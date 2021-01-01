Ювелирные украшения продаются даже в условиях пандемии

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Ювелиры говорят, что многие покупатели компенсируют потерю поездки или просто балуют себя.

Автор: Виктория Гомельски (Victoria Gomelsky)

(nytimes.com) - Принято считать, что пандемия не сулит ничего хорошего для продаж ювелирных изделий. Но для Марка Паттерсона (Mark Patterson), дизайнера изысканных ювелирных изделий, владеющего розничным магазином в этом прибрежном анклаве Южной Калифорнии, 2020 год превзошел все ожидания. (И не только для него одного.)

«Оптовые продажи упали, мы не проводили никаких закрытых показов, но наш розничный магазин удвоил продажи по сравнению с прошлым годом, - сказал Паттерсон в конце октября. - Это потрясающе. Мы не знаем, как это объяснить».

Собственно, так и было. «Большие бриллианты», - сказал он.

Паттерсон описал недавнюю продажу местной паре: «У них были планы поехать на 20-летний юбилей в Европу или, может быть, в Австралию, а их поездка была отменена из-за Covid-19, поэтому они решили обновить ее обручальное кольцо с однокаратным бриллиантом и вставить камень в четыре карата, - сказал Паттерсон. - Они потратили около $55 000».

Впервые ювелиры наслаждаются праздничным сезоном, проходящим без конкуренции со стороны их главного конкурента - путешествий. Это один из способов объяснить неожиданную устойчивость категории в кризисный год. Но это не единственный способ.

«Люди понимают: «Вообще, жизнь коротка, почему бы нам не пожениться? - сказал Эдан Голан (Edahn Golan), аналитик алмазной и ювелирной отрасли из Израиля. - Главное - это любовь, эмоции, хрупкость жизни».

Голан сказал, что в США розничные продажи ювелирных изделий в марте и апреле упали на $3,8 млрд по сравнению с тем же периодом 2019 года, розничные магазины были закрыты в эти первые дни пандемии.

Однако после ослабления режима самоизоляции в июне, июле и августе продажи за этот период выросли на $1 млрд в годовом выражении. По его словам, основной причиной этому стали продажи обручальных колец.

Пары, которые поженились в этом году, сэкономили на «гостях, еде, цветах, праздничных подарках, - сказал Голан. - Единственная область, в которой отмечалась наименьшая тенденция к компромиссу - это украшения для невесты, потому что они долговечные, и я рассуждал так: “Я отказался от всего остального, почему я должен отказываться от этого“?».

Если кризис побудил людей покупать драгоценности в знак любви, он вдохновил тех, у кого есть еще бόльшие возможности, взглянуть на них через вековую призму: как на осязаемую форму богатства.

Гэри Шулер (Gary Schuler), председатель международного ювелирного отдела Sotheby's, заметил это на торгах «Великолепные ювелирные изделия» (Magnificent Jewels) в Женеве в прошлом месяце, на которых бриллиант Spirit of the Rose (Призрак розы) фантазийного ярко пурпурно-розового цвета весом 14,83 карата был продан за $26,6 млн, что сделало его самым дорогим камнем, проданным на аукционе в 2020 году.

«Люди ищут твердые активы, - сказал Шулер. - Мы видим это в отношении этих и других категорий, которые продаем на Sotheby’s: современное искусство, картины старых мастеров».

Все эти факторы помогают объяснить, почему продажи драгоценных ювелирных украшений стоимостью менее $50 000 шли лучше, чем в большинстве категорий предметов роскоши, сказал Лука Солка (Luca Solca), старший аналитик по глобальным продажам предметов роскоши из компании Bernstein.

«Единственное исключение - это высокое ювелирное искусство, которое страдает от недостатка возможностей представить свою продукцию потенциальным покупателям (обычно бренды будут использовать их на показах «высокой моды» в Париже) и, в равной степени, от отсутствия торжественных поводов для ношения этих изделий», - написал Солка в электронном письме.

Результаты Compagnie Financière Richemont, швейцарской группы, занимающейся предметами роскоши и владеющей Cartier и Van Cleef & Arpels, полученные за шесть месяцев, закончившихся 30 сентября, подтверждают точку зрения Солки: продажи ювелирных изделий во втором квартале выросли на 4% по фактическим обменным курсам по сравнению с предыдущим годом.

В сопроводительной записке к результатам Иоганн Руперт (Johann Rupert), председатель правления Richemont, объяснил устойчивость категории «успешными цифровыми инициативами и неизменной привлекательностью коллекций, ставших культовыми», в том числе Clash de Cartier и Perlée из Van Cleef & Arpels.

Элен Пулит-Дюкен (Hélène Poulit-Duquesne), исполнительный директор люксовой ювелирной компании Boucheron, сказала, что покупатели обручальных колец создали, как она назвала «неожиданный» поток посетителей в бутике этой компании на Вандомской площади в Париже сразу после первого режима самоизоляции во Франции в мае.

