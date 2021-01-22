22 миллиона человек находятся в режиме самоизоляции, поэтому китайский Новый год не обещает процветания для предметов роскоши

Автор: Джульенна Ло (Julienna Law)

(jingdaily.com) - Что произошло: хотя Китаю в значительной степени удалось контролировать вирус, тревожный всплеск случаев заболевания и первая смерть от COVID-19 с мая потрясли страну, заставив закрыть ее незадолго до китайского Нового года.

В Хэбэе, где число случаев заболевания превысило 550, официальные лица на прошлой неделе ввели меры «режима военного времени», включая массовое тестирование, остановку транспорта и ограничения на поездки. Поскольку провинция окружает Пекин, центр власти страны, эти меры предосторожности действуют как «политический ров». В Шицзячжуане и Синтае, двух городах с населением более 17 млн человек, был введен режим самоизоляции, как и в районах в самом Пекине. В целом, более 22 млн человек получили приказ оставаться дома - вдвое больше, чем в январе прошлого года в Ухане.

Комментарий Jing: Компаниям, производящим предметы роскоши, которые хотят получить прибыль в праздничный сезон китайского Нового года, новые меры локдауна определенно не внушают доверия. В преддверии крупнейшей в мире миграции людей все больше местных органов власти, в том числе Пекина, Шанхая, Аньхоя и Фуцзяня, посоветовали гражданам отмечать праздник дома, и, если прислушаться к советам, то это может нанести удар по индустрии путешествий и объему покупок, совершаемых местными туристами. Однако, если не отнестись к этому серьезно и число случаев резко возрастет, это может привести к закрытию магазинов и торговых центров, а также к введению массового режима самоизоляции в других оплотах предметов роскоши, таких как Шеньчжэнь и Чэнду.

К счастью, многие люксовые бренды, работающие в Китае, уже нарастили возможности своей стратегии электронной торговли в ответ на прошлогоднюю вспышку. Но даже значительное присутствие в Интернете не может полностью заменить обычные продажи. Когда магазины закрылись в первом полугодии 2020 года, чистая прибыль Louis Vuitton и Kering упала, соответственно, на 84 и 63,4 процента. Во многом благодаря возобновлению деятельности Китая и его расходам как реванш за воздержание многие компании увидели восстановление своих показателей. Prada, например, заявила, что продажи компании в Китае в июне подскочили на 60 процентов, в то время как Louis Vuitton и Dior увеличили продажи в материковом Китае более чем вдвое. Примечательно, что Hermès заработала $2,7 млн за один день, когда ее флагманский магазин снова открылся в Гуанчжоу, что еще раз подтвердило неизменную привлекательность личных покупок.

Хотя люксовые бренды, вероятно, не должны рассчитывать на «чрезмерно бурное» празднование, это не значит, что они не могут быть оптимистичными в оставшуюся часть года Быка. Китай реагирует на эту волну намного быстрее, чем раньше, и располагая более совершенными системами (включая массовое тестирование, отслеживание контактов и прививочные кампании), страна должна снова суметь сдержать распространение инфекций. А учитывая, что в стране в среднем 109 новых случаев заражения в день, дела могут быть намного хуже (для сравнения, в США ежедневно регистрируется колоссальное число новых случаев - 250 000). Таким образом, бренды должны встретить Лунный Новый год с осторожным оптимизмом, надеясь на быстрое выздоровление и готовя свои цифровые фронты к неопределенному будущему.

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