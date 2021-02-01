Новости

Индия снизила импортные пошлины на золото и серебро с 12,5% до 7,5%

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman) в рамках нового бюджета страны на 2021-2022 годы объявила о ряде мер по увеличению...

Вчера

Опасения в отношении тайного возврата Зимбабве к закону о расширении прав и возможностей коренного населения

Существуют опасения, что правительство Зимбабве тайно вернуло закон о расширении прав и возможностей коренного населения, который было...

Вчера

В 2020 году Debswana снизила экспорт алмазов на 30%

Согласно агентству Reuters, ссылающемуся на статистические данные, опубликованные Банком Ботсваны, компания Debswana, совместное предприятие De...

Вчера

Конор Макгрегор приобрел часы с бриллиантами за $1 млн

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор (Conor McGregor) приобрел для себя часы с бриллиантами стоимостью $1 млн.

Вчера

Большие перестановки в руководстве Rio Tinto

Якоб Стаусхолм (Jakob Stausholm), новый генеральный директор Rio Tinto, перегруппировал наделенную исполнительными полномочиями команду управленцев...

01 февраля 2021

После осуждения Штейнмец выходит на свободу, но правонарушителям в горнодобывающем секторе дан ясный сигнал

Сегодня
Экспертиза

(miningmx.com) - Осуждение во взяточничестве Бени Штейнмеца (Beny Steinmetz), главы Beny Steinmetz Resources Group, является важным моментом в борьбе с коррупцией в горнодобывающем секторе, но есть сомнения, что израильский бизнесмен когда-либо сядет в тюрьму, заявило агентство Bloomberg News.

На прошлой неделе суд Женевы приговорил Штейнмеца к пяти годам тюремного заключения, признав его виновным в том, что он предложил $8,5 млн жене умершего бывшего президента Гвинеи Лансане Конте (Lansana Conté) за права на часть месторождения железной руды Симанду (Simandou).

Штейнмец это решение обжаловал.

«Это важное решение, потому что оно принято в Женеве, в одном из важнейших центров торговли сырьевыми товарами, уязвимых для коррупции, - сказал агентству Bloomberg News Дэвид Мюлеманн (David Muehlemann), политический аналитик швейцарской организации по надзору за корпоративным управлением Public Eye. - Это также важный признак того, что есть швейцарские прокуроры, которые продемонстрировали возможность применения статей о взяточничестве».

Но предварительная договоренность с адвокатами Штейнмеца о том, что он согласен предстать перед судом при условии, что не будет задержан швейцарскими властями, означает, что может случиться, что Штейнмец никогда не будет заключен в тюрьму. Штейнмец вернулся в Израиль, который не выдает своих граждан.

Тем не менее, Штейнмец может столкнуться с трудностями при заключении международных сделок, пока не утратит значения судебное преследование его для горнодобывающего сектора, который пытается поправить свою репутацию, сообщается в этой новостной ленте.

«Доказательства, которые продемонстрировали, что Штейнмец лично сыграл роль во взяточничестве, облегчили вынесение приговора по этому делу», - сказал Куш Амин (Kush Amin), специалист по правовым вопросам антикоррупционной правозащитной организации Transparency International.

«Тот факт, что именно он был руководителем организации, подкреплял этот аргумент и помог предоставить веские доводы», - добавил он.

Тот факт, что Штейнмец не был заключен в тюрьму, не должен мешать обществу преследовать правонарушения и должностные преступления в этом секторе, сказал Амин агентству Bloomberg News.

Версия для печати