УГОЛОК ИСТОРИИ: Бриллиант - величайший драгоценный камень в мире

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Автор: Сид Албрайт (Syd Albright)

The French are glad to die for love They delight in fighting duels But I prefer a man who lives And gives expensive jewels A kiss on the hand May be quite continental… ‘But diamonds are a girl's best friend!’ Французы рады умереть за любовь, Им нравится сражаться на дуэлях. Но я предпочитаю мужчину, который жив И дарит драгоценности. А целование руки Может быть вполне по-европейски ... «Но бриллианты - лучшие друзья девушки!»

(cdapress.com) - Мэрилин Монро исполнила эту песню в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» (Gentlemen Prefer Blondes), которая была признана Американским институтом кино в числе 12 лучших песен века, прозвучавших в фильмах, а бриллианты занимают первое место среди самых любимых драгоценных камней в мире, за ними следуют рубины, сапфиры и изумруды.

В Айдахо, «штате самоцветов», есть алмазы и множество других дорогих драгоценных камней, в том числе редкий звездчатый гранат Айдахо (Idaho Star Garnet), считающийся официальным драгоценным камнем штата.

Но самый популярный драгоценный камень в мире - это бриллиант.

В первом веке нашей эры римский естествоиспытатель Плиний сказал: «Бриллиант является самым ценным не только из драгоценных камней, но и из всех вещей в этом мире».

Ученые говорят, что алмазы образовались глубоко в недрах Земли более трех миллиардов лет назад, когда углерод подвергался сильному нагреву - до 1 300оС и давлению примерно 50 000 атмосфер, пока не кристаллизовался, превращаясь в алмазы.

Затем он с большой силой и скоростью выбрасывался на поверхность Земли при извержении вулкана. Когда магма вырвалась наружу, она остывала и затвердевала, образуя кимберлит, и оседала в вертикальных структурах, известных как кимберлитовые трубки, которые находятся вблизи или на поверхности Земли и являются лучшими источниками алмазов.

(Алмазы возникли не из угля, вопреки мнению многих).

У алмазов богатая история, даже если обратиться к Библии, в которой алмазы напрямую упоминаются четыре раза.

Пророк Иезекииль писал: «Вы были в Эдеме, саду Божьем; Каждый драгоценный камень был твоим покровом: рубин, топаз и алмаз».

Еще в 4 веке до нашей эры в письменных источниках рассказывалось о том, что алмазы находили в реках и ручьях в Индии. Однако только богатые могли позволить их себе, но вскоре алмазы попали с торговыми караванами из Азии в Европу в течение следующей тысячи лет и стали модными среди богатых и там.

В начале 1700-х годов поставки алмазов из Индии уменьшились, и Бразилия стала основным источником алмазов, которые в основном добывались алмазодобытчиками, просеивающими речной гравий, и эта страна доминировала на алмазном рынке более 150 лет.

Бриллианты не пользовались большим успехом до 1800-х годов, когда алмазы были обнаружены в Кимберли, Южная Африка, и Сесил Родс (Cecil Rhodes) в 1888 году основал компанию De Beers Consolidated Mines.

К 1900 году он контролировал примерно 90 процентов мировой добычи алмазов.

Горнодобывающая промышленность продолжала развиваться за счет новых технологий, что значительно увеличило объем предложения алмазов и бриллиантов на мировом рынке. Это привело к резкому падению цен на бриллианты, но хорошей новостью было то, что их могли позволить себе менее состоятельные люди.

«Потребуются изобретательность и реклама, чтобы сохранить репутацию бриллианта как камня, имеющего внутреннюю ценность, и желанного, - писал Эрик Голдшейн (Eric Goldschein) в Business Insider, - и именно здесь на помощь приходит De Beers».

Родс сначала начал продавать водяные насосы мелким алмазодобывающим предприятиям, а затем скупил для себя месторождения, в том числе принадлежащее братьям Де Бир (De Beer).

