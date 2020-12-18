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FusioNNow 2: как индустрия содействует развитию регионов



Год назад участники 2 тура уникального международного творческого конкурса FusioNNow, запущенного компанией «Норильский никель», провели три насыщенных дня на Кольском полуострове.

Художники, путешественники, известные личности из 5 стран мира – Япония, Австралия, Италия, Дания, Россия - посетили Кольский полуостров и рассказали, как индустрия содействует развитию региона.

В первый день участники Polar Night Tour прибыли в посёлок Раякоски и посетили Экологическую школу уникального заповедника «Пасвик». Заповедник расположен на крайнем северо-западе России, на стыке трёх границ - России, Финляндии и Норвегии. Доступ в заповедник имеют лишь сотрудники, а посетители могут войти только по специальным разрешениям. Ежедневно здесь ведётся наблюдение за птицами и животными и экологический мониторинг. Вместе с сотрудниками заповедника участники проекта FusioNNow прогулялись по заснеженному лесу в поисках следов животных, измерили высоту снега — на тот момент в тайге уже выпало 48 см осадков.







Монга Мукаса (Конго):



Мы провели замечательный день в Пасвике. Я узнал, что на Крайнем Севере многое делается для сохранения природы, увидел своими глазами, как ухаживают за заповедником. Это очень здорово. Считаю, что люди всего мира должны объединяться и прикладывать усилия для защиты животных и растений. Местные ученые уделяют большое внимание этому вопросу. Это важно, в том числе для будущих поколений. Я услышал столько много крутых идей по защите окружающей среды. Это был день, полный смеха, любви ко всему живому. Я впервые в жизни катался на лыжах, что стало для меня настоящим вызовом…Как житель Южного полушария, я открыл для себя много нового. На Крайнем Севере России очень жесткий климат, морозно. А еще я в первый раз в жизни посетил сауну. Как и ожидалось, было жарко, но новым опытом стало погружение в холодную воду в озере недалеко от сауны. Это просто невероятно! Я сделал три захода. Отличная компания, душевно пообщались. С нетерпением жду, что будет завтра. Это уникальное место.





Леа Бруньоли (Италия):

Я бы хотела, чтобы это волшебство длилось дольше! Потому что это такое умиротворение, единение с природой, тишина.. Утром мы поехали в заповедник под покровом тьмы. Когда мы прибыли, уже светало и мы увидели невероятные пейзажи вокруг нас…Было видно, насколько сотрудники Пасвика преданы своему делу. Они заботятся о заповеднике, выстраивают международное сотрудничество. Они черпают опыт у других заповедников, и это здорово. А еще мы… катались на санках и окунулись в проруби. Это опыт, о котором я даже не мечтала. Спасибо Пасвику!





Кроме того, команда FusioNNow, приняла участие в проекте «Письма животным» -







записали творческие и трогательные послания в поддержку дикой природы.

На следующий день путешественники отправились к основной цели своего путешествия - в поселок Никель, где расположено уникальное творческое пространство “Вторая школа” - проект созданный энтузиастами при поддержке грантовой программы ГМК “Норникель”. «Вторая школа» — общественное пространство, в котором жители Никеля могут проводить досуг вместе, общаться и реализовывать свои социокультурные инициативы.

В пространстве “Вторая школа” японский художник Юкио Кондо провел для жителей Никеля мастер-класс по уникальной технике живописи с 1300-летней историей - нихонга, где используются аутентичные материалы и методы, аналогов которым не существует. В результате мастер-класса художник и жители города совместно создали большую картину с изображением неба в полярную ночь. Получившуюся работу Юкио Кондо планирует забрал в Японию, чтобы участвовать с ней в выставках, рассказывая всем о своей поездке на край земли и людях, которых он там встретил.

Юкио Кондо (Япония): Никель оказался холодным городом, но с очень горячим сердцем. Мне показалось, что все жители и главное производство города компания Норникель живут, сосуществуют в одной связке, которая называется Ответственность. И то, что одним из проектов будущего развития этого города представитель Норникеля назвал "Вторую школу" - это ли не Ответственность за настоящее и будущее этого города? Арт-резиденция "Вторая школа" произвела самое позитивное впечатление. Это яркий пример для нас японцев - оптимистичного мышления и твердой уверенности в свои силы меняться только в лучшую сторону.

