После осуждения Штейнмец выходит на свободу, но правонарушителям в горнодобывающем секторе дан ясный сигнал

(miningmx.com) - Осуждение во взяточничестве Бени Штейнмеца (Beny Steinmetz), главы Beny Steinmetz Resources Group, является важным моментом в борьбе с коррупцией в горнодобывающем секторе, но есть сомнения, что израильский бизнесмен когда-либо сядет в тюрьму, заявило агентство Bloomberg News.

На прошлой неделе суд Женевы приговорил Штейнмеца к пяти годам тюремного заключения, признав его виновным в том, что он предложил $8,5 млн жене умершего бывшего президента Гвинеи Лансане Конте (Lansana Conté) за права на часть месторождения железной руды Симанду (Simandou).

Штейнмец это решение обжаловал.

«Это важное решение, потому что оно принято в Женеве, в одном из важнейших центров торговли сырьевыми товарами, уязвимых для коррупции, - сказал агентству Bloomberg News Дэвид Мюлеманн (David Muehlemann), политический аналитик швейцарской организации по надзору за корпоративным управлением Public Eye. - Это также важный признак того, что есть швейцарские прокуроры, которые продемонстрировали возможность применения статей о взяточничестве».

Но предварительная договоренность с адвокатами Штейнмеца о том, что он согласен предстать перед судом при условии, что не будет задержан швейцарскими властями, означает, что может случиться, что Штейнмец никогда не будет заключен в тюрьму. Штейнмец вернулся в Израиль, который не выдает своих граждан.

Тем не менее, Штейнмец может столкнуться с трудностями при заключении международных сделок, пока не утратит значения судебное преследование его для горнодобывающего сектора, который пытается поправить свою репутацию, сообщается в этой новостной ленте.

«Доказательства, которые продемонстрировали, что Штейнмец лично сыграл роль во взяточничестве, облегчили вынесение приговора по этому делу», - сказал Куш Амин (Kush Amin), специалист по правовым вопросам антикоррупционной правозащитной организации Transparency International.

«Тот факт, что именно он был руководителем организации, подкреплял этот аргумент и помог предоставить веские доводы», - добавил он.

Тот факт, что Штейнмец не был заключен в тюрьму, не должен мешать обществу преследовать правонарушения и должностные преступления в этом секторе, сказал Амин агентству Bloomberg News.