В 1888 году он купил горные отводы по добыче полезных ископаемых, принадлежащие конкуренту Барни Барнато (Barney Barnato), и создал компанию De Beers Mining Company, финансируемую Альфредом Бейттом (Alfred Beitt), который позже учредил программу Стипендии Родса (Rhodes Scholarship) в Оксфордском университете, а также Ротшильдами (Rothchilds) из Лондона.

Родс умер в 1902 году, и в течение многих лет De Beers (ныне De Beers Consolidated Mines Company) управлялась Эрнестом Оппенгеймером (Ernest Oppenheimer), который помог превратить ее в мощную алмазную компанию, которой она является сегодня.

В 2011 году горнодобывающая компания Anglo American заплатила семье Оппенгеймеров $5,1 млрд за De Beers.

Компания с ее хранилищами, заполненными алмазами, по-прежнему контролирует мировую алмазную торговлю, но есть конкуренты, оспаривающие это превосходство.

Среди них - предприятия по добыче алмазов в Австралии и Канаде после открытия новых крупных месторождений алмазов.

Самый большой из когда-либо найденных алмазов весом в 3 106,75 карата был обнаружен в 1805 году Фредериком Уэллсом (Frederick Wells), управляющим на руднике Премьер (Premier) № 2 в Куллинане, Южная Африка, во время инспекционных обходов. Он сразу же передал его сэру Томасу Куллинану (Thomas Cullinan), владельцу рудника.

Огромнейший алмаз был подарен королю Эдуарду VII, который поручил компании Joseph Asscher & Co. из Амстердама расколоть алмаз и огранить его, чтобы получить блестящие драгоценные камни различной огранки и размеров, самым крупным из которых был Куллинан I (Cullinan I) стоимостью $2 млрд.

Принадлежащий королеве Елизавете, он выставлен в лондонском Тауэре вместе с несколькими другими камнями, полученными из исходного алмаза.

Самый большой в мире алмаз, который был «огранен» - это бриллиант Golden Jubilee (Золотой юбилей), обнаруженный в Южной Африке в 1985 году, весом 545,67 карата, полученный из алмаза весом 1 758 каратов, и он на 15,27 карата больше Куллинана I.

На его огранку и полировку потребовались годы, после чего он получил благословение Папы Иоанна Павла II, и камень был передан королю Таиланда.

Еще одной суперзвездой среди драгоценных камней является Hope Diamond (бриллиант Хоупа), этот алмаз был найден в Индии и приобретен французским ювелиром, а затем он был расколот. Самая крупная ограненная часть «размером с голубиное яйцо» стала Blue Diamond (Голубым алмазом) короны Франции (позже переименованный в Hope Diamond), принадлежавший Людовику XIV, Людовику XV и Людовику XVI, казненному на гильотине во время Французской революции.

Затем Hope Diamond переходил в собственность нескольких королевских особ и влиятельных людей, пока не оказался в Смитсоновском институте как подарок американского ювелира Гарри Уинстона (Harry Winston).

Считается, что на Hope Diamond лежит проклятие, приносящее трагедию и несчастья любому, кто его носит, но, возможно, это было рекламным ходом, чтобы добавить таинственности бриллианту и приукрасить его историю.

Во всем мире также популярен камень рубин, занимающий второе место в рейтинге, он символизирует любовь, гнев, богатство, страсть и ярость. «Рубин» происходит от латинского слова «красный» и в некоторых культурах ассоциируется с силой и желанием.

В средние века европейцы носили рубины, чтобы гарантировать здоровье, а бирманские воины V века вставляли их себе в тело, полагая, что это сделает их непобедимыми в бою.

Самый ценный рубин в мире - это Sunrise Ruby (Рубин рассвет) из Бирмы (Мьянмы), кроваво-красный рубин весом 25,59 карата, последний раз купленный анонимным покупателем на аукционе в 2015 году за $30,42 млн.

Третьим по популярности драгоценным камнем является сапфир, а одним из лучших в мире - звездчатый сапфир Star of Adam (Звезда Адама) весом 1 404,49 карата, найденный на Шри-Ланке (Цейлон) и оцененный в $100-300 млн.