Музыкант, певец и композитор, житель Австралии и уроженец Конго - Монга Мукаса на своем мастер-классе научил детей и подростков Никеля не только австралийскому, но и африканскому (конголезскому), звучанию музыки. В финале мастер-класса все присутствующие вместе написали и исполнили короткую композицию о дружбе между странами.







Леа Бруньоли - медиа-архитектор из Италии, специализирующийся на создании интерактивных и пространственных проектов. В рамках воркшопа Леа познакомила участников с основами создания видеоинсталляций и продемонстрировала различные способы использования мэппинга. Участники разделились на группы и создали свои концепции по мэппингу дома культуры “Восход” в Никеле.







Леа Бруньоли (Италия):

На встрече в Никеле мы узнали, какую поддержку будет оказывать Никель работникам после закрытия цеха. Там действительно заранее все планируют и создают новые возможности. Туризм может стать действенным способом для создания новых рабочих мест, и во время тура мы могли наблюдать, что регион обладает всем для привлечения туристов, как летом, так и зимой. Культурная программа Центра также является отличным стимулом для поездки в Никель. Впечатляет, насколько хорошо он оборудован, какие комфортные помещения. Здесь есть гибкие пространства, позволяющие заниматься различными видами деятельности. Но еще больше впечатляют жители города — их креативность, увлеченность и открытость новому.

Творческий союз полярного исследователя и художницы, живущих между Гренландией и Сибирью Гали Моррел и Оле Йоргена Хаммекена, провел свою встречу с юными жителями Никеля в редком жанре визуального перформанса на дрейфующих льдах “Моя полярная ночь”. Творческая встреча прошла в fusion-формате: тут был и моментальный театр, и перфоманс, и интервью, и фотосессия, и песенное видео. Встреча закончилась созданием коллективной видеооткрытки - юные никельчане, держа в руках портреты детей Арктики признались в любви самому холодному и вместе с тем самому горячему месту на планете.

Галя Моррел (Гренландия/Сибирь): “Вторая школа” на сегодняшний день это идеальный инкубатор, в котором могут вырасти эмбрионы, которые сегодня общими усилиями закладываются в почву благотворную, благодатную, в почву Никеля. С помощью этого инкубатора могут рождаться совершенно разные вещи. Как в художественном, так и в социальном смысле. Потому что эти все вещи переговариваются друг с другом. Когда в городе появляются хорошие художники, они ведут за собой социальные проекты, меняется жизнь всех горожан.











Галя Моррел планирует вернуться в Никель, чтобы закончить начатую в рамках мастер-класса работу над интеграцией детей Никеля в проект “Арктика без границ”.

Компания «Норильский никель» приняла решение о закрытии плавильного производства в Никеле. Предприятие работало более 70 лет и являлось источником загрязнения окружающей среды в Мурманской области. Ожидается, что закрытие плавильного цеха благоприятно скажется на экологии, окружающей среде и здоровье местных жителей, так как сейчас предприятие располагается слишком близко к жилым районам.

Производство планируется остановить к 2021 году. Это станет отправной точкой к преобразованию Никеля, заявили в компании.

Компания намерена поддерживать бывших сотрудников, предоставив им возможность выбора: выход на пенсию, трудоустройство в других подразделениях «Норильского Никеля» или возможность переквалификации.



Участники тура Polar Night Tour также высказались по этому поводу.



Леа Бруньоли:



…В Никеле мы узнали, какую поддержку будет оказывать Нирникель работникам после закрытия цеха. Там действительно заранее все планируют и создают новые возможности. Туризм может стать действенным способом для создания новых рабочих мест, и во время тура мы могли наблюдать, что регион обладает всем для привлечения туристов, как летом, так и зимой.



Оле Йорген Хаммекен:



Мне кажется, Никель и сейчас является вполне успешным городом. И активное развитие предпринимательства будет только способствовать дальнейшему успеху.



Галя Моррел:



Мы узнали об очень интересных проектах Норникеля — это интересная задача превратить Никель в город будущего, сделать его туристическим центром, инновационным. Город прекрасный, находится в интересном месте. Здесь колоссальное пространство для самых разных перспектив. У города очень хороший потенциал — это его молодые люди, открытые всему в мире, которые не мыслят стереотипами. С таким человеческим потенциалом можно делать чудеса.

Алекс Шишло для Rough&Polished



