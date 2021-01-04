Еженедельный рыночный комментарий Rapaport

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(diamonds.net) - Торговля бриллиантами завершает сложный 2020 год повышением цен на камни весом 1 карат на 5,8%, согласно Индексу цен на бриллианты RapNet (RAPI). Твердые цены на бриллианты отражают снижение товарных запасов после значительного падения объемов производства и продаж алмазного сырья. Отмечается оптимизм во взглядах на первый квартал 2021 года, поскольку ювелиры и дилеры ищут товары после новогодних праздников. Перспективы розничной торговли по-прежнему характеризуются осторожностью ожиданий на фоне резкого роста числа случаев заражения COVID-19 в мире. Самоизоляция может ограничить усилия ювелиров по замене товарных запасов. Растут ожидания относительно продаж ювелирных изделий в Китае в преддверии начала празднования Нового года по лунному календарю 12 февраля. Продажи компании Tiffany в ноябре-декабре выросли на 2%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи увеличились на 20%, в Северной и Южной Америке они упали на 5%, электронная коммерция выросла более чем на 80%. Продажи ювелирных изделий компании Titan в третьем квартале в период празднования Дивали выросли на 15%. Россия возобновляет председательство в Кимберлийском процессе после приостановки заседаний КП в 2020 году.

Бриллианты фантазийной огранки. Растет спрос на отдельные виды бриллиантов фантазийной огранки, поскольку потребители ищут альтернативные дизайны по более доступным ценам, чем цена на камни круглой огранки. Дилеры надеются на рост продаж обручальных колец необычной формы. Отмечается сильный спрос на бриллианты овальной, грушевидной и изумрудной огранки весом от 1,5 до 10 каратов. Улучшается спрос на бриллианты огранки «подушка», «принцесса» и «маркиз». Пользуются спросом и продаются по более высокой цене камни отличного качества огранки и красивых форм. Стабильные заказы из Китая помогают рынку. На рынке много бриллиантов фантазийной огранки весом мнее 1 карата. Неликвидны и трудно продаются низкосортные камни фантазийных форм плохой огранки.

США. Заметен позитивный настрой, поскольку розничные ювелирные магазины сообщают об устойчивых праздничных продажах. Продолжается рост продаж в январе, несмотря на увеличение числа случаев заражения COVID-19. Независимые компании с сильными программами электронной торговли демонстрируют способность связаться с потребителями, которые хотят поддержать локальный бизнес. Оптовики видят удовлетворительный уровень возврата поступлений от продажи товаров, отданных на консигнацию. У компаний, торгующих бывшими в употреблении ювелирными украшениями, дела идут хорошо, но сбыт дорогих изделий несколько замедлился.

Бельгия. Дилеры вернулись из двухнедельного отпуска, и биржи возобновили работу. Компании, ориентированные на экспорт, преуспевают лучше, чем те, которые полагаются на местных европейских покупателей. Наблюдается устойчивый спрос со стороны Китая и США. Торговля алмазным сырьем стабильна; ожидается, что крупные алмазодобывающие компании будут осторожно выпускать продукцию на рынок.

Израиль. Активность низкая в связи с введением третьей фазы общенациональной самоизоляции. Замедлились заказы на экспорт, поскольку клиенты из США еще возвращаются после перерыва на отдых. Дилеры относительно довольны праздничным сезоном, но все еще ждут поступлений от продажи товаров, отданных на консигнацию. Поступает некоторое количество заказов на китайский Новый год. Поставщики поддерживают стабильные цены из-за сокращения товарных запасов.

Индия. Трейдеры набирают уверенность на фоне устойчивого спроса в США и Китае. Поставщики выполняют заказы на китайский Новый год. Производители увеличивают выпуск бриллиантов в ответ на преобладающий дефицит. Покупатели настойчиво пытаются найти нужные товары по правильным ценам. Стабильный интерес к бриллиантам весом в 1 карат, цвета D-H, чистоты VS-SI. Все больше фабрик переходят в сегмент выращенных в лаборатории камней в поисках лучшей рентабельности.

Гонконг. Материковый Китай поддерживает рынок в преддверии Нового года по лунному календарю (12 февраля). Бриллианты в дефиците из-за ограничений в Индии. Оптовый сектор стабилен; хороший спрос на бриллианты от 0,3 до 1 карата, цвета D-I, чистоты VS2-SI2 и качества огранки 3X по отчетам GIA. Китайских покупателей интересуют камни от 3 до 5 каратов, цвета F-I, чистоты SI, качества огранки 3X. Хорошо продаются бриллианты фантазийных форм весом от 2 до 3 каратов. Местная розничная торговля идет слабо, поскольку правительство ужесточает ограничения на фоне волны коронавируса.