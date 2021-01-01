Индийская алмазная биржа - будут ли другие биржи теперь заниматься выращенными в лаборатории бриллиантами?

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Ситуация меняется для выращенных в лаборатории бриллиантов. Крупнейшая в мире Индийская алмазная биржа (Bharat diamond bourse, BDB) в Мумбаи, Индия, ранее на этой неделе проголосовала за то, чтобы позволить им вернуться на свои торговые площадки. Члены биржи отменили запрет, введенный пять лет назад с целью предотвращения их смешивания с добытыми из недр драгоценными камнями. С 2015 года технологии, позволяющие отличать одно от другого, прошли долгий путь, как и желание диамантеров заниматься товаром, который дешевле производить и более выгодно продавать. Только в прошлом месяце компания De Beers, создатель современной алмазной отрасли, открыла свой завод Lightbox, обошедшийся ей в $94 млн, в Портленде, штат Орегон, США, который вскоре будет производить 200 000 каратов в год выращенных в лаборатории бриллиантов. Она использует крайне простую ценовую политику - $800 за карат любого бриллианта любого размера и любой огранки. На выращенные в лаборатории камни в настоящее время приходится около трех процентов всех продаж алмазов ювелирного качества во всем мире (2020, Statista), и, по прогнозам, эта цифра достигнет 10 процентов в течение десятилетия. Индийская алмазная биржа поняла, в какую сторону дует ветер. Если она не присоединится к революции, связанной с выращенными в лаборатории бриллиантами, она потеряет актуальность, поскольку алмазные трейдеры просто перейдут на другие рынки. Так создает ли BDB прецедент? Можем ли мы ожидать, что Антверпен, Рамат-Ган, Дубай и другие биржи в ближайшее время займутся выращенными в лаборатории бриллиантами?

Как бы то ни было, я думаю, что алмазная биржа не может долго прятать голову в песок. Молодые люди, покупающие сейчас обручальные кольца, сильно отличаются от поколения своих родителей. Они никогда не знали жизни без мобильного телефона и ноутбука. Они доверяют технологиям, потому что они делают все возможным. И поэтому они ценят «умное» (выращивание алмаза занимает всего пять дней) выше «большой деятельности» (добыча алмазов из недр земли требует больших затрат в каком-нибудь отдаленном районе). То, что обеспечивает дополнительную практическую отдачу в их жизни, производится серийно, что свидетельствует об изобретательности человечества. Принцип «копировать и изготавливать» применяется повсеместно. Дело не только в воспроизведении текста из документа. Мы живем в эпоху, когда 3D-принтер может производить бесчисленные копии всего, что угодно, когда сельхозкультуры генетически модифицированы для получения максимальной урожайности, когда ученые могут клонировать целое стадо овец Долли.

Лаборатории - это то место, где мы можем выращивать мясо. Куриные клетки, выращенные в биореакторах, в начале этого месяца впервые поступили в продажу в Сингапуре, и, несомненно, наступит время, когда мясо, произведенное в биореакторах, станет таким же дешевым, как мясо, произведенное естественным путем. Пожалуй, лаборатории также являются местом, где выращивают людей. Восемь миллионов детей родились с помощью ЭКО с тех пор, как Луиза Браун (Louise Brown) стала первым «ребенком из пробирки». Если мы можем выращивать животных и людей, почему не выращивать алмазы? Восемьдесят лет назад только у одной невесты из 10 было обручальное кольцо с бриллиантом. De Beers увидела возможность и воспользовалась ею. Они даже пошли дальше и сказали, что жених должен потратить на это месячную зарплату. Но сегодняшние молодые покупатели бриллиантов не участвовали в таких кампаниях. Влияние De Beers на рынок ослабло, и ее небрендированная кампания «Бриллиант - это навсегда» (A diamond is forever) принадлежит другой эпохе. Сегодняшние молодые покупатели бриллиантов не верят в тщательно продуманную маркетинговую иллюзию, что бриллианты - редкость. Им нужен блеск, а не сантименты. И желательно без неизбежного ущерба для человеческих жизней и окружающей среды, связанного с огромными горнодобывающими предприятиями.

Разница в ценах на выращенные в лаборатории и добытые из недр алмазы увеличивается с каждым годом, а стоимость их производства падает. Согласно исследованию, проведенному для Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre), их доля на рынке увеличивается на 20% в год. Signet, крупнейший в мире розничный торговец бриллиантами, занимается выращенными в лаборатории бриллиантами, половина независимых ювелиров в США продают их - и со значительно более высокой маржой, чем они получают от камней, добытых из недр (MVI Marketing). Нетрудно понять, почему средний потребитель считает выращенный в лаборатории бриллиант беспроигрышным вариантом. Единственный недостаток, если это считается недостатком, заключается в том, что они покупают новый камень, а не тот, история которого насчитывает миллиард лет или более. С их точки зрения, платить половину цены за что-то, что с химической, физической и оптической точки зрения идентично добытому из недр драгоценному камню, считается довольно хорошей сделкой. По понятным причинам алмазный истеблишмент придает большое значение сентиментальной предыстории бриллианта, который зародился на глубине 100 миль под поверхностью земли. Но это не то, что хочет слышать типичный представитель поколения Z (родившийся в 1997-2012). И здесь уместно вспомнить легенду о короле Кнуде (Canute), который, попытавшись, не смог остановить морской прилив. Биржи должны смотреть в будущее.

Прекрасных вам выходных и прекрасного 2021 года!