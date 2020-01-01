Новый закон США о прозрачности может изменить ювелирный бизнес

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Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Банкротство De Grisogono в начале этого года продемонстрировало, что ювелирам необходимо лучше понимать, с какими компаниями они работают. Согласно новому законодательству, у них не будет иного выбора.

Закон об ассигнованиях на национальную оборону США (National Defense Authorization Act, NDAA), который, кажется, обязательно будет принят, несмотря на угрозу вето, которое может наложить президент Трамп, включает положение, которое не привлекло много внимания, но может повлиять на то, сколько ювелиров будут вести свой бизнес.

По закону о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act) требуется, чтобы компании сообщали Министерству финансов о любых конечных бенефициарных владельцах. (Конечным бенефициарным владельцем обычно считается тот, кто владеет 25% или более в компании.) А сейчас можно скрыть реальную собственность компании за сетью фиктивных компаний, которые часто находятся в офшорах.

Закон не требует обнародования истинного бенефициарного владельца компании, поэтому журналисты и широкая общественность по-прежнему не будут иметь доступа к этой информации. (Сторонники прозрачности настаивали на введении правила, требующего этого, но в конечном итоге пошли на компромисс, чтобы продвинуть законопроект.) Однако правительство США сделает эту информацию доступной для правоохранительных органов и финансовых учреждений, что, по определению Закона о борьбе с терроризмом в США (Patriot Act), будет распространяться на ювелиров.

«В настоящий момент США - страна в мире, где легче всего создать анонимную компанию, - говорит Кларк Гаскойн (Clark Gascoigne), старший советник по политике Коалиции по финансовой отчетности и корпоративной прозрачности (Financial Accountability and Corporate Transparency Coalition, FACT), внепартийного альянса сторонников группы прозрачности. - В некоторых штатах требуется больше информации для получения библиотечного билета чем для создания компании».

По его словам, новый закон станет важным шагом вперед в борьбе с отмыванием денег, торговлей наркотиками, уклонением от уплаты налогов и другими преступлениями, которые обычно прячутся за скрытой собственностью.

«Что невозможно будет сделать, так это замаскировать свою собственность под подставную компанию, - говорит он. - Вы должны будете показать настоящего человека, стоящего в конце цепочки».

Неясно, будут ли ювелиры автоматически получать эту информацию от своих поставщиков и клиентов, но Гаскойн считает, что это в конечном итоге станет частью протоколов «Знай своего клиента» (Кnow your customer), которые требуются в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом в США.

«Многое зависит от того, что скажет Минфин, - говорит Гаскойн. - Если бы я был ювелиром и эта информация была бы доступна, в моих интересах было бы получить ее. Это входит в информацию о вашем клиенте».

Ключевые вопросы, связанные с законом, включают его исполнение и способ его реализации. Новое правило вступит в силу не сразу; оно, вероятно, будет реализовано через несколько лет.

Гаскойн надеется, что ювелирам будет максимально «легко» получить информацию о бенефициарной собственности. Так, например, если ювелир и продавец заключат сделку на торговой ярмарке, ювелир сможет быстро отправить запрос в министерство финансов и узнать, кому принадлежит эта компания-продавец, и продавец может сделать то же самое в отношение ювелира. Затем они оба могут сохранить эту информацию как часть своей деловой документации.

«Вы должны иметь возможность быстро определить, кто является зарегистрированным бенефициарным владельцем, и убедиться, что это не коррумпированный диктатор, не попавшее под санкции лицо или кто-то еще, с кем не следует иметь дело», - говорит Гаскойн.

Для получения этой информации потребуется согласие компании, хотя, если она не дает такого разрешения, это уже является поводом насторожиться, «красным флагом», добавляет Гаскойн.

Он говорит, что новое правило предоставит правоохранительным органам инструменты, необходимые для борьбы с финансовыми преступлениями.

«Это самая значительная реформа по борьбе с отмыванием денег за поколение, безусловно, за 20 лет, - говорит он. - США отставали от многих стран, и это выводит нас вперед».

Ювелирная отрасль, в которой совершаются финансовые преступления, возможно, должна обратить на это внимание.