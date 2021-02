De Beers: времена-то меняются

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - В Белом доме новый президент, есть новое оружие против пандемии, и, как сказал Боб Дилан (Bob Dylan) в 1964 году, времена-то меняются. Не существует универсального способа описать настроение восьми миллиардов человек на нашей планете. У всех нас свой мир, определяемый тем, где мы живем, кого любим, как мы проживаем наши дни и какими ценностями мы дорожим. Но, несмотря на множество различий, на нас всех оказывают влияние определенные знаменательные события. Это ключевые моменты, которые говорят об изменениях, будь то глобальные, национальные изменения или изменения в определенной группе людей с общими интересами. Один из таких моментов произошел, когда Джо Байден (Joe Biden) вступил в должность 46-го президента США. В воздухе витают перемены, поскольку он придерживается совершенно иной повестки дня и подхода, совершенно отличного от подхода своего предшественника. Во всем мире в последние недели у многих стран был свой собственный момент, когда они начали развертывать свои программы вакцинации от коронавируса. Это будет долгий путь, но, по крайней мере, борьба началась.

В нашем собственном мире, в мире алмазов, в воздухе тоже витают перемены. De Beers, крупнейший поставщик алмазов по стоимости, объявил о радикальном и долгожданном пересмотре методов ведения бизнеса. Один из самых больших недостатков нынешней системы сайтов «бери или оставляй» (take it or leave it) заключается в том, что сайтхолдеры могут в конечном итоге продать большую часть своего бокса, потому что камни не соответствуют их потребностям. De Beers решает эту проблему, более точно адаптируя свои новые трехлетние контракты к требованиям трех категорий сайтхолдеров - интегрированных ритейлеров, производителей бриллиантов и дилеров. Таким образом, алмазы достанутся тем, кто лучше всех сможет добавить им стоимость. Также предполагалось, что сайтхолдерам будет предложен более кастомизированный выбор, позволяющий им фактически использовать содержимое, а не просто перепродавать свои боксы.

Но это также означает, что не каждый сайтхолдер сохранит свое место в верхней части таблицы. В последние десятилетия количество членов эксклюзивного клуба сокращается. В 1986 году насчитывалось более 100 трейдеров, огранщиков и оптовиков. В то время Central Selling Organization (Центральная сбытовая организация) каждые пять недель приглашала их на тендер в Лондоне и, как и сегодня, предлагала им бокс сортированных камней по установленной цене на условиях «бери все или оставляй» (take-it-all or leave-it). В течение следующих двух десятилетий De Beers сократила этот список до 93, а в 2013 году перенесла проведение сайтов в Габароне, Ботсвана. Сейчас эта цифра составляет 80, и источники указывают, что 10 из нынешних сайтхолдеров могут вскоре потерять свой статус. В июле прошлого года De Beers объявила, что приступает к масштабной программе модернизации, которая затронет все аспекты бизнеса, в том числе и проведение сайтов. Возможно, другие последуют ее примеру. АЛРОСА, которая последние семь месяцев предлагала своим долгосрочным клиентам беспрецедентную гибкость, продлила текущие контракты еще на три месяца. В нем говорится, что она осознает трудности, с которыми сталкиваются покупатели, участвуя в Alrosa Alliance, долгосрочном соглашении о поставках. Dominion Diamond Mines и Rio Tinto также осуществляют продажи по контрактам. De Beers борется с недовольством, которое возникло задолго до нынешней пандемии коронавируса. Сегодняшние проблемы подчеркнули необходимость реформ и, возможно, стали катализатором, но не являются первопричиной. Изменения, проводимые De Beers, призваны устранить недостатки в текущем алмазопроводе и представляют собой эволюцию, а не революцию.