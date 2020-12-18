Эксперты считают, что алмазный рынок сейчас восстанавливается после Covid-19

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Автор: Эмили Блейк (Emily Blake)

(cabinradio.ca) - Мировой рынок природных алмазов практически остановился в начале пандемии Covid-19. Спустя более восьми месяцев, эксперты говорят, что рынок начинает восстанавливаться.

В марте мировая цепочка поставок природных алмазов резко остановилась. Закрыт центр производства бриллиантов в Индии, где проводится огранка и полировка почти всех природных бриллиантов в мире, как и международные выставки бриллиантов и множество ювелирных магазинов.

«Весь алмазопровод, как его называют, был просто перекрыт», - сказал Том Хофер (Tom Hoefer), исполнительный директор Горнорудной палаты Северо-Западных территорий и территории Нунавут (NWT and Nunavut Chamber of Mines).

«Безусловно, был многомесячный период, когда бизнес практически остановился», - добавил Пол Зимниски (Paul Zimnisky), аналитик мировой алмазной отрасли из Нью-Йорка.

Этот бизнес начал возобновлять работу в августе, сказал Зимниски, и с тех пор ускорился. Производственные мощности в Индии сейчас работают примерно на 90% от прежнего уровня.

«На самом деле существует дефицит определенных категорий бриллиантов, потому что их производство в Индии прекратилось. Так что сейчас многие из этих компаний в Индии пытаются наверстать упущенное», - сказал Зимниски.

Многие алмазодобывающие компании снизили свои прогнозы по добыче алмазного сырья после снижения объемов производства или его остановки.

Например, в апреле De Beers Group, которая прогнозировала добычу от 32 до 34 млн каратов, пересмотрела свой план производства в сторону понижения до 25-27 млн каратов.

В следующем месяце российская алмазодобывающая группа АЛРОСА снизила прогноз с 34 млн каратов до 28-31 млн каратов.

De Beers сообщила, что в первом полугодии 2020 года продажи гранильным центрам упали на 49 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Потребители делают покупки

Что касается потребителей, Зимниски сказал, что люди снова начали покупать бриллианты, особенно в Китае.

Хотя люди покупают бриллианты также и в Северной Америке, там спрос отстает от Китая. Зимниски сказал, что это частично связано с режимом самоизоляции, а ограничения на поездки приводят к снижению объемов продаж туристам, которые обычно покупают бриллианты класса «люкс».

«Мы наблюдаем восстановление, - сказал он. - На данный момент просто неясно, сколько времени потребуется, чтобы вернуться к уровню, существовавшему до пандемии».

Согласно информации De Beers на 2020 год о цепочке создания стоимости алмазов и бриллиантов, продажи ювелирных изделий с бриллиантами в Китае упали на 45 процентов в первом квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Ко третьему кварталу крупные ритейлеры ювелирных изделий сообщили о положительном росте в материковом Китае.

В США продажи упали на 20 процентов в первом полугодии 2020 года, но были признаки роста продаж в третьем квартале.

Зимниски сказал, что китайские ритейлеры запасаются бриллиантами для китайского Нового года, который является активным временем для отрасли. Он предположил, что в этом году больше людей будут покупать подарки класса «люкс» вместо поездки в отпуск, круизов или покупки билетов на такие мероприятия, как пьесы и спортивные мероприятия.

В ноябре De Beers сообщила, что больше пар покупают обручальные кольца, чем в начале пандемии, и многие из них покупают камни с более высокими показателями цвета, огранки и чистоты.

По словам Зимниски, возобновились традиционные мероприятия по продажам для ритейлеров и оптовых торговцев в алмазном центре Антверпена, Бельгия, и в других странах мира, хотя и с ограничениями. Некоторые клиенты также покупают алмазы без просмотра у проверенных компаний или в Интернете.

