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Является ли рост цен на акции европейских компаний, производящих предметы роскоши, реальностью или миражом?

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Экспертиза

(jingdaily.com) - Что произошло: акции европейских компаний Hermès и Kering, производящих предметы роскоши LVMH, выросли «до рекордно высокого уровня» во время глобальной пандемии, и напрашивается «сравнение с технологическими гигантами США», как сообщает агентство Bloomberg. Между тем агентство Reuters также сообщило об этих «повышательных брокерских ставках» и о том, какое влияние на индекс STOXX Europe 600 оказали акции компаний, производящих предметы роскоши.

Неудивительно, что некоторые инвесторы настроены оптимистично по поводу этих акции компаний, производящих предметы роскоши. «Мы рассматриваем европейские компании в сфере предметов роскоши как европейский фондовый эквивалент технологических компаний США, не имеющих себе равных в своем глобальном господстве», - сказал Джайлз Ротбарт (Giles Rothbarth), менеджер Blackrock European Dynamic Fund, агентству Bloomberg.

Комментарий Jing: Быстрый экономический подъем в Китае положительно повлиял на структуру потребления, помогая компаниям, ориентированным на розничную торговлю, преодолеть опосредствованное воздействие, обусловленное закрытием магазинов, и спадом, вызванным пандемией COVID-19.

Однако инвесторы не должны игнорировать глобальные условия. Рынки предметов роскоши в большинстве стран сильно пострадали от COVID-19, и кризис вызвал «беспрецедентное падение» размера рынка - на 23 процента по сравнению с 2019 годом, сообщает Bain & Company.

Акции могут торговаться с повышением, но мы советуем проявлять осторожность, потому что, как только ситуация вернется в норму, спрос в Китае на предметы роскоши в конечном итоге замедлится. Удовлетворение отложенного спроса на путешествия, посещение ресторанов и отдых на свежем воздухе станет новым приоритетом.

В настоящее время ограничения на зарубежные поездки удерживают китайских потребителей в их родной стране. Таким образом, покупка местных предметов роскоши превратилась во времяпрепровождение, которое успокаивает. Однако путешествия снова будут стимулироваться, когда увеличится число вакцинированных и мир достигнет коллективного иммунитета.

Следовательно, покупательские пристрастия и привычки будут реагировать на новый образ жизни, и путешествия после пандемии будут иметь приоритет перед покупками. Кроме того, обязательно появятся новые тенденции в таких областях, как состояние здоровья и самочувствие.

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