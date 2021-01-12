Кьютифани из Anglo говорит, что De Beers будет заниматься добычей алмазов в 2021 году крайне осмотрительно из-за нестабильной ситуации

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Автор: Брендан Райан (Brendan Ryan)

(miningmx.com) - Генеральный директор Anglo American Марк Кьютифани (Mark Cutifani) ожидает заметного улучшения торговых условий на алмазном рынке с 2021 года, которое может сохраниться на три года, но он подчеркнул, что De Beers не намерена стимулировать избыточные продажи алмазного сырья на рынок.

Выступая на телеконференции для инвесторов во втором полугодии финансового года группы, заканчивающегося в конце декабря, Кьютифани прокомментировал: «Мы осторожны в наших прогнозах, и мы, конечно, не собираемся вносить вклад в переполнение рынка в отрасли».

В приложении к документации конференции с подробным описанием производственного прогноза группы показано, что Anglo снизила свои прогнозы по добыче алмазов по сравнению с предыдущими объемами на 2021 и 2022 финансовые годы и сохранила более низкие уровни в новом прогнозе на 2023 финансовый год.

Anglo сохранила свой прогноз добычи на текущий 2020 финансовый год на уровне 26 млн каратов, но сократила его на 2021 год до 33-35 млн каратов (предыдущая оценка была 34-36 млн каратов), а также снизила прогноз на 2022 год до 30-33 млн каратов (с 33-35 млн каратов). Недавно опубликованный прогноз на 2023 год составляет от 30 до 33 млн каратов.

Кьютифани сказал, что оптимистичный прогноз рынка основан на сокращении предложения алмазного сырья, а также на восстановлении спроса со стороны алмазной торговли после резкого снижения запасов бриллиантов в ритейле в течение 2018 и 2019 годов, в частности, в США.

Он сказал, что около 30 млн каратов годового объема производства алмазов были «выведены» из-за Covid-19, а также из-за закрытия алмазного рудника Аргайл (Argyle) в Австралии. Кьютифани прокомментировал, что, по его мнению, около двух третей этой продукции «не вернутся».

«Мы думаем, что ситуация с предложением будет ключевым фактором, и мы будем очень внимательно следить за этим. Мы не будем увеличивать объемы производства, если не будем уверены, что цены вырастут», - сказал он.

«Текущие уровни цен, на мой взгляд, окажут дополнительное давление на производителей алмазного сырья, и вы увидите, что производство алмазов при таких уровнях упадет, потому что многие сектора отрасли не могут поддерживаться при таких ценах», - продолжил он.

«Я ожидаю, что цены улучшатся только за счет спроса, но я думаю, что уместна осторожность, которую мы продемонстрировали в этом прогнозе (по объемам производства алмазов). Я надеюсь, что мы добьемся большего, - и мы сможем добиться, если будет рынок, - но мы просто хотим убедиться, что мы на правильном пути и увидим восстановление цен, которое мы считаем крайне важным. Мы полны надежд, но не хотим забегать вперед», - сообщил он.

Комментируя общую конъюнктуру алмазного рынка, Кьютифани сказал: «… Спрос на ювелирные изделия в Китае был очень хорошим, а в США - стабильным, учитывая, что они все еще находятся в середине пандемии Covid-19».

«В течение 2018 и 2019 годов мы наблюдали самый значительный отток запасов с 2008 года, когда на рынок ушло около 40 млн каратов от (розничных) групп, которые закрывали магазины и переходили на онлайн-платформы, где им не нужно было хранить стоки», - сказал он.

«Когда вы видите сокращение предложения на 30 млн каратов, большая часть которого носит структурный характер, и у вас все еще есть спрос, который выглядит довольно высоким, … (тогда) я думаю, что отрасль находится в гораздо лучшем и более устойчивом положении, чем то, что я наблюдал с 2008 года», - отметил он.

«Но нужно подождать, чтобы увидеть это, и поэтому мы проявляем должную осмотрительность. Я абсолютно уверен, что у De Beers будут хорошие два или три года», - добавил он.