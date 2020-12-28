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28 декабря 2020

Ботсвана готова максимально использовать поставки своих алмазов

Сегодня
Экспертиза

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - В декабрьском выпуске отчета Rapaport Research Report, опубликованного 7 декабря 2020 года, представлен углубленный анализ того, как Covid-19 повлиял на алмазную отрасль Ботсваны и, соответственно, на ее экономику.

Ботсвана, являющаяся образцовым примером использования алмазов на благо страны, оказалась особенно уязвимой во время пандемии. Большая зависимость страны от алмазного сектора означает, что ее экономика выигрывает, когда рынок чувствует себя хорошо, и начинает проявлять неустойчивость при падении спроса.

Пандемия возникла как раз в то время, когда расширялись перспективы роста местной отрасли. В 2020 году De Beers и правительство должны были возобновить партнерское соглашение. Десятилетнее соглашение, как правило, является катализатором роста сектора бенефикации полезных ископаемых страны, что подчеркивает необходимость расширения экономики помимо развития алмазной отрасли. В конце концов, добыча алмазов не будет длиться вечно. Стране нужен план на случай непредвиденных обстоятельств, когда на ее месторождениях закончатся запасы алмазного сырья.

В этом направлении осуществляются две стратегии: диверсификация экономики в целом, при этом такие секторы, как туризм, инфраструктура и технологии, должны играть центральную роль; и проводится работа, направленная на расширение деятельности в алмазной отрасли.

За последнее десятилетие торговля достигла значительных успехов во многом благодаря De Beers. Перенос сайтов из Лондона в Габороне в 2013 году изменил ситуацию в алмазной отрасли, заставив крупных производителей бриллиантов совершать поездки в южную Африку 10 раз в год. Принимая участие в сайтах, они также могут участвовать в тендерах, проводимых Okavango Diamond Company (ODC) и Lucara Diamond Corporation, а также они находятся недалеко от торговых мероприятий, проходящих в соседней ЮАР.

Но есть также ощущение, что программа бенефикации полезных ископаемых Ботсваны застопорилась. Это придает еще большее значение переговорам о новом соглашении. Есть ли у местных производителей бриллиантов возможность закупать больше алмазного сырья? Как идут дела у компании ODC с участием государственного капитала? Может ли De Beers позволить себе отказаться от большего объема собственных поставок, чтобы обеспечить рост поставок ODC? А как насчет их совместных программ по добыче полезных ископаемых? Пришло ли время для инвестиций в расширение?

Вопросы говорят о напряженных отношениях между двумя сторонами, но у них есть долгая история совместной работы. А Covid-19, который заставил их отложить переговоры до 2021 года, возможно, еще больше сблизил их.

В отчете Rapaport Research за декабрь исследуются последствия Covid-19 для Ботсваны и ее отношений с De Beers. Пандемия могла отсрочить сделку и оказать давление на экономику Ботсваны, но, возможно, она также укрепила решимость страны создать устойчивый алмазный центр.

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