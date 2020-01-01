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Что может означать усиление контроля Китая над прямой трансляцией для предметов роскоши

Сегодня
Экспертиза

Автор: Джульеннна Ло (Julienna Law)

(jingdaily.com) - Что произошло: Китай принимает жесткие меры в отношении прямых трансляций (livestreaming), пытаясь усилить цензуру в Интернете и обуздать технологических гигантов. Объявление было сделано 23 ноября после всплеска расходов покупателей на платформах, управляемых Alibaba и Kuaishou, что вызвано пандемией COVID-19. Согласно новым правилам, те, кто ведет прямые трансляции, и те, кто дарит подарки, должны будут регистрировать свое настоящее имя и номер субъекта предпринимательской деятельности. Платформы должны регулярно предоставлять отчеты местным властям, отмечая, когда знаменитости и иностранцы проводят прямые трансляции, и уведомлять власти за две недели до любых крупных событий электронной коммерции, транслируемых в прямом эфире. Что самое главное, эти правила также ограничивают общие расходы любого отдельного пользователя и полностью запрещают подросткам делать подарки, что ограничивает основной источник дохода для отрасли.

Комментарий Jing: Прямые трансляции - это быстро развивающийся бизнес в Китае, и люксовые бренды это знают. По данным исследовательской компании iiMedia, в прошлом году эта отрасль утроила объем своего товарооборота до $62 млрд и, как ожидается, снова удвоит эту сумму в 2020 году, при этом к концу года количество пользователей достигнет 526 млн. Однако эти новые правила могут препятствовать такому росту, создавая проблемы для люксовых брендов, которые полагаются на прямые трансляции как на ключевую тактику продаж.

С одной стороны, усиление регулирования контента может привести к появлению более профессиональных платформ, которые будут лучше соответствовать стандартам люксовых брендов. Требование от сайтов прямой трансляции сообщать о пользователях, которые незаконно рекламируют и фальсифицируют число просмотров страниц, не только защитит потребителей, но и поможет брендам принимать более эффективные маркетинговые решения на основе более точной информации о просмотрах и продажах.

С другой стороны, предлагаемые ограничения расходов покупателей могут иметь катастрофические последствия для таких платформ, как Kuaishou. Китайская платформа потокового видеовещания сообщила о выручке в размере $2,64 млрд за первое полугодие 2020 года, в основном за счет доходов от виртуальных подарков, составляющих более половины общих поступлений компании. Ужесточение правил в отношении расходов на электронную торговлю и прямые трансляции могут повлиять на способность Kuaishou и других платформ сохранять или увеличивать свою пользовательскую базу, что в конечном итоге повлияет на финансовые результаты как прямой трансляции, так и индустрии предметов роскоши.

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