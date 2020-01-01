«АГД ДАЙМОНДС»: не снижая темпов производства

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(«Правда Севера») - Один из флагманов экономики региона АО «АГД ДАЙМОНДС» подводит итоги работы в 2020 году. Уходящий год стал непростым для алмазной отрасли во всём мире, тем не менее предприятию удалось не просто выполнить годовой производственный план, но и продолжить модернизацию производства. Несмотря на экономический кризис, компания исполнила все социальные обязательства перед основным регионом деятельности. Налоговые отчисления АО «АГД ДАЙМОНДС» в бюджет Архангельской области в 2020 году составили 2,3 миллиарда рублей, тогда как налоговые платежи предприятия в казну Российской Федерации составили 30 миллионов рублей.

Производство: уникальные кристаллы

Результатом производственной деятельности АО «АГД ДАЙМОНДС» в 2020 году стал 4,1 миллиона карат алмазов, добытых на ГОКе им. В. Гриба. Среди них – уникальные кристаллы, названные в честь людей, внёсших большой вклад в дело развития геологоразведки и алмазодобычи на Русском Севере, – «Георгий Георгиев» (86,46 ct), «Юрий Константинов» (53,95 ct), «Борис Попов» (50,36 ct) и «Николай Лаверов» (108,38 ct). Ещё один крупный алмаз (66,15 ct) получил имя Вагита Алекперова, принимавшего масштабное участие в строительстве ГОКа им. В. Гриба. Алмаз «Фёдор Абрамов» (106,24 ct) назван в честь нашего выдающегося земляка, 100‑летие со дня рождения которого мы отмечали в нынешнем году.

Аукционы по продаже алмазов, прошедшие в 2020 году, продемонстрировали высокий спрос на продукцию АО «АГД ДАЙМОНДС». Так, в ноябре и декабре алмазный трейдер «Grib Diamonds NV», принадлежащий компании, через систему аукционов в Антверпене (Бельгия) успешно реализовал большие партии алмазов.

Как отмечают эксперты, АО «АГД ДАЙМОНДС» ведёт добычу алмазов на месторождении им. В. Гриба, применяя в своей работе современные, экологически чистые технологии и оборудование, не наносящие ущерба окружающей среде.





АО «АГД ДАЙМОНДС» добилось лучшего результата среди алмазодобывающих компаний в сфере экологической ответственности

Геологоразведка: в поисках новых трубок

В 2020 году геологическая служба АО «АГД ДАЙМОНДС» продолжила активные работы по поиску новых месторождений алмазов. Напомним, что в 2019 году на территориях, расположенных рядом с месторождением им. В. Гриба, была начата масштабная геологоразведка, первым этапом которой стали комплексные аэрогеофизические, наземные магниторазведочные и электроразведочные работы, нацеленные на выявление аномалий трубочного типа, перспективных на обнаружение кимберлитовых тел. По результатам выполненных исследований были выявлены перспективные участки для постановки буровых работ. В феврале 2020 года были закреплены на местности точки заложения первых поисковых буровых скважин и подготовлен зимник для проезда к буровым участкам без свода леса. Пробурены первые скважины, получены прямые признаки наличия новых кимберлитовых трубок на лицензионных участках. В настоящий момент производится изучение кернового материала и его опробование, продолжается комплекс лабораторных исследований.





В 2020 году на ГОКе им. В. Гриба добыто 4,1 миллиона карат алмазов

Экология: среди лучших в России

16 декабря в Москве были подведены итоги «Рейтинга открытости горнодобывающих и металлургических компаний России в сфере экологической ответственности – 2020». По результатам рейтинга АО «АГД ДАЙМОНДС» вошло в десятку лучших. Организаторами проведения рейтинга являются Всемирный фонд дикой природы (WWF) России совместно с Национальным рейтинговым агентством при поддержке Европейского Союза,Программы ООН по окружающей среде и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Базовые принципы рейтинга – соответствие Стандарту ответственного ведения горных работ IRMA, Руководству по отчётности в области устойчивого развития GRI и Секторальной стратегии ЕБРР. Оценка проводилась по следующим критериям: экологический менеджмент и политика; воздействие на окружающую среду; раскрытие информации и прозрачность.

Итоги рейтинга подводились по результатам масштабного исследования работы сорока крупнейших горнодобывающих и металлургических компаний. Первое место было присуждено золотодобывающей корпорации «Кинросс Голд». В тройку призёров вошли также предприятия «Полиметалл» и «Полюс». АО «АГД ДАЙМОНДС» вновь, повторив достижения прошлых лет, добилось лучшего результата среди алмазодобывающих компаний и заняло девятое место рейтинга.

Рейтинг экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний, работающих на территории России, проводился в пятый раз. АО «АГД ДАЙМОНДС» является победителем первого рейтинга и неизменно остаётся в числе лидеров.

Забота о людях

АО «АГД ДАЙМОНДС» продолжает оставаться одним из наиболее социально ответственных предприятий Поморья. На благотворительные цели в 2020 году компания направила 5,2 млн рублей, традиционно поддержав конкурс социальных проектов Мезенского района «Родная сторона», деятельность детско-подросткового центра «Геолог», подшефные детские дома «Лучик» и «Рембуевский». Одним из самых значимых направлений благотворительной поддержки стало строительство нового храма Рождества Пресвятой Богородицы в городе Мезени. В августе 2020 года делегация АО «АГД ДАЙМОНДС» приняла участие в его открытии. Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы Николай Табашников подчеркнул, что руководители АО «АГД ДАЙМОНДС» с первого дня подготовки к строительству, когда была не готова даже проектная документация, положительно отреагировали на предложение о сотрудничестве и оказывали большую всемерную помощь на протяжении не только стройки, но и в ходе внутреннего обустройства храма. Подводя итоги года, нельзя не отметить, что в это непростое для алмазной отрасли время АО «АГД ДАЙМОНДС» пролонгировало действующий в обществе коллективный договор с сохранением всех имеющихся социальных гарантий, компенсаций и льгот для работников компании и членов их семей.

Фото предоставлено АО «АГД ДАЙМОНДС»