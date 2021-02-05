Торговля бриллиантами стремительно наверстывает упущенное благодаря сидящим дома покупателям

Автор: Юлия Федоринова (Yuliya Fedorinova), Томас Бишеувел (Thomas Biesheuvel)

(fa-mag.com) - Мировая алмазная торговля годами находилась в застое, и пандемия подорвала еще больше, когда только дела пошли на поправку. Теперь, наконец, бизнес снова процветает.

Фабрики в индийском городе Сурате, являющемся движущей силой отрасли, настолько сильно стремятся увеличить производство, что самые опытные огранщики и полировщики получают предложения о повышении заработной платы на 50% и им предоставляются такие льготы, как бесплатное питание и жилье. Алмазодобывающая компания De Beers готова к самой крупной продаже алмазного сырья за три года, даже после повышения цен, и в конце января ее конкурент ПАО «Алроса» заявила, что рассчитывает на то, что восстановление будет продолжаться еще некоторое время.

Бум вызван крупными продажами ювелирных изделий в праздничный сезон, особенно на жизненно важных рынках США и Китая. В течение многих лет бриллианты сталкивались с растущей конкуренцией со стороны путешествий как формы расходов на предметы роскоши и обслуживание класса «люкс». Теперь, когда невозможно отправиться в отпуск из-за карантина и других ограничений, потребители используют свой располагаемый доход на онлайн-покупки.

«Люди научились не только работать удаленно, но и покупать в Интернете, в том числе и бриллианты, - сказал в интервью Евгений Агуреев, занимающийся реализацией алмазов в АЛРОСА. - Раньше деньги тратились на путешествия или обеды в дорогих ресторанах, но теперь часть этого спроса направлена на бриллианты. Интернет-продажи почти удвоились в прошлом году и составили около 20% от общего объема».

Рост продаж связан с растущим спросом на бриллианты в то время, когда запасы фабрик и трейдеров резко сократились после первого введения режима самоизоляции из-за Covid-19.

Но для отрасли, давно знакомой с резкими взлетами и падениями, неясно, закрепится ли отскок или это лишь временная передышка. Некоторые участники отрасли также обеспокоены тем, что рынок становится слишком «горячим», что может привести к спаду в конце года.

Годовой спрос на ювелирные изделия с бриллиантами оставался неизменным на уровне примерно $80 млрд в течение последних пяти лет, и посредники, работающие в секторе, изо всех сил пытались получить прибыль. По мере глобального распространения вакцин и появления возможности снова приобретать предметы роскоши и получать обслуживание класса «люкс», существует риск того, что отрасль столкнется с теми же старыми проблемами, что и раньше.

В настоящее время деньги поступают. Компания Signet Jewelers Ltd. сообщила о скачке продаж на 7,8% в праздничный сезон в Северной Америке, которая на сегодняшний день является крупнейшим рынком в отрасли. Интернет-продажи этой ювелирной компании резко выросли за этот период. Аналогичная картина наблюдалась в Китае, втором по величине рынке, где Chow Tai Fook сообщила о 18%-ном росте продаж за квартал.

Индия, где проводится огранка и полировка около 90% бриллиантов, в прошлом месяце импортировала алмазов на сумму почти $2 млрд, поскольку огранщики и огранщики спешили удовлетворить возросший спрос и пополнить свои складские запасы.

De Beers и АЛРОСА ответили повышением цен, стремясь восстановить часть позиций, которые они потеряли в прошлом году, когда спрос упал.