«Я настроена оптимистично, поскольку мы наблюдаем быстрое восстановление потребления в Китае и странах Азии, из которых наши клиенты в настоящее время не могут ездить в Европу, но продолжают инвестировать в ювелирные изделия на местном уровне», - написала Пулит-Дюкен по электронной почте. Она добавила, что компания Boucheron, принадлежащая Kering, вскоре представит веб-сайт электронной торговли.

«Дистанционные продажи и электронная торговля уже осуществлялись в алмазопроводе, а сейчас являются приоритетом более, чем когда-либо, - написала Пулит-Дюкен. - Этот кризис подтвердил тот факт, что клиенты без труда покупают ювелирные изделия в Интернете».

Возможно, это было недооценено в этом десятилетии.

В Соединенных Штатах, в разгар режима самоизоляции, в марте и апреле, у Moda Operandi, онлайн-магазина одежды класса «люкс», продажи драгоценных ювелирных украшений выросли на 35 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года. Лорен Санто-Доминго (Lauren Santo Domingo), основатель компании, объяснила этот рост несколькими причинами: клиенты во время режима самоизоляции перераспределяют свои бюджеты, переходя от готовых изделий к изысканным украшениям, сентиментальные покупатели ищут талисманы и персонализированные драгоценности, «чтобы отметить событие», а женщины в поисках приятных ощущений, покупают украшения для себя.

«Как мы знаем, женщины несли на себе тяжелое бремя режима самоизоляции, и мы, конечно, много слышали о том, как они вознаграждали себя или мужья вознаграждали их», - сказала Санто-Доминго.

Несмотря на то, что большинство розничных ювелирных магазинов по всему миру были открыты с июня, переход к покупкам в Интернете оставался неизменным во втором полугодии года.

Элис Чиколини (Alice Cicolini), лондонский дизайнер, специализирующаяся на эмалевых и золотых украшениях, сказала, что ее четырехлетний онлайн-бизнес, хотя в начале года был относительно небольшим, вырос на 300-400 процентов по сравнению с 2019 годом, но она отказалась раскрыть объемы продаж. По ее словам, она также отмечает заметный рост заявок на изготовление изделий на заказ, причем большинство заказов было отправлено через прямые сообщения в Instagram или по электронной почте.

Чиколини объяснила спрос на свои изделия менее бешеным ритмом жизни в 2020 году. «У людей есть время, которого у них раньше не было, подумать о камне, который они хотели бы переставить в другую оправу с тех пор, как получили его в наследство, или просто разобраться, что им нравится и что есть в продаже», - написала она в электронном письме.

Значительное количество времени, которое сейчас многие люди проводят перед экранами, оказало еще одно резкое влияние на продажи ювелирных изделий, которые в отрасли называют «феноменом Zoom».

«Мы наблюдали резкое снижение продаж колец во время режима самоизоляции (предположительно из-за постоянного мытья рук) и рост популярности ожерелий и серег (которые можно увидеть в Zoom)», - написала Сесили Мотли (Cecily Motley), соучредитель доступного ювелирного бренда Motley London в электронном письме.

Хотя, возможно, еще слишком рано говорить о том, как пандемия повлияла на дизайн ювелирных изделий, помимо того, что уделяется приоритетное внимание тем украшениям, которые носят на шее и выше, - ясно, что в течение этого года с введением режимов самоизоляции, как реального, так и потенциального, покупатели ювелирных изделий тяготеют к более простым и современным моделям, которые можно носить дома.

«Представьте, что дневная мода сочетается с домашней одеждой, - это создает такую энергетику», - написал частный ювелир из Гонконга Николас Леоу (Nicholas Lieou) в электронном письме.

Поскольку в последние несколько недель года отрасль набирает обороты, независимые розничные продавцы ювелирных изделий заявили, что они находятся в лучшем положении для того, чтобы заработать на устойчивом спросе на драгоценности, чем их более крупные корпоративные конкуренты.

Кэтрин Джеттер (Katherine Jetter), дизайнер ювелирных украшений, которая в конце октября открыла в Бостоне частное ателье под названием Vault Boston, рассказала о недавнем шоппинг мероприятии, который она организовала для небольшой группы клиентов в саду подруги, куда она пригласила их примерить украшения, взять украшения домой и вернуть их, если они решат не покупать.

«Все проходило на улице, все были в масках, и люди были рады, что им есть чем заняться», - сказала Джеттер.

Она сказала, что в течение следующих нескольких недель она будет устраивать мероприятия для узкого круга, например, дегустации коньяка и вин для друзей и пар, желающих потратиться на ювелирные украшения.

«В воскресенье к нам в ателье пришли две женщины, и мы предложили шампанское и икру, - сказала Джеттер в середине ноября. - Они должны повеселиться и расслабиться, а я не снимала маску».

«Это трудная работа, - сказала она, - но в этой обстановке я не вижу другого способа работать».