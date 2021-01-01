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АО «АГД ДАЙМОНДС» – организация высокой социальной эффективности

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Экспертиза

АО «АГД ДАЙМОНДС» признано победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по номинациям «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» и «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».

Данное решение принято Архангельской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 10 декабря. Документы АО «АГД ДАЙМОНДС» по номинациям «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» и «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» направлены в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для участия в федеральном этапе конкурса. Процедура награждения победителей регионального этапа конкурса состоится в 2021 году.

Напомним, что в 2018 году АО «АГД ДАЙМОНДС» стало победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».
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