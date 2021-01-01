Если алмазов полным-полно, почему они такие дорогие?

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При слове «бриллиант» что вам приходит в голову - «кровь» или «брак»? Мы знаем, что алмазы и бриллианты слишком часто становятся причиной смертоносных конфликтов и нарушения прав человека. Но теперь их можно делать в лаборатории. Так значит ли это, что «кровавых алмазов» больше нет, а обручальные кольца стали дешевле? Элис Мэтьюз (Alice Matthews) изучает все «за» и «против».

Автор: Элис Мэтьюз (Alice Matthews)

(sbs.com.au) - Чем реже что-то встречается, тем оно ценнее. А ... бриллианты?

«На самом деле, они вовсе не редкость, - говорит профессор Дугал Маккаллох (Dougal McCulloch), физик из RMIT (Мельбурнского королевского технологического института).

Драгоценный камень на левом пальце, символизирующий вечную любовь, - это то же самое вещество, которое наносится на наконечник сверла, чтобы врезаться в породу.

«Например, ... можно покрыть сверло или лезвие ножа алмазом, и он прослужит дольше и сможет резать твердые предметы», - сказал он.

Оказывается, бриллианты - лучшие друзья строителя. Камень вроде опала, например, встречается реже. Так как же бриллианты стали такими ценными? И будет ли эта ценность в конечном итоге утрачена?

Как маркетинг создал предмет класса «люкс»

Когда-то алмазы были редкостью. До тех пор, пока в 1870 году в Южной Африке они не были обнаружены в большом количестве. Зная, что это, безусловно, означало бы, что алмазы и бриллианты в лучшем случае будут понижены в звании до полудрагоценных, те, кто имел личную заинтересованность в этом деле, объединили свои усилия, создали монополию и контролировали поставки. Была создана монополия - международная алмазная корпорация De Beers, которая не только накапливала запасы и ограничивала предложение, но и занималась повышением спроса.

Каким образом?

Это все благодаря одной женщине-копирайтеру по имени Мэри Фрэнсис Герети (Mary Frances Gerety). Работая до самого конца оговоренного срока, она пришла к выводу: бриллиант - это навсегда.

«Создание такой ​​идеи, что бриллианты являются единственным способом показать настоящую человеческую любовь или то, что вы можете ознаменовать супружество и вступление в брак», - говорит доктор Чарльз Хант (Charles Hunt), старший преподаватель Школы глобальных, городских и социальных исследований (School of Global, Urban and Social Studies) при RMIT.

«Именно это побуждает людей желать эту вещь, которая на самом деле не имеет той ценности, которую ей приписывают на рынке», - сказал он.

Идея «бриллианты навсегда» была настолько мощной, что они сохранили свою ценность даже после того, как Леонардо Ди Каприо раскрыл нам значение термина «кровавый алмаз».

Но не для доктора Ханта.

«У меня нет бриллианта. Я не собираюсь когда-либо покупать его», - сказал он.

В чем разница между добытыми алмазами и алмазами, изготовленными в лаборатории?

В алмазодобывающей отрасли прилагаются большие усилия для обеспечения прозрачности цепочек поставок и борьбы с ужасающими нарушениями прав человека. Но факт остается фактом: многие алмазы, добываемые в Африке, по-прежнему финансируют конфликты, вызывают конфликты и являются результатом конфликтов.

Но вот в чем дело. Алмазам требуются миллиарды лет на то, чтобы сформироваться в недрах Земли под высоким давлением и при температурах порядка 1000оС. Но теперь их можно изготавливать в лаборатории за считанные недели.

Так что, проблема решена?

Доктор Хант говорит, что выращенные в лаборатории алмазы - не панацея от системных проблем войны.

«Они могут быть частью набора решений», - сказал он.

Кроме того, для воссоздания этих реальных условий требуется много перегретых газов и большое количество энергии. В среднем, выбросы парниковых газов при создании выращенных в лаборатории алмазов в три раза больше, чем при добыче из недр.

Но надежда еще остается.

Международная группа ученых недавно открыла способ создания лабораторных алмазов при комнатной температуре за считанные минуты.

Вот только бриллианты, которые они делают, крошечные. Действительно крошечные.

«Их невозможно увидеть невооруженным глазом. Чтобы их увидеть, нужен электронный микроскоп», - сказал профессор Маккалох.

Он говорит, что создание бриллиантов, подходящих для кольца, с помощью этого метода станет возможным через десятилетия.

И даже если этот день настанет, доктор Чарльз Хант спрашивает, кто тогда будет контролировать лаборатории по производству алмазов?

«Существует вероятность проникновения ... организованной преступности и мафиозных сетей ... Вы можете ликвидировать что-то в одном месте, но проблема возникнет где-то еще», - сказал он.

Настало время бойкотировать драгоценности?

Так должны ли мы бойкотировать бриллианты вообще?

Проблема с бриллиантами - это проблема, касающаяся всего, от кобальта до одежды, которую мы носим.

«Есть ряд других вещей, которые, похоже, не связаны с такой редкостью или ценностью, присущей им», - сказал доктор Хант.

«Древесина, например, является мощной движущей силой конфликтов, особенно в Африке, … и она используется практически во всем, включая дорогую модную мебель из Скандинавии, которую люди хотят покупать», - сказал он.

Если мы будем бойкотировать бриллианты, мы можем также бойкотировать, пожалуй, практически все, от своей мебели до телефонов. Но мы можем добиться лучшего понимания, что заставляет нас покупать то, что мы приобретаем, и происхождения этих товаров.

«Я думаю, при рассмотрении вопроса о покупке бриллианта и влиянии кампаний и рекламы, которые привели к такому особому представлению о том, что же представляет собой бриллиант, нам всем, вероятно, следует иметь в виду, что самое важное в жизни – это, на самом деле, не вещи», - сказал доктор Хант.

Вывод

Бриллианты не потеряют свою стоимость, пока мы не потеряем ценность, которую мы им приписали. И даже если эта ценность возникла в первую очередь благодаря маркетинговой кампании, это не умаляет личного значения бриллианта для стольких людей. Это не уменьшает особое значение сентиментальности или чувства достижения и не делает их менее реальными.

Если говорить не только о кольцах, то профессор Маккалох говорит: «Я думаю, что всегда будет существовать спрос на технические алмазы».

Они очень необходимы, и ведется работа по их использованию в таких развивающихся областях, как медицина. Но хочу ли я себе бриллиант? Чтобы носить на пальце?

Нет.