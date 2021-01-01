Удобная смерть неудобного эколога

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11 января в результате трагической случайности погиб всемирно известный эколог и активист, основатель и руководитель Союза защиты окружающей среды Норвегии и природоохранной организации «Зеленые воины Норвегии» Курт Вилли Оддекалв.

Вечером в понедельник, во время пешей прогулки по льду на озере Бахусватнет недалеко от норвежского Бергена, Курт Оддекалв провалился под лед и утонул – так сухо в своем пресс-релизе сообщила местная полиция.

Эрна Сольберг, премьер-министр Норвегии: «Очень грустное сообщение. Хочу выразить свои соболезнования семье. Курт был убежденным защитником окружающей среды – я много раз беседовала с ним на протяжении более 30 лет. Его приверженность была искренней, и он неустанно работал над идеями, в которые верил. Нет сомнений в том, что экологическое движение потеряло очень сильный и яркий голос!»

Свейнунг Ротеватн, министр по вопросам климата и окружающей среды: «Нам пришла грустная новость. Оддекалв на протяжении всей своей жизни был ярым защитником окружающей среды. Да, он был нетрадиционным типажом, который вызывал много споров, но его приверженность природе была очевидной».

Тимофей Суровцев, руководитель Центра экологического мониторинга Баренцева региона «ПОМОР»: «Это абсолютно невосполнимая потеря! Потеря для всего мирового экологического движения! Мы познакомились 3 года назад, и для меня Курт был своеобразным Туром Хейердалом – дерзкий, бескомпромиссный, часто эпатажный, он на протяжении 30 лет был грозным и опасным для правительства Норвегии воином от экологии! В своей решительной борьбе за чистоту окружающей среды Курт неуклонно шел к своей цели и открывал для нас все новые уникальные качества, которые мы пытались у него перенять».

Курт Вилли Оддекалв, которому было 63 года, получил образование плотника. Свою активистскую карьеру он начал в Ассоциации охраны природы, но был оттуда исключен из-за внутренних разногласий. Именно тогда, в 1993 году он основал свою собственную организацию – Союз защиты окружающей среды Норвегии.

Он был очень неудобным критиком в норвежской экологической повестке. Ему угрожали расправой норвежские бизнесмены. Его боялись и в то же время уважали норвежские чиновники. Лидер Природоохранного союза Норвегии Курт Оддекалв тратил миллионы долларов на спасение экосистемы северных морей.

"Курт был мощным борцом и воином. Он был серьезным оппонентом правительству Норвегии, которое, по его мнению, принимало массу решений, которые вредили экологии страны, – отмечает Тимофей Суровцев, руководитель Центра экологического консалтинга и мониторинга "Помор". – Последнее время он бастовал против объектов ветроэнергетики, которые, на его взгляд, наносили огромный урон экологии. Его возмущали рудники, которым правительство разрешало сбрасывать отходы во фьорды; масса тяжелых металлов попадала в воду".

Курт был неоднозначным экологическим активистом и не раз проворачивал трюки на грани закона: он демонстративно подрывал автомобили у посольств стран-производителей, распылял молочные смеси на рыбных фермах, пикетировал норвежские рудники, за что бывал не раз арестован и оштрафован.

Одна из главных его экологических битв – это подъем со дна норвежского моря немецкой подводной лодки, которую в феврале 1945 года ликвидировали союзники. Как выяснилось много позже, подлодка перевозила в Японию смертельный груз – тонны ртути, которые сейчас покоятся на глубине 150 метров и представляют катастрофическую угрозу всему морскому Северу. Оддекалв настаивал: подлодку вместе с опасным грузом необходимо поднять, пока не стало поздно.

"Мы все время указываем России, что у нее много отходов и выбросов и она должна это убрать. Но случаев со сбросами отработанной руды и ртутной лодкой показывает, какие проблемы есть в Норвегии. Россия может спокойно сказать: мы ваши соседи, разбирайтесь со своими помойками", – заявлял норвежский эколог.







Среди проблем, которые прославили Курта Оддекалва – борьба с пестицидами в сельском хозяйстве, восстание против ветряной энергетики, противодействие норвежским и международным горнодобывающим компаниям, которые сваливают токсичные отходы во фьорды, а также привлечение внимания к норвежской отрасли аквакультуры, которая, как он говорил, «выращивает отравленного лосося».

Он был против лососевых ферм, доставляя тем самым крупным бизнесменам крупные проблемы. Он обвинял правительство в том, что оно разрешило сбрасывать токсичные отходы медного рудник Nussir в национальный заповедник, где нерестится дикий лосось, тем самым отравляя его популяцию тяжелыми металлами. Норвегия одна из немногих стран в мире, где официально можно сбрасывать все отходы производства в море. В общем, очень многим Оддекалв откровенно мешал, считают эксперты.

"Это масса корпораций – тот же аквакультурный бизнес, который приносит около двух-трех миллиардов евро. Это вторая по доходности степень бизнеса после добычи ископаемых. Вы понимаете, какие суммы стоят на кону? Он боролся с этими фермами, а это бесило рыбное лобби. Все может быть…", – говорит Тимофей Суровцев.

В последние годы его и вовсе пытались разорить, но безуспешно. Казалось, сломить его невозможно. Но… Почему Курт, который как никто знает местность, решил прогуляться по тонкому льду, видимо, так и останется загадкой.





Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



Фото: https://www.facebook.com/kurt.w.oddekalv