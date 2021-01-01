Новости

В третьем квартале Luk Fook увеличила продажи ювелирных изделий, особенно нарастив сбыт в сфере электронной коммерции

Гонконгский ритейлер ювелирных изделий компания Luk Fook Holdings (International) Ltd продолжала наращивать продажи в третьем квартале 2021 финансового...

Сегодня

АО «АГД ДАЙМОНДС» добыло первый крупный алмаз в 2021 году

16 января на горно-обогатительном комбинате (ГОКе) им. В. Гриба АО «АГД ДАЙМОНДС» добыт алмаз ювелирного качества массой 51,57 карат.

Вчера

Lucara Diamond добыла алмаз весом 341 карат на руднике Карове

Lucara Diamond добыла неповрежденный белый алмаз ювелирного качества массой 341 карат на полностью принадлежащем ей алмазном руднике Карове (Karowe)...

Вчера

Mountain Province объявила торгово-производственные результаты за 2020 год

Mountain Province Diamonds Inc. объявила торгово-производственные результаты за 2020 год на руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) в Северо-Западных территориях...

Вчера

De Beers отказывается от некоторых своих долгосрочных покупателей алмазного сырья

По сообщениям, De Beers отказалась от некоторых своих давних покупателей алмазов в попытке поставлять камни тем покупателям, которые могут...

Вчера

Деамериканизирует ли LVMH компанию Tiffany?

Сегодня
Экспертиза

Автор: Адина-Лаура Ачим (Adina-Laura Achim)

(jingdaily.com) - Основные выводы:

  • Tiffany и LVMH могут показаться союзом, заключенным на небесах, поскольку обе компании принадлежат к «старой гвардии», занимающейся предметами роскоши, имеют ориентированный на людей подход и знают, как прислушиваться к своим клиентам, но здесь есть культурные проблемы.

  • Tiffany занимает внушительную долю рынка в материковом Китае, а недавнее исследование UBS показало, что китайские покупатели рассматривают Tiffany как «ювелирный бренд, уступающий только Cartier».

  • Мы можем ожидать, что Tiffany будет инвестировать в расширение своего физического присутствия в розничной торговле, продолжит стирать грань между предметами искусства и роскоши, и проведет перезапуск бренда.

В прошлом месяце СМИ объявили, что слияние двух гигантов роскоши, наконец, завершилось. Закончив публичное сражение, Tiffany & Co. и LVMH договорились о снижении цен на $425 млн, что ознаменовало собой крупнейшее слияние, которое когда-либо видел мир предметов роскоши. Теперь отраслевые эксперты задаются вопросом, что ждет Tiffany & Co., когда французский конгломерат получил полный контроль над американским брендом.

В статье 2007 года Сюзанна Хильгер (Susanne Hilger) писала о «глобализации путем американизации» (Globalization by Americanization), утверждая, что высокоразвитые в промышленном отношении американские компании «подготовили почву для глобализации». Автор также подчеркивает, как в послевоенной Германии отечественные предприятия использовали американские ноу-хау и стратегии управления, чтобы не отставать от своих американских конкурентов.

В течение двадцатого века, американские компании были символом предпринимательства, промышленного развития, трудолюбия и доверия. Но ситуация изменилась в начале 2000-х, когда постоянные скандалы запятнали представление об американском капитализме в мире. Различные корпоративные скандалы были связаны с мошенническими методами бухгалтерского учета, неэтичным поведением руководителей, коррупцией, моральными нарушениями со стороны сотрудников, нарушениями деловой этики и ошибками руководства. Соответственно, мировое сообщество перестало видеть в американских компаниях маяки успеха и лидерства. И как только мир отвернулся от Америки, некоторые европейские державы начали продвигать евроцентризм.

