Беспокоитесь по поводу подлинности драгоценных камней? Теперь можно отследить свои драгоценности до рудника

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Для потребителей, обеспокоенных подлинностью и происхождением своих драгоценностей, технология блокчейна, наконец, помогает сделать отрасль драгоценных камней более прозрачной и контролируемой. В этом году Tiffany & Co присоединяется к De Beers Group и другим крупным участникам отрасли, показывая путь вперед.

Автор: Чармиан Леон (Charmian Leong)

(channelnewsasia.com) - Люди, вероятно, никогда не думали больше об источнике происхождения своих алмазов, чем в тот год, когда в 2006 году в кинотеатрах шел фильм «Кровавый алмаз» (Blood Diamond). И хотя это возросшее понимание с тех пор сделало этические соображения важными для многих при покупке драгоценностей, нам все еще есть предстоит пройти долгий путь, прежде чем каждый драгоценный камень, оказавшийся под осветительной лампой и за стеклом в витрине, гарантированно не будет связан с конфликтами.

Хорошая новость – это то, что мы идем по верному пути.

В прошлом году американская ювелирная компания Tiffany & Co объявила, что станет первым глобальным участником отрасли, который к 2020 году будет полностью прозрачен в отношении своих индивидуально зарегистрированных бриллиантов, и бренд действительно сделал это.

После первых шагов, сделанных в 2019 году по обеспечению происхождения каждого бриллианта весом 0,18 карата или выше, эта Инициатива источника бриллиантов (Diamond Source Initiative) теперь также включает раскрытие информации о том, где камень прошел огранку, полировку, классификацию, подтверждение качества и где был вставлен в ювелирное изделие, - это может предложить только такая фирма, как Tiffany & Co, которая владеет и управляет собственными цехами по производству бриллиантов.

Вся эта информация будет доступна у любого специалиста по продажам и будет указана в сертификате на бриллианты Tiffany (Tiffany Diamond Certificate). В случае неизвестного происхождения бриллиантов, например, унаследованных камней, которые существовали до введения этой политики, вам придется доверять Tiffany & Co, если она заявляет, что они получены с использованием лучших практик, существующих в отрасли.

Это чрезвычайно красноречивый шаг в отрасли, известной своей непрозрачностью, который стал возможным благодаря технологии блокчейн. Он эффективно реагирует на растущее число (молодых) потребителей, которые заботятся об экологических, социальных и корпоративных стандартах товаров.

Tiffany & Co - не единственный участник отрасли, заметивший это изменение приоритетов. De Beers Group и АЛРОСА, два крупнейших мировых производителя алмазов, используют платформу Tracr по отслеживанию цепочек блоков для своих драгоценных камней, а Kagem Mining и ее материнская компания Gemfields последовали их примеру, приняв платформу цепочки блоков Provenance Proof (Доказательство происхождения). Может быть, непрозрачность отрасли, существовавшая долгое время, была не (просто) результатом отвратительного капитализма, а все объясняется отсутствием новых технологий.

«Наша отрасль испытывала трудности с прозрачностью, потому что цепочка поставок очень длинная, фрагментированная и сложная, - поделился д-р Дэниел Найфелер (Daniel Nyfeler), управляющий директор компании Gubelin Gem Lab, которая помогла разработать Provenance Proof с помощью стартапа Everledger, работающего в области блокчейна. - Торговля осуществляется неформально, основываясь на доверии и личных отношениях, с минимальными формальными процедурами».

К счастью, блокчейн предлагает постоянную и неизменяемую запись, которая отслеживает путь каждого камня. Реестр позволит клиентам и конечным потребителям просматривать, хранить и искать любую информацию, которая была записана с момента выхода камня с рудника до момента, когда он оказывается в их руках.

В 2017 году лаборатория Gubelin Gem Lab также разработала физический индикатор для изумрудов. В тесте по определению «отцовства» для изумрудов - Emerald Paternity Test, - входящем в маркировку блокчейн-сервиса Provenance Proof, используются наночастицы на основе ДНК, которые наносятся непосредственно на алмазы на руднике и, следовательно, могут быть прослежены до рудника даже после очистки, огранки и полировки. Поскольку добыча цветных драгоценных камней часто бывает мелкомасштабной и кустарной по сравнению с высоко консолидированной добычей алмазов, эта технология в корне изменяет ситуацию для будущего отслеживаемых цветных камней.

Найфелер добавил, что этого нового уровня прозрачности должны опасаться только некоторые представители среднего сегмента рынка, например, трейдеры или оптовики, которые завышают цены на драгоценности, не добавляя никакой стоимости.

Но, не считая этого, технологии его компании были тепло встречены всеми участниками отрасли. «Ювелиры используют эти технологии прозрачности, потому что они дают им богатый источник информации для их рассказов».

Найфелер считает, что для потребителя повышение цены практически не произойдет, поскольку технология дешевая или бесплатная, и он предполагает, что «товары, которые не могут обеспечить прозрачность, будут стоить меньше, и их будет труднее продавать».

Если раньше происхождение рассматривалось только тогда, когда оно имело отношение к поверхностным свойствам камня, то бирманские рубины, кашмирские сапфиры и колумбийские изумруды, например, находились в более выгодном положении из-за их кажущегося превосходства в цвете, а сегодня потребители думают о большем.

Генеральный директор Everledger Линн Кемп (Leanne Kemp) считает: «Прозрачность позволяет потребителям гордиться тем, что драгоценный камень в их ожерелье происходит из определенного района, скажем, Замбии или Танзании, будучи уверенным в том, что человек, который его добыл, получил надлежащую оплату. По мере того как более этичный и устойчивый капитализм выходит на первое место в повестке дня миллениалов и поколения Z, прозрачность, несомненно, становится коммерческим императивом».

И прослеживаемость дает не только душевное спокойствие. Знание происхождения камней и их пути, дает дополнительные эмоции покупке, которые в любом случае составляют значительную часть всего процесса покупки предметов роскоши.

«Никто не купит бутылку элитного вина без привлекательной рекламной информации о том, где и как она была произведена, возможно, с описанием виноградника и его истории. Тем не менее, отрасль драгоценных камней ожидает, что потребители будут стремиться покупать товары без истории, совершенно не зная истинного происхождения камня», - заявила Кемп.

«После пандемии, когда миллениалы и представители поколения Z будут стремиться отмечать помолвки и свадьбы, даря драгоценные камни, даже самым традиционным участникам в этом секторе все труднее будет игнорировать прозрачность, которую обеспечивает эта технология», - добавила она.