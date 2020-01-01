Новости

Metalex планирует частное размещение акций для финансирования алмазного проекта в Южной Африке и разведки золота в Канаде

Стремясь привлечь 1,2 млн долларов США, компания Metalex Ventures планирует провести частное размещение своих акций по цене 0,085 доллара за акцию...

Сегодня

GJEPC проведет свою первую виртуальную Международную выставку драгоценных камней и ювелирных изделий с 18 по 22 января 2021 года

Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) организует Международную выставку...

Сегодня

Индийским экспортерам разрешено отправлять драгоценные камни через курьеров

Согласно порталу businessindia.in, индийским экспортерам драгоценных камней и ювелирных изделий разрешили отправлять свою продукцию покупателям...

Вчера

Убыток Botswana Diamonds сократился до 495 тысяч фунтов стерлингов

Botswana Diamonds, геологоразведочная компания, деятельность которой сосредоточена на юге Африки, сократила свои убытки за год, закончившийся 30...

Вчера

Банк Намибии пересмотрел оценку сокращения алмазного сектора

Банк Намибии теперь ожидает, что в течение 2020 года алмазодобывающий сектор страны в реальном выражении сократится на 14,7%.

Вчера

Обручальные кольца: сколько на самом деле нужно потратить?

Сегодня
Экспертиза

Правила, которых придерживался ваш дедушка, больше не действуют, и нет необходимости наносить удар по вашим сбережениям. Вот совет по поиску подходящего кольца по разумной цене.

Автор: Джейкоб Галлахер (Jacob Gallagher)

(The Wall Street Journal) - Чуть более года назад я занялся самым трудным и волнующим поиском покупки в своей молодой жизни: обручального кольца для моей девушки. Не имея четких ориентиров, как сделать эту (надеюсь) единственную в жизни покупку, я обратился, как и все, к Google. Я все время натыкался на один сбивающий с толку совет: потратьте на кольцо примерно одно- или двухмесячную зарплату.

Эта бюджетная «дорожная карта» насчитывает несколько лет. Питер Зоттоло (Peter Zottolo), 44 года, электрик из Сан-Франциско, знал об этом, когда искал кольцо для своей жены более двадцати лет назад, получая тогда мизерную зарплату. В прошлом году 30-летний Чарли Лекс (Charlie Lex), аспирант из Лос-Анджелеса, услышал подобный совет от своего 60-летнего отца, когда покупал кольцо для своей невесты. «Ты шутишь? - сказал Лекс, бывший финансовый консультант, своему отцу. - Знаешь, никто не тратит столько денег на обручальное кольцо».

На практике слухи о том, что необходимо потратить около 15% своего годового дохода на кольцо, не очень помогают. А если вы аспирант, и у вас гроши в кармане? Или ваша будущая невеста не одобрит драгоценный камень размером с кратер? Или если ваша зарплата не отражает ваше финансовое положение в полной мере?

В отчете за 2019 год, опубликованном на The Knot, онлайн-ресурсе по планированию свадеб, было указано, что в среднем обручальное кольцо стоит $5 900. Но среднее значение - не всегда верный стандарт. Как и совершение покупок не является таким же простым, как пойти в De Beers или Tiffany & Co и купить первое попавшееся кольцо. Вы можете зайти на BlueNile.com, популярный сайт, его платформа в стиле NikeID позволяет создавать собственные кольца. Вы можете попытать счастья, заключив выгодную сделку с местным ювелиром. Если принять во внимание сентиментальные винтажные кольца и недорогие выращенные в лаборатории бриллианты, то выбор вариантов огромный, даже при той же цене или размере в каратах. Когда Лекс из Лос-Анджелеса начал свои поиски, он опросил своих счастливо обрученных и женатых друзей. Некоторые предпочли благоразумные, недорогие кольца по четырехзначной цене, например, кольцо с опалом. Другие выложили более $15 000 на камни, от которых дух захватывает.

Я приветствую открытость его друзей. У меня никогда не хватало смелости спросить у друзей, сколько они потратили. Я боялся проявить назойливое любопытство в отношении личных дел. Честно говоря, меня также беспокоило, что они могут спросить меня. Если бы я планировал платить «слишком мало», посчитали ли бы они меня скрягой, который на самом деле не любит свою девушку? Если бы я платил «слишком много», подумали ли бы они, что я уделяю слишком много внимания?

Когда 36-летний Винсент Окендо (Vincent Oquendo), визажист из Нью-Йорка приобретал обручальное кольцо для помолвки со своим партнером в начале этого года, он установил свой предел расходов в $5 000, он считал его финансово разумным во время пандемии, с которой не могут справиться. Однако более важным, чем любая сумма, был внешний вид кольца: сверкающее обручальное кольцо «было бы немного неуместно» на руке мужчины, сказал Окендо. Вместо этого он предпочел изготовленное на заказ кольцо с тонкой «дорожкой», паве, от Wwake, современного ювелира из Бруклина, которое было приемлемым ему по стоимости и хорошо подходило его партнеру.

Некоторые мужчины вообще отказываются от составления бюджета на эти расходы. Дэвис Трайс (Davis Trice), 26 лет, аналитик рынка из Нью-Йорка, из разговоров со своей девушкой знал, какую оправу и форму она предпочитает, но его сдерживала огромная ежемесячная арендная плата, которая съедала его зарплату. Для него вопрос был не в том, сколько он мог сэкономить, а в том, сколько он мог выделить на покупку, чтобы его девушка почувствовала «восхищение». Используя онлайн-кредитора Upstart, он профинансировал часть стоимости бриллиантового кольца, которое стоило «свыше $15 000», - сумма, которой он, а позже и его невеста, остались довольны. «Теперь, когда она увидела кольцо и полюбила его, я думаю, что она немного спокойнее относится к кредиту», - сказал Трайс.

На другом конце диапазона расходов находится 27-летний Мэтью Квикселл (Matthew Quicksell), графический дизайнер из Сент-Пола, штат Миннесота, который купил кольцо c изумрудом для своей невесты примерно за $800 в ювелирной мастерской на рынке Etsy. Он также последовал намекам своей партнерши: «Она не хотела именно настоящий бриллиант, так как он мог оказаться «кровавым» или что-то в этом роде». Покупка на заказ была авантюрой - продавец даже не дал Квикселлу точную информацию для отслеживания, но все окупилось. Его невеста обожает кольцо.

Что касается меня, как и многие мужчин, с которыми я беседовал, в конечном итоге я перестал подходить к этому поиску с финансовой точки зрения. К черту общественное давление, я никогда не ожидал, что моя девушка подумает, что мне нужно соответствовать какому-то эталону с этикетками. Итак, я сделал самое очевидное: я спросил ее, чего она хочет. Она прислала несколько ярких фотографий, и я понял, что она предпочитает винтажное бриллиантовое кольцо с солитером. Я нашел такое кольцо, которое не ударит по моим сбережениям, в магазине на Манхэттене и купил его. И она сказала «да». Радости было много. Когда я сел, чтобы рассказать об этой истории, я даже не мог вспомнить, сколько я заплатил, пока не посмотрел счета по кредитке. Я потратил чуть меньше $4 000, если вам действительно нужно знать. Но цена, конечно, не имела никакого значения.

 

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished