Стоило ли делать вложения в алмазные компании?

Rapaport публикует свой январский отчет по исследованию рынка.

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Какие показатели можно использовать для оценки результатов деятельности компании? Для нашего анализа лучшим показателем того, как обстоят дела в бизнесе, являются продажи. Если пойти дальше, можно сказать, что поступления, полученные группой компаний в секторе, дают ценную информацию о состоянии рынка.

Инвесторы в акции учитывают множество других факторов. Ожидания компании - и фондовых рынков в целом - во многом влияют на то, будут ли они покупать или продавать. Они, конечно, не основывали свои торговые решения на краткосрочных показателях поступлений в 2020 году, когда спрос упал во всех сегментах алмазной и ювелирной отрасли, но цены на акции выросли.

Индекс Rapaport Diamond Jewelry (RDJ), теоретический курсовой бюллетень, включающий 10 крупнейших публичных компаний отрасли по выручке, за год вырос на 11,5%. Он превзошел индекс Dow Jones Industrial Average, несмотря на слабые показатели продаж отдельных компаний.

То есть цены на акции выросли, несмотря на то, что совокупный доход группы за год упал на 16%. Эти снижения не были неожиданностью, учитывая влияние Covid-19. Возможно, результаты работы компаний в 2021 году дадут лучшую оценку того, как они справились с пандемией, поскольку реализованные ими стратегии успеют принести плоды.

В январском выпуске отчета Rapaport Research Report мы анализируем, как члены RDJ отреагировали на кризис, вызванный коронавирусом, проливая свет на тенденции, которые проявились в 2020 году, и на то, что мы можем ожидать в этом году. Важные выводы включают следующее:

1. Цифровые технологии никуда не денутся, и компании, которые инвестировали в возможности электронной торговли, - как и большинство в нашем списке - были лучше подготовлены к кризису, чем те, кто этого не сделали.

2. В Китае наблюдается уверенное восстановление. Покупатели предметов роскоши в материковом Китае тратят деньги на месте, а не за границей из-за ограничений на поездки. Дома предметов роскоши выиграют от своих магазинов в Китае, но будут испытывать трудности в других местах, которые сильно зависят от туристического потока.

3. Положительная динамика продаж алмазного сырья поможет алмазодобывающим компаниям в начале 2021 года, но нельзя сказать наверняка, будет ли это улучшение устойчивым. Алмазодобывающие компании ищут равновесие между поддержанием баланса спроса и предложения на рынке и необходимостью избавиться от своих избыточных запасов алмазного сырья.

В 2021 году выручка, вероятно, вырастет, учитывая, что за основу сравнения будут взяты низкие показатели 2020 года. Возможно, именно такая перспектива будущего роста была предложена растущим индексом RDJ в прошлом году. Уверенность растет во всех секторах, и люди все больше привыкают к ведению бизнеса во время пандемии. Они лучше понимают, чего ожидать, несмотря на продолжающееся распространение вируса, и это настроение будет только улучшаться по мере того, как все больше людей будут вакцинироваться.

Возможно, это будет стимулировать дальнейший рост запасов бриллиантов и ювелирных изделий. Еще важнее надеяться, что это приведет также к увеличению продаж.