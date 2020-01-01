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FUSIONNOW 3: индустриальный Норильск

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Экспертиза

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Прошел ровно год с тех пор, как группа иностранцев посетила Норильск в рамках уникального культурного проекта FusioNNow, основная цель которого - знакомство международных участников с Русским Севером. 

Тревел-блогеры, известные фотографы, писатели, художники и дизайнеры из Португалии, Саудовской Аравии, Египта, Омана, Мексики, Великобритании, Киргизии, а также России приехали на Таймыр и поделились со своими подписчиками рассказами о путешествии по Заполярью и знакомстве с местными жителями и местным образом жизни.

В программу тура входила экскурсия по Норильску и Медному заводу Заполярного филиала компании «Норникель».

Медный завод играет важную роль в жизни Норильска и его горожан.

Гости Русского Севера смогли воочию наблюдать за работой цеха и его сотрудников.

Через призму камеры Жуау Бернардино - индустриального фотографа из Португалии - мы сможем погрузиться в непередаваемую обстановку промышленного цеха.


Завод начал свою работу в 1949 году.

expert_23122020_2.pngОсновными цехами Медного завода являются плавильный цех, цех электролиза меди и цех производства элементарной серы.

Каждый посетитель проходит инструктаж по технике безопасности, переодевается в спецодежду, получает защитные очки, каску, перчатки и, конечно, респиратор.


В плавильном цехе обрабатывается медный концентрат и производится анодная медь.

 







Конвертер, в котором плавят медь.









 Погрузочно-доставочная машина доставляет сухой медный концентрат к ковшам, из которых она попадает на переплавку.

 


В некоторых печах уже идет плавка.




После плавки черновую медь переносят в анодную печь, после чего получается анодная медь.

 


В связи с тем, что завод работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю, Норильск никогда не спит. 

«Через несколько дней в Норильске наступит полярная ночь, и северный российский город будет находиться в темноте в течение 45 дней, но он не уснет. Норильск живет 24 часа в сутки: автобусы, машины, люди, торговля никогда не прекращается из-за его индустриального характера, люди работают посменно, поэтому на улице всегда кто-то есть», Жуау Бернардино (Португалия).
























ПАО «ГМК «Норникель» запустил «Серную программу», которая направлена на утилизацию диоксида серы с предварительным получением серной кислоты и ее дальнейшей нейтрализацией известняком с образованием гипса. 

В рамках этого экологического мероприятия компания проводит модернизацию производств Надеждинского металлургического завода и Медного завода, которые расположены в Норильске.

Ожидается, что данная программа поможет значительно сократить выбросы диоксида серы в городе. 

«Норникель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания. Она является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия.


Виктория Кири для Rough&Polished

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