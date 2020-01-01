Алмазодобывающие компании: COVID-19 ускорил переход к цифровым технологиям и автоматизации

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(Reuters) - Крупные компании и их партнеры заявили, что режим самоизоляции из-за коронавируса ускоряет цифровизацию и автоматизацию в горнодобывающей отрасли, что помогает выполнять больше работы на удаленных рудниках, даже если операторы находятся далеко.

Эта тенденция позволит ускорить снижение затрат и приведет к созданию более мелких и чистых рудников, на которых можно сделать больше с привлечением меньшего числа людей, заявили представители отрасли на конференции Imarc по горнодобывающей отрасли в городе Мельбурн на юго-востоке Австралии.

«Пандемия заставила нас задуматься о том, как удаленно выполнять больше работы, которая должна была выполняться на месте, ... и как выполнять эти задачи с привлечением меньшего числа людей», - сказал Суреш Ваднагра (Suresh Vadnagra), технический директор Newcrest, одной из крупнейших в мире золотодобывающих компаний.

Он добавил, что образование цифровых двойников и более эффективное использование «больших данных» также привлекает сторонников этого подхода.

Австралийская Большая тройка предприятий по добыче железной руды уже имеет «цифровых двойников», или центры управления в крупных городах, которые позволяют им управлять частью своих предприятий за сотни километров, но такие объекты становятся все более распространенными.

Взрыв земли для получения руды - это пример того, как «большие данные» используются для повышения эффективности операций.

Пробуренные вручную взрывные скважины могут немного различаться по местоположению, а также по положению относительно друг друга, что иногда может приводить к неэффективной последовательности взрывов.

Теперь детонатор, помещенный на дно взрывной скважины, может работать как датчик, который может предоставлять информацию, например, о содержании влаги, и сигнализировать о своем положении относительно остальных.

«Все эти данные позволяют использовать искусственный интеллект (ИИ) для моделирования и расчета времени взрыва», - сказал Дирк ван Соелен (Dirk van Soelen), вице-президент компании Dyno Nobel, производящей взрывчатые вещества.

По словам генерального директора Марка Кьютифани (Mark Cutifani), такая эффективность в сочетании с новыми технологиями поможет диверсифицированной горнодобывающей компании Anglo American сократить затраты еще на 10-20% в течение следующих трех-пяти лет.

«Используя автоматизацию и производственные процессы, мы изменили методы добычи полезных ископаемых, - сказал он. - Anglo использует сортировку руды навалом, и в ближайшие несколько лет она планирует внедрить ее на наших площадках».

Он добавил, что улучшенные методы сортировки руды на медных рудниках помогают Anglo снизить энергоемкость.

По мнению Баса Муцаерса (Bas Mutsaers), руководителя отдела глобальной стратегии и маркетинга Schneider Electric, «большие данные» теперь позволяют отслеживать потребление энергии и выбросы углерода и интегрировать их с техобслуживанием и эксплуатацией рудника.

«Мы можем использовать эти данные для того, чтобы подтвердить наше понимание процессов на объекте, чтобы увидеть корреляции», - сказал он, что может помочь алмазодобывающим компаниям спрогнозировать, когда, например, потреблять, производить, хранить или продавать энергию на солнечных электростанциях.

«ИИ позволяет нам делать это на еще более высоком уровне сложности и быстрее» - добавил он.