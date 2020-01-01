Обручальные кольца: сколько на самом деле нужно потратить?

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Правила, которых придерживался ваш дедушка, больше не действуют, и нет необходимости наносить удар по вашим сбережениям. Вот совет по поиску подходящего кольца по разумной цене.

Автор: Джейкоб Галлахер (Jacob Gallagher)

(The Wall Street Journal) - Чуть более года назад я занялся самым трудным и волнующим поиском покупки в своей молодой жизни: обручального кольца для моей девушки. Не имея четких ориентиров, как сделать эту (надеюсь) единственную в жизни покупку, я обратился, как и все, к Google. Я все время натыкался на один сбивающий с толку совет: потратьте на кольцо примерно одно- или двухмесячную зарплату.

Эта бюджетная «дорожная карта» насчитывает несколько лет. Питер Зоттоло (Peter Zottolo), 44 года, электрик из Сан-Франциско, знал об этом, когда искал кольцо для своей жены более двадцати лет назад, получая тогда мизерную зарплату. В прошлом году 30-летний Чарли Лекс (Charlie Lex), аспирант из Лос-Анджелеса, услышал подобный совет от своего 60-летнего отца, когда покупал кольцо для своей невесты. «Ты шутишь? - сказал Лекс, бывший финансовый консультант, своему отцу. - Знаешь, никто не тратит столько денег на обручальное кольцо».

На практике слухи о том, что необходимо потратить около 15% своего годового дохода на кольцо, не очень помогают. А если вы аспирант, и у вас гроши в кармане? Или ваша будущая невеста не одобрит драгоценный камень размером с кратер? Или если ваша зарплата не отражает ваше финансовое положение в полной мере?

В отчете за 2019 год, опубликованном на The Knot, онлайн-ресурсе по планированию свадеб, было указано, что в среднем обручальное кольцо стоит $5 900. Но среднее значение - не всегда верный стандарт. Как и совершение покупок не является таким же простым, как пойти в De Beers или Tiffany & Co и купить первое попавшееся кольцо. Вы можете зайти на BlueNile.com, популярный сайт, его платформа в стиле NikeID позволяет создавать собственные кольца. Вы можете попытать счастья, заключив выгодную сделку с местным ювелиром. Если принять во внимание сентиментальные винтажные кольца и недорогие выращенные в лаборатории бриллианты, то выбор вариантов огромный, даже при той же цене или размере в каратах. Когда Лекс из Лос-Анджелеса начал свои поиски, он опросил своих счастливо обрученных и женатых друзей. Некоторые предпочли благоразумные, недорогие кольца по четырехзначной цене, например, кольцо с опалом. Другие выложили более $15 000 на камни, от которых дух захватывает.

Я приветствую открытость его друзей. У меня никогда не хватало смелости спросить у друзей, сколько они потратили. Я боялся проявить назойливое любопытство в отношении личных дел. Честно говоря, меня также беспокоило, что они могут спросить меня. Если бы я планировал платить «слишком мало», посчитали ли бы они меня скрягой, который на самом деле не любит свою девушку? Если бы я платил «слишком много», подумали ли бы они, что я уделяю слишком много внимания?

Когда 36-летний Винсент Окендо (Vincent Oquendo), визажист из Нью-Йорка приобретал обручальное кольцо для помолвки со своим партнером в начале этого года, он установил свой предел расходов в $5 000, он считал его финансово разумным во время пандемии, с которой не могут справиться. Однако более важным, чем любая сумма, был внешний вид кольца: сверкающее обручальное кольцо «было бы немного неуместно» на руке мужчины, сказал Окендо. Вместо этого он предпочел изготовленное на заказ кольцо с тонкой «дорожкой», паве, от Wwake, современного ювелира из Бруклина, которое было приемлемым ему по стоимости и хорошо подходило его партнеру.

Некоторые мужчины вообще отказываются от составления бюджета на эти расходы. Дэвис Трайс (Davis Trice), 26 лет, аналитик рынка из Нью-Йорка, из разговоров со своей девушкой знал, какую оправу и форму она предпочитает, но его сдерживала огромная ежемесячная арендная плата, которая съедала его зарплату. Для него вопрос был не в том, сколько он мог сэкономить, а в том, сколько он мог выделить на покупку, чтобы его девушка почувствовала «восхищение». Используя онлайн-кредитора Upstart, он профинансировал часть стоимости бриллиантового кольца, которое стоило «свыше $15 000», - сумма, которой он, а позже и его невеста, остались довольны. «Теперь, когда она увидела кольцо и полюбила его, я думаю, что она немного спокойнее относится к кредиту», - сказал Трайс.

На другом конце диапазона расходов находится 27-летний Мэтью Квикселл (Matthew Quicksell), графический дизайнер из Сент-Пола, штат Миннесота, который купил кольцо c изумрудом для своей невесты примерно за $800 в ювелирной мастерской на рынке Etsy. Он также последовал намекам своей партнерши: «Она не хотела именно настоящий бриллиант, так как он мог оказаться «кровавым» или что-то в этом роде». Покупка на заказ была авантюрой - продавец даже не дал Квикселлу точную информацию для отслеживания, но все окупилось. Его невеста обожает кольцо.

Что касается меня, как и многие мужчин, с которыми я беседовал, в конечном итоге я перестал подходить к этому поиску с финансовой точки зрения. К черту общественное давление, я никогда не ожидал, что моя девушка подумает, что мне нужно соответствовать какому-то эталону с этикетками. Итак, я сделал самое очевидное: я спросил ее, чего она хочет. Она прислала несколько ярких фотографий, и я понял, что она предпочитает винтажное бриллиантовое кольцо с солитером. Я нашел такое кольцо, которое не ударит по моим сбережениям, в магазине на Манхэттене и купил его. И она сказала «да». Радости было много. Когда я сел, чтобы рассказать об этой истории, я даже не мог вспомнить, сколько я заплатил, пока не посмотрел счета по кредитке. Я потратил чуть меньше $4 000, если вам действительно нужно знать. Но цена, конечно, не имела никакого значения.