал на 37%, до $1,53 млрд, за год. Импорт алмазного сырья упал на 40%, до $1,07 млрд, а экспорт алмазного сырья также снизился на 40%, до $859,1 млн.

Напротив, экспорт бриллиантов более чем утроился, до $189,3 млн, в декабре с $54,9 млн годом ранее, что отражает использование отложенного спроса. Объем экспорта вырос на 37%, до 78 057 каратов, а средняя цена выросла более чем вдвое, до $2 425, за карат по сравнению с $966 в декабре 2019 года.

«Последние месяцы года показали ослабление спада и восстановление в отрасли, - говорится в заявлении Офира Горе (Ophir Gore), алмазного контролера страны. - Если эта тенденция сохранится, 2021 год должен принести хорошие новости для алмазного сектора Израиля».

Израиль сообщает данные об отправке на нетто-основе, то есть, вычитает товары, которые были возвращены, обычно потому, что они остались непроданными. По словам Дваша, валовой экспорт бриллиантов из страны упал на 22% до $410,9 млн в декабре, но из-за дефицита предложения покупатели возвратили меньше бриллиантов, чем обычно. В том же месяце в Израиль вернулось только 54% объема ​​экспорта бриллиантов по сравнению с 90% годом ранее.

«Раньше, когда запрашивали камень круглой огранки весом 3 карата, цвета F, чистоты SI1, покупатель получал пять камней [на выбор], потому что было разнообразие, - продолжил президент биржи. - Теперь он получает два камня».

В настоящее время в Израиле введен третий режим самоизоляции, и страна надеется продолжить восстановление в условиях неопределенности на мировом алмазном рынке.

«Прошлый год, без сомнения, не был счастливым, - заявил Дваш. - Это был тяжелый год. Но в целом все оказалось намного лучше, чем мы ожидали. Мы начали [кризис] со спада на 80 с лишним процентов, а среднее значение в конце было 30%. Мы не можем этим гордиться, но, глядя на данные на конец года, мы испытываем небольшой оптимизм, что дела пойдут лучше».