Изумруды занимают четвертое место по популярности, причем самым ценным из них является гигантский камень весом 794 фунта (более 360 кг), найденный в Бразилии, но теперь хранящийся в отделении шерифа Лос-Анджелеса в ожидании разрешения борьбы за право собственности на него.

По данным Forbes, 10 человек неделю выкапывали это скопление изумрудов, которое, по оценкам, содержит 180 000 карат изумрудов на сумму $400 млн.

В Айдахо существует 72 вида драгоценных камней - больше, чем в любом другом штате, и он уступает только Африке. У него также есть история, связанная с алмазами: считается, что самый крупный алмаз, когда-либо найденный в США, весом 19,5 карата, был найден между МакКоллом и Нью-Медоусом, но в Интернете не смогли найти его фотографию.

Алмазы и бриллианты - обычная часть детективных романов, а самой крупной из реальных историй является похищение алмазов в Антверпене в 2003 году.

Оно названо «ограблением века», и грабители в Антверпене, Бельгия, потратили 18 месяцев на разработку плана, как ускользнуть от всей сложной системы безопасности и проникнуть в Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre).

Им это удалось, и они украли алмазы, золото, серебро и ювелирные изделия на сумму $100 млн.

Грабителей поймали, но большая часть алмазов все еще отсутствует.

Мэрилин Монро пела: «Бриллианты - я не имею в виду горный хрусталь, а бриллианты - лучшие друзья девушки…»

Но известная писательница и учительница Джина Баррека (Gina Barreca) сказала это лучше всех:

«Дело не в том, что бриллианты - лучшие друзья девушки, а в том, что ваши лучшие друзья являются вашими бриллиантами, … испытанными под давлением и имеющими удивительную ценность».

Может быть, друзья приходят и уходят - но бриллианты навсегда!

Лучшие месторождения алмазов в мире…

В пятерку крупнейших алмазодобывающих стран мира входят Россия с 12 рудниками, где ведется открытая добыча, Ботсвана, Демократическая Республика Конго, Австралия и Канада.

В США Государственный парк Кратер алмазов (Crater of Diamonds State Park) недалеко от Мерфрисборо, штат Арканзас, известен вспаханным полем площадью 37,5 акра, где за небольшую плату посетители могут поискать алмазы и другие полудрагоценные камни, находя в среднем два алмаза в день и сохраняя все, что они найдут.

Кем был Гарри Уинстон?

Гарри Уинстон был известным богатым американским ювелиром, который в 1932 году основал в Нью-Йорке ювелирную фирму Harry Winston Inc. Он активно участвовал в торгах на аукционах дорогостоящих вещей и в 1958 году сделал щедрое пожертвование Смитсоновскому институту в виде Hope Diamond. Он также продал Portuguese Diamond (Португальский бриллиант) Смитсоновскому институту в 1963 году в обмен на 3 800 каратов мелких бриллиантов.

Что такое технические алмазы?

Технические алмазы - это алмазы, качество которых значительно ниже камней ювелирного качества, и из-за своей твердости они используются в промышленности, например, для огранки и шлифования, в основном в металлообрабатывающей и горнодобывающей отраслях. Синтетические алмазы и поддельные алмазы отличаются - они созданы человеком из того же материала, что и природные алмазы.

Алмазный Джим Брэди ...

Джеймс Бьюкенен Брэди (James Buchanan Brady) (1856-1917), более известный как Алмазный Джим Брэди (Diamond Jim Brady), был американским бизнесменом, финансистом и филантропом «позолоченного века» (последней четверти XIX века в США - прим. ред.). В течение долгого времени его девушкой была известная актриса того времени Лилиан Рассел (Lillian Russell). У него был ненасытный аппетит, а его желудок был в шесть раз больше обычного. У него также был «аппетит» к коллекционированию бриллиантов и других ювелирных украшений.

Бриллианты в Айдахо…

В Айдахо можно найти алмазы, но их недостаточно для горной добычи, однако любители собирать камни и минералы находят немного камней. Самый большой алмаз, когда-либо найденный в США, был обнаружен между МакКоллом и Нью-Медоусом. Он весил 19,5 карата. В Интернете не смогли найти фотографию этого алмаза.