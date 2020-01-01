FUSIONNOW 3: индустриальный Норильск

Прошел ровно год с тех пор, как группа иностранцев посетила Норильск в рамках уникального культурного проекта FusioNNow, основная цель которого - знакомство международных участников с Русским Севером.
Тревел-блогеры, известные фотографы, писатели, художники и дизайнеры из Португалии, Саудовской Аравии, Египта, Омана, Мексики, Великобритании, Киргизии, а также России приехали на Таймыр и поделились со своими подписчиками рассказами о путешествии по Заполярью и знакомстве с местными жителями и местным образом жизни.
В программу тура входила экскурсия по Норильску и Медному заводу Заполярного филиала компании «Норникель».
Медный завод играет важную роль в жизни Норильска и его горожан.
Гости Русского Севера смогли воочию наблюдать за работой цеха и его сотрудников.
Через призму камеры Жуау Бернардино - индустриального фотографа из Португалии - мы сможем погрузиться в непередаваемую обстановку промышленного цеха.
Завод начал свою работу в 1949 году.
Основными цехами Медного завода являются плавильный цех, цех электролиза меди и цех производства элементарной серы.
Каждый посетитель проходит инструктаж по технике безопасности, переодевается в спецодежду, получает защитные очки, каску, перчатки и, конечно, респиратор.
В плавильном цехе обрабатывается медный концентрат и производится анодная медь.
Конвертер, в котором плавят медь.
Погрузочно-доставочная машина доставляет сухой медный концентрат к ковшам, из которых она попадает на переплавку.
В некоторых печах уже идет плавка.
После плавки черновую медь переносят в анодную печь, после чего получается анодная медь.
В связи с тем, что завод работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю, Норильск никогда не спит.
«Через несколько дней в Норильске наступит полярная ночь, и северный российский город будет находиться в темноте в течение 45 дней, но он не уснет. Норильск живет 24 часа в сутки: автобусы, машины, люди, торговля никогда не прекращается из-за его индустриального характера, люди работают посменно, поэтому на улице всегда кто-то есть», - Жуау Бернардино (Португалия).
ПАО «ГМК «Норникель» запустил «Серную программу», которая направлена на утилизацию диоксида серы с предварительным получением серной кислоты и ее дальнейшей нейтрализацией известняком с образованием гипса.
В рамках этого экологического мероприятия компания проводит модернизацию производств Надеждинского металлургического завода и Медного завода, которые расположены в Норильске.
Ожидается, что данная программа поможет значительно сократить выбросы диоксида серы в городе.
«Норникель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания. Она является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия.
Виктория Кири для Rough&Polished