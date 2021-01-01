Human Rights: отрасль могла бы работать лучше ... и лучше могли бы работать надзорные органы

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Ювелирная отрасль не удостоена хороших оценок в итоговом отчете организации по наблюдению за соблюдением прав человека Human Rights Watch (HRW).

Ни одна из фирм, опрошенных в отчете этой НПО, который называется «Сверкающие драгоценности, непрозрачные цепочки поставок» (Sparkling Jewels, Opaque Supply Chains), не дотянула до оценки «отлично». Большинство из них получили оценку «умеренно», «удовлетворительно» или «слабо», а некоторые вообще не получили оценки, потому что не удосужились сдать домашнее задание, то есть не ответили на вопросы HRW.

Отчет, опубликованный на прошлой неделе, представляет собой серьезное исследование, тщательно задокументированное, снабженное множеством сносок и занимающее почти 90 страниц. Он не претендует на полноту. Скорее, это отдельные блоки информации о 15 крупных игроках, вместе генерирующих более $40 млрд в год, и эта информация дает общее представление о способах решения отраслью проблем эксплуатации, плохой прослеживаемости, опасных условиях труда.

В заключение говорится, что предстоит сделать еще много работы. Авторы признают некоторый прогресс с тех пор, как они провели аналогичную работу два года назад, но их общее заключение остается таким: «можно попробовать работать еще лучше».

В нем указывается, что большинство ювелирных компаний до сих пор не могут прослеживать происхождение своего золота и бриллиантов до рудников их происхождения, и если они могут, то не прилагают лишних усилий с целью соблюдения прав человека ни на руднике, ни в любом другом сегменте цепочки поставок.

В отчете говорится, что это серьезный пробел, учитывая историю нарушений прав человека при добыче золота и алмазов в целом, и особенно сейчас, при существовании дополнительных рисков, вызванных пандемией Covid-19.

Самые высокие оценки получили ювелирные компании Tiffany из США и базирующаяся в Дании Pandora, которые предприняли «важные шаги по обеспечению ответственных поставок» золота, алмазов и бриллиантов, а также других минералов и обеспечили отсутствие нарушений прав человека в своих цепочках поставок.

Chow Tai Fook (Гонконг), Christ (Германия) и Tanishq (Индия) оказались слабыми, а четыре крупных игрока - Kalyan (Индия), Mikimoto (Япония), Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd. (TBZ) (Индия) и Rolex (Швейцария) - не предоставили исследователям никакой информации.

De Beers и АЛРОСА, совместно контролирующие около половины мировой добычи алмазов, не привлекались к опросу, но, тем не менее, их обвиняют в том, что «по сути дела, ювелирные компании, получающие от них продукцию, не могут провести отслеживание в полной мере».

Недостатки указанных компаний и аналогичных им компаний в решении проблем с соблюдением прав человека имеют огромное значение. На дальнем конце алмазопровода семь миллионов человек во всем мире работают на крупномасштабных промышленных алмазодобывающих предприятиях, в дополнение к примерно 40 миллионам, которые выживают благодаря старательской и мелкомасштабной добыче алмазов.

Другая крупная алмазодобывающая компания, Petra Diamonds, не фигурирует в отчете, но в начале этого месяца ее обвинила RAID, правозащитная организация, базирующаяся в Великобритании, в гибели семи человек и ранении 41 человека от рук сотрудников службы безопасности на руднике Уильямсон (Williamson) в Танзании.

В нем утверждалось, что в людей «стреляли без предупреждения или предупредив совсем незадолго, наносили им ножевые ранения, задерживали, раздевали, избивали, содержали в течение нескольких дней в грязной и тесной камере-изоляторе у входа на рудник, лишали пищи и медицинской помощи и/или приковывали наручниками к больничной койке в медучреждении рудника». Petra ведет расследование и заявляет, что жалобы вызывают «глубокое беспокойство».

Но, согласно отчету HRW, терпят поражение не только крупные корпорации. К сожалению, особенно резкую критику вызывают организации, которые добровольно следят за отраслью, в частности, Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) и Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC). В нем говорится, что они проявляют недостаточную твердость.

КР, созданный 20 лет назад с целью помешать повстанческим силам финансировать свои войны за счет «кровавых» алмазов, сертифицирует предназначенные для экспорта драгоценные камни с месторождения Маранге (Marange), Зимбабве, несмотря на «серьезные нарушения прав человека».

В отчете освещается инцидент 2018 года, когда силы безопасности избивали жителей и применяли силу после того, как протесты против добычи алмазов переросли в насилие, в результате чего трое детей были госпитализированы.

Что касается Всемирного алмазного совета, то его система руководящих принципов по предоставлению гарантий не требует от их членов полной прослеживаемости, прозрачности или надежной оценки прав человека на местах, заявляет HRW.

RJC, ведущая ассоциация ювелирной отрасли, насчитывающая более 1 200 членов, не настаивает на применении основных международных инструментов в области соблюдения прав человека, например, конвенции об использовании принудительного труда, о свободе объединений, коллективных переговорах и правах коренных народов.

Основная проблема заключается в том, что эти органы могут поощрять, но не могут обеспечивать соблюдение правил и требований. Добровольные стандарты остаются добровольными.

В конечном счете, в отчете делается вывод, что «только обязательные правила должного соблюдения прав человека - национальные или региональные законы - создадут единые условия деятельности для всех и обеспечат всей отрасли правильное направление».

Прекрасных вам выходных!