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03 февраля 2021

Природные алмазы: «непрошеный гость» в цепочке поставок выращенных в лаборатории бриллиантов

Сегодня
Экспертиза

Автор: Дебби Азар (Debbie Azar)

(idexonline.com) - Дебби Азар (Debbie Azar) - президент и соучредитель Gemological Science International (GSI)

В мае прошлого года я написала служебную записку о необходимости полного раскрытия сертификатов, выдаваемых геммологическими лабораториями, когда речь идет об обработке выращенных в лаборатории камней после их производства. Ситуация не изменилось. Что меняется, так это растущая картина смешивания «нераскрытых» природных бриллиантов с выращенными в лаборатории бриллиантами в ювелирных изделиях. Это новый и необычный разговор о необходимости раскрытия информации, тестировании и этике.

Все выращенные в лаборатории бриллианты, предоставленные нам для сертификации, проходят определенный контролируемый процесс. В течение последних нескольких месяцев в ходе нашей текущей работы по сертификации ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами наша группа экспертов неоднократно сталкивалась с природными алмазами категории «меле», подмешанными в ювелирные изделия с выращенными в лаборатории бриллиантами. Ювелирные изделия с выращенными в лаборатории бриллиантами и с «необъявленными» природными бриллиантами - это новое явление, которое мы начинаем наблюдать все чаще.

Как отрасль, мы сосредоточили свое внимание на нераскрытых выращенных в лаборатории бриллиантах и их обнаружении, особенно в категории «меле». Было бы нелогично думать о том, что природные бриллианты смешивают с выращенными в лаборатории бриллиантами. Что нам, как отрасли, делать с этим?

Кто-то может возразить, что покупатель, приобретающий украшение с выращенным в лаборатории бриллиантом, получает изделие «более высокого качества», если в нем добавлено несколько природных бриллиантов к выращенным в лаборатории бриллиантам. Но что, если этот потребитель не хочет иметь природные бриллианты?

Как правило, мы основываем раскрытие информации на основе стоимости (точно так же, как и в рекомендациях FTC (Федеральной торговой комиссии)). Если что-то требует меньших затрат, оно стоит меньше. Если что-то стоит меньше, оно не должно быть представлено как нечто более дорогостоящее. Это связано с основными положениями защиты прав потребителей. Но что, если выращенный в лаборатории бриллиант покупателю дороже ввиду предполагаемых социальных или экономических последствий? (Я здесь не выступаю «за» или «против» выращенных в лаборатории или природных бриллиантов, а просто говорю о том, как воспринимается их ценность.) Что, если покупатель ювелирных изделий действительно не хочет иметь природный бриллиант?

Подумайте об этом как о покупке кожаной обуви. Если покупатель обуви предпочитает натуральную кожу и обнаруживает, что это искусственная кожа, он по понятным причинам будет расстроен. Если покупатель обуви предпочитает кожу, но покупает обувь из искусственной кожи по соображениям цены, а потом обнаруживает, что его обувь была из натуральной кожи, он будет рассматривать это как бонус. Если веганский покупатель купит обувь из искусственной кожи, а затем обнаружит, что это натуральная кожа, он расстроится. Не нам решать, что предпочитает потребитель, а скорее мы обязаны полностью раскрыть, что они собираются купить, чтобы они могли сделать четкий и осознанный выбор.

Я считаю, что ритейлерам абсолютно необходимо иметь процесс, гарантирующий, что бриллианты и ювелирные изделия, которые они продают, точно представлены потребителю. Вот почему мы решили расширить наши услуги по проверке и тестированию ювелирных изделий, включив в них ювелирные изделия с выращенными в лаборатории бриллиантами, и мы продолжим сообщать о новых тенденциях в обнаружении ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами. Поскольку потребители требуют большей прозрачности, мы обязаны предоставлять надежную и четкую информацию, которая вызывает у них доверие и соответствует стандартам нашей отрасли.

 

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