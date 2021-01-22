Партнерство - девиз технологического сотрудничества

(miningreview.com) - Партнерство станет девизом технологического сотрудничества между мировым лидером алмазной отрасли De Beers Group и инжиниринговой группой Sandvik Mining and Rock Solutions в рамках проекта подземной разработки рудника Венеция (Venetia Underground Project, VUP).

Добыча на крупнейшем в ЮАР алмазном руднике Венеция ведется открытым способом с 1992 года. De Beers Group инвестирует ~$2 млрд, чтобы начать подземную разработку с 2022 года, что позволит продлить срок эксплуатации рудника до 2045 года и позднее. VUP представляет собой крупнейшую разовую инвестицию в алмазную отрасль Южной Африки за несколько десятилетий.

Аллан Родел (Allan Rodel), директор VUP, говорит, что использование технологий имеет решающее значение при строительстве рудника будущего и обеспечит безопасность его людей, а также даст уникальные возможности для создания рабочих мест.

Он добавляет, что успешное внедрение технологии является ключом к дальнейшему повышению производительности и экономической эффективности рудника, обеспечивая качество и точность, необходимые для высокоточной добычи.

Это также позволит получать данные с географической привязкой в ​​режиме реального времени, которые позволят провести преобразование процессов в цифровой формат и предоставят множество данных для анализа и постоянного совершенствования.

На подземном руднике будет производиться подэтажное обрушение для извлечения материала из рудных тел K01 и K02. Первоначально руда будет доставляться на поверхность с использованием как подземных, так и наземных транспортных машин.

По мере совершенствования операции перевозки перейдут на автоматизированную кольцевую линию транспортных машин в сочетании с вертикальными шахтными стволами для обеспечения стабильного производства.

Приоритетное внимание уделяется безопасности и производительности, поэтому на VUP будут использоваться технологические достижения Sandvik Mining and Rock Solutions, у компании уже заказано 19 единиц высокотехнологичного оборудования.

По словам Саймона Эндрюса (Simon Andrews), управляющего директора Sandvik Mining and Rock Solutions Southern Africa, компания будет поставлять ряд оборудования со средствами интеллекта, включая погрузочно-доставочные машины (LHD), самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой (ADT), буровые установки с двумя стрелами, машины для анкерной крепи и машины для тросового укрепления.

Среди передовых моделей - погрузочно-доставочные машины (17-тонные LH517i и 21-тонные LH621i), 51-тонные самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой TH551i, забойные буровые агрегаты DD422i, машины для анкерной крепи DS412i и машины для тросового укрепления DS422i.

«Каким бы важным ни было само оборудование, De Beers Group стремилась установить партнерство с компанией, которая поддержала бы их в осуществлении VUP», - говорит Эндрюс.

«Перевод рудника с наземной добычи на подземную разработку сопряжено с множеством трудностей, в том числе с изменением эксплуатационной философии», - добавил он.

Эндрюс подчеркивает, что процессы управления изменениями так же важны для успеха, как мощность и производительность горнодобывающего оборудования. Внедрение новой технологии редко бывает простым процессом и всегда требует совместных усилий.

«Заказчик ожидает установления прочных отношений с технологическим партнером, который будет помогать ему в течение определенного периода времени применять, разрабатывать и настраивать необходимые системы», - говорит он.

«Таким образом, технология гарантированно обеспечит безопасность, эффективность и другие положительные результаты, которые потребуются на новом руднике», - добавляет он.

Эндрюс считает, что Sandvik Mining and Rock Technology является лидером с технологической точки зрения, представив свои машины «серии i» с искусственным интеллектом для расширения возможностей дистанционного управления.

Это высокотехнологичное оборудование сочетает в себе автоматизацию с мощными возможностями управления данными, что соответствует философии, которую De Beers Group применила к этому руднику мирового класса, уделяя приоритетное внимание безопасности своих сотрудников.

В пакет для VUP также включена система управления Sandvik OptiMine®, которая обеспечивает непрерывное управление и оптимизацию процессов, уделяя особое внимание таким ключевым областям, как использование забойных участков и визуализация работы почти в реальном времени.

Используя данные, генерируемые машинами «серии i», OptiMine® помогает горнодобывающим предприятиям достичь самых низких эксплуатационных расходов и наивысшего уровня производительности.

Эндрюс отмечает, что Sandvik Mining and Rock Technology - не новая компания для месторождения Венеция, поскольку несколько лет она работала с наземными предприятиями рудника Венеция, предоставляя инструменты для бурения в рамках контракта на выполнение работ.

«Мы с большим интересом следили за VUP, и у нас есть идеальная возможность для того, чтобы внести свой вклад, поскольку у нас есть обширный опыт работы с заказчиками из Южной Африки при переходе от открытой добычи к подземной разработке», - говорит он.

«Сюда входит поставка оборудования, внедрение систем и запуск в полную эксплуатацию с использованием новейшего оборудования», - добавляет он.

Эндрюс подчеркивает широкое присутствие Sandvik Mining and Rock Solutions по всему миру и ее значительные инвестиции в текущие исследования и разработки. Это позволяет ей помочь клиентам расширять технологические границы для повышения эффективности их предприятий.

«Sandvik Mining and Rock Solutions успешно реализовала множество крупных и амбициозных проектов, и это отражает наш опыт применения технологий автоматизации с самого начала», - говорит он.

«Уроки, извлеченные из этих проектов, будут отражены в VUP по мере развертывания горнодобывающих систем. Мы воспользуемся новейшими технологиями и поможем руднику внедрить их на подземном руднике с помощью совместного подхода, используя местные навыки и поддерживая их на основе местного опыта», - заявляет он.

Он подчеркивает, что автоматизация будет применяться поэтапно, начиная с ручного управления и внимательно отслеживая производительность с помощью анализа данных.

Автоматизация может быть постепенно внедрена при наличии необходимой подготовки и опыта, обеспечивая согласованность работы, что является ключом к успеху.

«Это позволит неуклонно снижать затраты, используя данные о работе парка машин для управления переходом к автоматизации», - говорит он.

«Мы будем работать с рудником, чтобы внедрить автоматизацию и дальнейшее управление данными по мере того, как работа будет проводиться все глубже на руднике, и когда сотрудники рудника станут более комфортно чувствовать себя при таком способе работы», - уточняет он.

Компания Sandvik Mining and Rock Solutions предназначена для поддержки безрельсовых систем, внедренных на руднике, на протяжении всего жизненного цикла машин путем поставки запасных частей, инструментов и компонентов из местного склада, контролируемого поставщиком, и других его предприятий, находящихся в Южной Африке.



