Конечный рубеж

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Автор: Марк Кауфманн (Mark Kaufmann), Watch Repair Piccadilly

Марк Кауфманн из компании Watch Repair Piccadilly исследует развитие космической добычи полезных ископаемых и возможные последствия, которые это может иметь для алмазной и ювелирной отрасли в целом.

(jewelleryfocus.co.uk) - Вселенная бесконечна, и, вероятно, бесконечны ее ресурсы. Одним из первых мыслителей современной космической добычи является Джон С. Льюис (John S. Lewis), нынешний почетный профессор планетологии Лаборатории луны и планет (Lunar and Planetary Laboratory) Аризонского университета. Он написал свою книгу «Mining the Sky» (Горная добыча в небе) еще в 1997 году. По словам Льюиса, добыча на астероидах может быть «самым большим переломным моментом в экономической истории человечества». Наша солнечная система заполнена астероидами. Это то, что осталось в результате образования Солнечной системы. Маленькие кусочки камня, которые никогда не превратились в планеты или луны.

Они также богаты железом, никелем и ценными металлами платиновой группы, такими как платина и иридий, и, конечно же, алмазами. Ежегодно из недр Земли добывается около 200 тонн платины на сумму около $6 млрд (₤4,6 млрд). Но по некоторым оценкам, стоимость этих металлов платиновой группы во всех астероидах, «близких» к Земле, оценивается в $700 трлн (₤541 трлн).

Есть один особенный астероид шириной в милю под названием 3554 Amun (Амон), который, как считается, содержит ценные металлы и алмазы на сумму $20 трлн (₤15,7 трлн). И, в отличие от Земли, эти драгоценные материалы находятся не под поверхностью, они практически лежат на поверхности и ждут, когда их добудут.

Так что, возможно, неудивительно, что так много компаний изо всех сил стараются добраться туда. Еще одним мотивирующим фактором является заявление Goldman Sachs о том, что состояние первого триллионера будет заработано на добыче на астероидах.

Добыча за пределами земли - проекты в разработке

Сегодня предпринимаются как частные, так и спонсируемые государством попытки захвата ресурсов околоземных астероидов. И действительно, уже были успешные посадки на астероиды, такие как миссии Osiris-Rex, выполненные NASA, и Hayabusa2, предпринятые Японским агентством аэрокосмических исследований (Japan’s Aerospace Exploration Agency) в 2018 году. Более поздние разработки включают программу NASA «Инновационные передовые концепции» (Innovative Advanced Concepts), сокращенно называемая NIAC, которая вступает в третью фазу своего существования.

Это момент, когда ученые NASA начнут работать над аэрокосмической архитектурой, концептуальными проектами миссий и многим другим, чтобы обеспечить быструю съемку и моделирование небесных тел в поисках сырья (среди всего прочего). Этот конкретный проект в рамках более широкого проекта известен как Skylight. Помимо Skylight, NASA также работает над дополнительной концепцией Mini Bee, целью которой является обнаружение ресурсов, извлечение и доставка их домой. Если отбросить тайные планы NASA, то частных предприятий, проявляющих интерес, вероятно, больше, чем можно себе представить. Достаточно, чтобы журналисты эмоционально окрестили добычу астероидов новой космической гонкой.

К известным компаниям относятся японская ispace, американские Planetary Resources и OffWorld, а также британская Asteroid Mining Corporation. Последняя компания запускает в 2023 году проект El Dorado (Эльдорадо), названный в честь легендарного потерянного города несметных богатств в испанской колониальной Америке.

Инвестиции в добычу алмазов в космосе

Идея добычи на астероидах наполовину все еще относится к сфере научной фантастики. Так что, конечно, инвестирование в добычу алмазов в космосе будет финансово рискованным. По словам журналиста Гордона Диллона (Gordon Dillon), описывающего добычу на астероидах в своей книге «Огонь в небе» (Fire In The Sky), добыча на астероидах сегодня немного похожа на Интернет в 1986 году. Как он выразился, «для людей, готовых пойти на риск, это могло быть эквивалентом покупки акций Amazon по цене 18 баксов за акцию». К тому же, законы непрозрачные.

Это законы, которые вполне могут быть скоро отменены, но они были написаны в то время, когда добыча на астероидах даже не считалась возможной. Например, в Договоре по космосу (Outer Space Treaty) от 1967 года прямо говорится, что ни одна страна не может владеть космическим объектом, таким как астероид. Международное право почти ничего не говорит о частной эксплуатации их. Хотя была предпринята некоторая попытка проложить путь для американских частных экспедиций с помощью Закона о стимулировании частной аэрокосмической конкурентоспособности и предпринимательства (Spurring Private Aerospace Competitiveness and Entrepreneurship, SPACE) от 2015 года с целью добычи полезных ископаемых на астероидах, при условии, что на самих астероидах не существует биологической жизни. В настоящее время добыча алмазов по-прежнему нецелесообразна с экономической или технологической точки зрения, как и инвестирование в алмазы из космоса.

Хотя считается, что почти завтра это станет для нас целесообразно и осуществимо. До распространения коронавируса некоторые излишне оптимистичные компании включали в свои расчеты 2020 год. Но пройдет еще десять лет, прежде чем мы увидим реальный прогресс. Да, некоторые компании смело объявляют даты миссии, например, 2023 год, но посмотрим. Короче говоря, если в 1980-е годы Интернет казался кому-то хорошей перспективой, то и сегодня космическая добыча алмазов должна выглядеть так же. Не вызывает сомнений то, что существуют несметные богатства, но они находятся на расстоянии миллионов миль и путешествуют по Солнечной системе с колоссальной скоростью.

Хотя это не должно быть большим препятствием. Это уже делалось. Любой, кто следил за работой космического корабля Rosetta, знает, что в 2015 году, после 10-летнего полета, Европейское космическое агентство (European Space Agency) успешно сбросило на комету спускаемый аппарат, который пролетел 6,5 млрд километров.

Проблемы, возможности и будущее добычи на астероидах

Но есть некоторые опасения. Некоторые люди говорят, что добыча алмазов таким способом может разрушить экономику здесь, на Земле. Очевидно, если бы привезли слишком много материала с астероида, то рыночная цена упала бы. Это было бы что-то вроде того, как если бы De Beers нашла в Южной Африке алмаз весом в миллион тонн, разделила его и сразу выставила бы на рынок все камни.

Внезапно бриллиант стал бы бесполезным, и вместо этого ювелирные магазины предлагали бы своим покупателям все больше обручальных колец с сапфирами или изумрудами. Но этой проблемы можно было бы избежать, продавая добытые из космоса алмазы в небольших количествах, что не приводило бы к коллапсу рынка.

Собственно, именно этим De Beers занимается сегодня - и почти наверняка так и будет. Но в то же время романтизация процесса добычи и подробное описание того, как был добыт алмаз, могут помочь сохранить ценность даже в случае перенасыщения рынка, - и сделать бриллианты более ценными в этом отношении. В конце концов, они оба могут считаться бриллиантами.

Но какой был бы более привлекательным - бриллиант, добытый из недр Земли, или бриллиант, добытый в космосе? По той же логике мышления многие гитаристы платят больше за гитары Fender, произведенные в Калифорнии, чем за гитары, произведенные в Мексике. Что бы ни случилось, это захватывающее время. И я уверен, что это будет началом великой новой эры для бриллиантов класса «люкс» и их покупателей.