Mountain Province Diamonds, 49-процентный владелец рудника Гачо Куэй (Gahcho Kué) в СЗТ, в октябре объявила о своей второй традиционной продаже с начала пандемии. Компания заявила, что продала 559 528 каратов на $45,7 млн, что является рекордом как по объему, так и по стоимости.

«Это хороший знак», - сказал Хофер, исполнительный директор горнодобывающей палаты, добавив, что, похоже, отрасль находится «не на дне ямы, а мы вылезаем из нее».

«Пока никто не знает, сколько времени потребуется, чтобы вернуться в нормальное состояние», - сказал он.

De Beers сообщила, что объем продаж алмазного сырья в период с 6 по 16 ноября достиг $450 млн, что на 12 процентов больше, чем за тот же период прошлого года, но ниже заявленных продаж в $467 млн в период с 21 сентября по 9 октября.

Добыча алмазов в СЗТ

В северной Канаде от пандемии пострадали как горнодобывающая промышленность, так и геологоразведка. Министерство природных ресурсов Канады (Natural Resources Canada) заявляет, что в этом году ожидается значительное снижение затрат на геологоразведку во всех трех территориях.

В СЗТ в 2020 году расходы на геологоразведочные работы, по прогнозам, составят $36,6 млн, что на 54 процента меньше, чем в 2019 году. Аналогичное падение ожидается на Юконе, а в Нунавуте ожидается сокращение на 42 процента.

Для сравнения, южные провинции Канады ожидают, что общее сокращение затрат на геологоразведочные работы составит всего два процента. Некоторые провинции даже сообщают о росте инвестиций в полезные ископаемые.

Хофер считает, что это связано с тем, что в других юрисдикциях дороги лучше и меньше ограничений на поездки. Он также сказал, что в этом году цены на золото «взлетели до рекордных высот».

Что касается активных операций по добыче полезных ископаемых, то рудники Даявик (Diavik) и Гачо Куэй в СЗТ оставались открытыми во время пандемии, в то время как Экати (Ekati), третий алмазный рудник на этой территории, был закрыт. Даже на рудниках Даявик и Гачо Куэй некоторых работников из СЗТ отправили домой в начале пандемии.

Хофер сказал, что в 2020 году, несомненно, сократится экономический вклад в СЗТ от добычи алмазов.

Это важно: по данным Статистического управления СЗТ (NWT Bureau of Statistics), в 2019 году на добычу полезных ископаемых, нефти и газа приходилось 27 процентов валового внутреннего продукта территории. В 2017 году рудники обеспечивали 1 592 рабочих места на севере, 819 из которых были заняты работниками из числа коренного населения.

По данным Геологической службы СЗТ (NWT Geological Survey), за первые девять месяцев 2020 года на месторождении Гачо Куэй было извлечено пять млн каратов. Для сравнения, в 2019 году на руднике было извлечено 6,8 млн каратов.

На руднике Даявик было извлечено 4,7 млн каратов за первые девять месяцев 2020 года. В 2019 году на Даявике было добыто 6,7 млн каратов.

В марте на руднике Экати работа была приостановлена​​, а вскоре после этого компания Dominion Diamond Mines получила защиту от кредиторов. Хотя рудник еще не открылся снова, в середине ноября Dominion объявила, что снова отзовет 60 из примерно 400 сотрудников, отправленных в отпуск без содержания, чтобы подготовиться к ожидаемому запуску производства.

В октябре провалились планы Dominion продать рудник другой дочерней компании, входящей в ее материнскую компанию Washington Group. Группа кредиторов Dominion сейчас работает над соглашением о реструктуризации долга компании и предоставлении нового финансирования.

Еще до начала пандемии Хофер отметил, что горнодобывающий сектор СЗТ находился в слабом положении, отчасти из-за старения рудников.

«Сейчас вся хитрость, или возможность, заключается в том, чтобы организовать все для того, чтобы мы могли стать еще сильнее, чем были до Covid», - сказал он.