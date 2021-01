Навсегда и с благими намерениями: как алмазные рудники оказывают влияние на местное население

(thenewsminute.com) - Природные бриллианты стали больше, чем просто драгоценными семейными реликвиями, они символизируют глубокие и устойчивые положительные отношения между алмазными рудниками и проживающим там местным населением.

Сколько стоит бриллиант? Если спросить человека, владеющего природным бриллиантом, ответ обычно будет эмоциональным, а не в денежном выражении. Природные бриллианты несут в себе ощущение устойчивости и подлинности. Это драгоценные фамильные реликвии, переданные от любимых предков. Их предпочитают из-за их огромной стоимости и эмоциональной ценности. Помимо того, что алмазные рудники являются источником неотразимых предметов класса «люкс», они оказывают положительное влияние на проживающее там местное население.

Например, члены Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC), альянса компаний по добыче природных алмазов, взяли на себя обязательство соответствовать целям устойчивого развития, установленным ООН и направленным на улучшение охраны здоровья и повышения образования, охрану окружающей среды и решение проблем, связанных с изменением климата. И это только начало.

Планирование развития местного населения еще до открытия рудника

Компании по добыче природных алмазов начинают работать с местными властями еще до открытия рудника. Составленные планы преследуют такие цели, как освоение ресурсов, сохранение биоразнообразия и безопасность прилегающих земель и коренного населения.

Создавая отношения на взаимовыгодной основе с местными органами власти, рудники претворяют в жизнь инициативы, которые повышают экономический статус и образовательный уровень местного населения, проживающего вблизи рудников, и местных жителей, работающих на руднике.

Например, на руднике Аргайл (Argyle) был запущен высокодоходный проект, который дает возможность коренным жителям собирать ценные семена местных растений вокруг рудника, затем очищать, обрабатывать, упаковывать и хранить их для продажи.

На рудниках также платят своим работникам на 66% больше, чем в среднем по стране, и безопасность работников стоит на первом месте. Как выяснила Trucost в своем Отчете о полной ясности (Total Clarity Report), они проявляют бережное отношение к окружающей среде, защищая в 3 раза больше земли, чем площадь участка, который они используют для добычи полезных ископаемых, а также перерабатывая 83% воды, которую они используют, и образуя на 69% меньше выбросов углерода, чем при производстве выращенных в лаборатории алмазов.

На первом месте - местные жители

Алмазные рудники обычно находятся в некоторых из самых удаленных и трудных для обитания районов мира. Вот почему компании по производству природных алмазов выигрывают от найма местного населения; они обладают необходимыми знаниями об этой земле, передаваемыми из поколения в поколение.

В свою очередь, рудники поддерживают местные компании и стимулируют местную экономику. Например, бренд безалкогольных напитков Just Ginger - это успешный стартап, которым управляют две молодые женщины из горнодобывающего сообщества Ботсваны. Они были частью проводимой De Beers Group программы «Выходи на рынок» (Go To Market) по обучению начинающих предпринимателей из горнодобывающих сообществ в Южной Африке, Намибии и Ботсване, проводимому в партнерстве со Стэнфордской высшей школой бизнеса.

De Beers Group даже получила награды за свои социально ответственные стратегии и приверженность устойчивому развитию. Они были удостоены награды Инициатива года в области устойчивого развития (Sustainability Initiative of the Year Award) в знак признания их программы Переселение гигантов (Moving Giants), в рамках которой они переселяют 200 слонов из заповедника в Южной Африке на новое место в Национальном парке Зинаве в Мозамбике. И они были награждены двумя наградами за безопасность за их многолетнюю приверженность защите своих сотрудников от травм.

Использование образования и охраны природы для развития местного населения

Алмазные рудники работают в тесном сотрудничестве с коренным населением и местными органами власти по сохранению важнейшего наследия земли, на которой они работают. Эти соглашения и методы работы служат целям сохранения культуры и традиций этого местного населения и предлагают максимальные образовательные, медицинские и социальные гарантии и компенсации.

Образовательные льготы, в частности, являются большой частью вклада таких алмазодобывающих компаний, как Debswana, которая является ведущим производителем алмазов в Ботсване и руководит начальными школами в горнодобывающих сообществах, и De Beers, выплачивающая стипендии для девушек и женщин в области точных наук. Совершенно очевидно, что, обучая местных женщин и людей, находящихся в наименее благоприятном положении, алмазная отрасль из поколения в поколение помогает местным жителям приобретать знания и навыки.

Благодаря этим стратегиям поддерживается хрупкий баланс экосистем. Местным жителям предоставляется образование и наставничество, а также возможность участвовать в работе по найму, не нарушая при этом их традиционной жизни. Сохраняется культура коренных народов, а местная экономика укрепляется. Природные алмазы и бриллианты по-прежнему обладают такими качествами, как устойчивость, прочность и непреходящая ценность, и алмазные рудники продолжают проявлять такие же качества в своей деятельности.