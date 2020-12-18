FUSIONNOW: русская индустрия глазами иностранцев

18 декабря 2020







Год назад компания «Норильский никель» запустила уникальный культурный проект FusioNNow, основная цель которого - знакомство международных участников с Русским Севером.

Тревел-блогеры, известные фотографы, писатели, художники и дизайнеры из Португалии, Саудовской Аравии, Египта, Омана, Мексики, Великобритании, Киргизии, а также России обменивались опытом, реализовали совместные культурные и социальные мероприятия на Таймыре и в Мурманской области, разрушая стереотипы о холодном и недружелюбном русском Севере.





«Гвоздем» программы путешествия на Таймыр стало участие в этническом фестивале “Большой Аргиш” в Норильске и Дудинке, общение с представителями коренных малочисленных народов Севера, экскурсия в запасники уникальных музеев с древними реликвиями, знакомство с ключевыми проектами и площадками.





Вернемся на год назад и вспомним, как это было:



За 90 лет своего существования Норильск стал одним из ключевых промышленных центров России. Его отличает красивый центр с классической архитектурой и невероятная северная природа.

Анас Альдхиб (Оман)

«Побывать на крайнем севере было моей мечтой, которая исполнилась благодаря Ethno Fashion Tour! Это было незабываемое приключение, лучшее в моей жизни! Я проверил на себе, что такое экстремально низкие температуры, смог пообщаться с коренными северными народами и даже поучаствовать в их традиционных ритуалах».







«У меня была возможность сделать множество фантастических снимков, совершенно отличных от всего, что я фотографировал до этого. Спасибо за этот опыт!».

















Джемма Бейкер (Великобритания)





«Большинство жителей Норильска работают в «Норникеле». Интересно, что компания работает на своих заводах 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, так как останавливать и возобновлять производство сложно и дорого. Поэтому по городу всегда бродят люди - в любое время дня и ночи. Они либо начинают свои смены на работе, либо возвращаются домой».



«На крыше Заполярного филиала Норникеля, с которой открывается обзор на заснеженный город»







Дудинка – столица Таймырского автономного округа, крупный по местным меркам город населением около 20 тысяч человек.



Хадиджа Мостафа (Египет)

В Таймырском краеведческом музее, Дудинка, Россия.

«Я планирую создать новую коллекцию, вдохновленную потрясающими деталями, которые я увидела в Норильске. Традиционные для Таймыра узоры будут объединены с духом и материалами Египта. Чтобы получить фьюжн в результате, я оживлю две культуры и соединю их вместе. Я планирую, что некоторые предметы коллекции будут вышиты и изготовлены мастерицами Таймыра, так как они владеют уникальными техниками рукоделия. Завершить проект я хочу модными показами как в России, стране, которая вдохновила меня на размышления об этой коллекции, так и в Египте, стране, в которой мне впервые пришла идея работать с этническими культурами. Это будет содействовать продвижению двух культур и раскрывать всю их красоту в мельчайших деталях».







Дудинка – один из самых северных и холодных городов планеты (зимой здесь температура опускается до -57 градусов), крупный морской и речной порт на правом берегу Енисея. Главное предприятие и достопримечательность города – незамерзающий морской порт, являющийся морскими воротами крупнейшего в мире Норильского промышленного района.



Зимой образоваться льду в пределах акватории не дают ледоколы. Участники тура побывали на экскурсии в порту и на одном из сухогрузных судов, в народе называемых "арктические морковки" их за ярко-оранжевый цвет.



Абдулла Альджума (Саудовская Аравия)

«Круиз по замерзшей реке Енисей за полярным кругом на российском ледоколе при температуре -32 градуса! Вот это путешествие!».













«Вместе с детьми энцев, одного из коренных малочисленных самодийских народов России. ... они сохраняют свой язык и традиции, несмотря на то, что сегодня их всего 200 человек (из которых 2% находятся здесь со мной на фото)».





Жуау Бернардино (Португалия)



Норильск

Российская горно-металлургическая компания «Норникель»

Экскурсия на производство.





























































"Большой Аргиш" - это ежегодный этнический фестиваль, который проводится при поддержке «Норникеля» в целях популяризации культуры коренных малочисленных народов Таймыра и формирования бренда территории для развития событийного туризма. Позволяет местным жителям и гостям территории погрузиться в самобытную культуру Таймырского полуострова, познакомиться с традициями коренных малочисленных народов. В сентябре 2020 г. компания подписала четырехстороннее соглашение с общественными организациями, представляющими интересы коренных народов. Программа поддержки, которую подразумевает этот документ, включает больше 40 мероприятий на ближайшие пять лет. Ее составили с учетом пожеланий всех крупных общин Таймыра. На эти цели будет выделено около 2 млрд руб. Меры поддержки коснутся строительства, медицины, культуры, туризма, спорта и других направлений.







Таймыр Сердце Арктики (Facebook)

«Костюмы общины "Ня танса" участвуют в Большом Аргише»

Себастьен Паоа Агила (Чили)

Таймырский краеведческий музей

«Все дни тура я не переставал удивляться гостеприимству и доброжелательности местных жителей, а также богатству северной культуры. Это совершенно удивительный для меня опыт!

Я считаю чрезвычайно важными вопросы сохранения культурных традиций своего региона. На Рапа-Нуи (острове Пасхи) мы делаем это через развитие туризма, потому что он способствует устойчивому интересу к культурному наследию и тем самым социально-экономическому развитию острова.

Традиционные культуры Рапа-Нуи и Таймыра в каком-то смысле схожи, так как обе территории были изолированны от основной цивилизации . Расположенные в противоположных концах земли, оба региона тем не менее хотят одного и того же: сохранить свою культурную идентичность. И совместная работа может стать невероятно продуктивной для обеих сторон.

Я думаю о возможности проведения первой в истории встречи между представителями коренных народов Рапа-Нуи и Таймыра, на которой мы могли бы обсудить важность местных традиций, выявить схожие трудности и найти универсальные решения, которые помогут защитить культуру коренных народов. Также мы сможем поделиться опытом социально-экономического развития региона через ответственный и устойчивый подход к туризму».

Себастьен Паоа Агила стал специальным гостем тура. Это уникальный специалист, обладающий обширным опытом в области разработки стратегии, маркетинга и управления туризмом на Рапа-Нуи (остров Пасхи). Он провел воркшоп в Агентстве развития Норильска на тему планирования туристического направления с участием местных общин и коренного населения. Этот вопрос на Таймыре становится все более актуальным.





Сейчас на севере края идет создание туристко-рекреационного кластера "Арктический", куда входят территории Норильска, Дудинки и плато Путорана. В создаваем кластере Норильск станет центром культурнопознавательного и промышленного туризма, Дудинка - событийного и этнографического, плато Путорана - экстремального и экологического. «Норильский никель» планирует инвестировать в курорт Плато Путорана 15 миллиардов рублей.









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