Так что, будет интересно посмотреть, как две гордые, но несовместимые культуры из Франции и США могут объединиться и способствовать межкультурному диалогу. На самом деле, Harvard Business Review подчеркивал, что культурная несовместимость является важной причиной неудачных слияний. И хотя на первый взгляд Tiffany и LVMH могут показаться союзом, заключенным на небесах, поскольку обе компании принадлежат к «старой гвардии», занимающейся предметами роскоши, имеют ориентированный на людей подход и знают, как прислушиваться к своим клиентам, на самом деле все гораздо сложнее.

Все бренды модной одежды, кожаных изделий, часовые и ювелирные бренды LVMH являются европейскими, за исключением австралийского бренда обуви R. M. Williams, который LVMH в октябре этого года согласилась продать группе прямых инвестиций Tattarang. И хотя LVMH владеет такими брендами, как Ao Yun и Benefit Cosmetics, и сотрудничает с Рианной (Rihanna) в создании линии Fenty Beauty, группа остается типично западноевропейской компанией и, прежде всего, воплощением французской культуры.

Но что объединяет обоих участников этого слияния, так это интерес к расширению своего бизнеса в Китае. Tiffany занимает внушительную долю рынка в материковом Китае, и недавнее исследование UBS показало, что китайские покупатели рассматривают Tiffany как «ювелирный бренд, уступающий только Cartier». Кроме того, операционная прибыль Tiffany за август и сентябрь 2020 года показывает, что линия T1 компании Tiffany хорошо зарекомендовала себя в Китае, а амбициозная стратегия роста в Китае, осуществляемая генеральным директором Алессандро Больоло (Alessandro Bogliolo) до сих пор была успешной.

Своей выставкой «Видение и виртуозность» (Vision & Virtuosity) в Шанхае Tiffany взяла на вооружение один из сценариев LVMH, поскольку французский конгломерат является пионером в поддержке художников, регулярно вступая в партнерские отношения с музеями и художественными фондами.

Открытие кафе Blue Box Café в Шанхае также соответствует стратегии LVMH в области ритейла впечатлений. На самом деле, в феврале прошлого года Louis Vuitton открыла Le Café V в Осаке в феврале прошлого года и ресторан Sugalabo.

Кроме того, оба игрока отошли от традиционного покупателя предметов роскоши, нацелившись на новую демографическую группу из числа состоятельных миллениалов и поколения Z. В интервью изданию CNN Business генеральный директор Tiffany & Co. Алессандро Больоло сказал, что «80 процентов потребителей предметов роскоши в Китае - это миллениалы». Таким образом, его недавние усилия сосредоточены на привлечении людей, которые ценят узнаваемость бренда, технологии в магазине и индивидуальные дизайны.

С тех пор, как Больоло возглавил компанию, он продолжил внедрение технологий, запустив китайские платформы электронной торговли товарами этого бренда, ориентированные на дизайн бренда (с дебютом коллекции T1) и расширили долю рынка Tiffany в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Чего следует ожидать китайским покупателям от слияния?

Мы ожидаем, что благодаря вливанию капитала, а также знаниям и опыту, привнесенным компанией LVMH, Tiffany будет инвестировать в расширение своего присутствия в реальной розничной торговле. Tiffany будет присутствовать не везде, но открытие стратегических магазинов в городах более низкого уровня вполне возможно. «Если это приобретение может ускорить выход Tiffany на массовый рынок Китая, выиграют все», - заявила Кэти Хотка (Cathy Hotka), директор подразделения Cathy Hotka & Associates на онлайн-форуме RetailWire.

Также ожидается, что Tiffany продолжит придерживаться маркетинговой стратегии, ориентированной на эмоциональные впечатления и выставки. Стирание грани между предметами искусства и роскоши - это тактический шаг, который поможет американскому бренду донести свое наследие и достояние до нового поколения потребителей.

Наконец, возможен перезапуск бренда. Когда LVMH приобрела контрольный пакет акций Rimowa, французский конгломерат предложил новую визуальную идентичность - фирменный стиль - и звучание для немецкого производителя чемоданов.

Если история и может нас чему-то научить, так это тому, что Бернар Арно (Bernard Arnault) не боится рисковать в работе со своими брендами.

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2021
Rough and Polished