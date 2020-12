Поглощение компании Tiffany: много шума из-за небольшой скидки

Сегодня

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Коронавирус нарушил график производства «мыльных опер». Актеры и съемочная группа американского фильма «Молодые и дерзкие» (The Young and the Restless), британского «улица коронации» (Coronation Street) и многих других любимых телесериалов пострадали от этой болезни, режима самоизоляции и необходимости снимать фильмы на социальной дистанции.

Но в Алмазном королевстве (Diamond Land) долгое время не ослабевало захватывающее шоу - ежедневная драма «LVMH покупает Tiffany» (LVMH Buys Tiffany). Брак, который, похоже, был заключен на небесах, не состоялся, когда жених (LVMH) бросил невесту (Tiffany) у алтаря. Поток горьких взаимных обвинений, юридических угроз, а также ответных угроз, за которыми последовало (неожиданное) примирение в прошлом месяце, после чего все они стали жить долго и счастливо.

Я уже писал об отношениях, которые «то налаживались, то портились, то налаживались снова», но я думаю, что будет справедливо снова наведаться в гости через неделю, когда «плохо управляемая» ювелирная компания с «очень неутешительными» финансовыми показателями (по словам LVMH) сообщила о поразительно устойчивых показателях на фоне неблагоприятной обстановки, вызванной COVID-19.

Это превзошло прогнозы Wall Street о том, что общие чистые продажи во всем мире снизились всего на один процент в годовом выражении, несмотря на пандемию. Он сообщил о 70-процентном росте продаж в Китае и об увеличении объема электронной торговли почти вдвое в третьем квартале.

Якобы низкая производительность Tiffany была краеугольным камнем обоснования отказа компании LVMH от того, что первоначально называлось «дружественным поглощением». Это и заявления французского конгломерата о том, что его правительство приказало отложить, если не отменить, крупнейшее приобретение такого рода из-за открытой торговой войны с США по поводу тарифов. Первое теперь кажется безосновательным, а второе - не более чем второстепенным вопросом.

Циники, включая меня, с самого начала подозревали, что крики и юридические угрозы, последовавшие сразу же за отказом от сделки, были всего лишь частью переговоров о том, что будет после заключения сделки, своего рода тщательно продуманной брачной игрой. Tiffany была разочарована и сказала, что подаст в суд на LVMH за то, что она отозвала сделку. LVMH заявила, что они подадут встречный иск, обвиняя компанию в «нечестности», и заклеймив Tiffany как «плохо управляемый бизнес, который в первой половине 2020 года потратил много денежных средств» в ответ на кризис, вызванный коронавирусом. Все это привело бы к чрезвычайно запутанному судебному разбирательству в январе. Но простой подтекст мог заключаться в следующем: LVMH хотела заплатить меньше из-за коронавируса. И неудивительно, что они победили. Tiffany - крупная ювелирная компания с 14 000 сотрудников, работающих в 300 магазинах, и годовым доходом в $4,4 млрд. Но LVMH находится в другой лиге. Это крупнейшая в мире группа компаний, занимающаяся товарами класса «люкс» и объединяющая 75 брендов, включая Louis Vuitton, Dior, Moet & Chandon, Bulgari, Tag Heuer, Fendi, Givenchy и Hublot. Ее выручка в прошлом году составила почти $63,5 млрд.

LVMH захотелось поторговаться. Tiffany этого не хотела. Так что «взрослый мальчик» на игровой площадке повысил ставки, применив тактику полной неожиданности. Он сказал «нет, спасибо» и ушел. Конечно, «нет» не означало «нет». Оно стало «да», когда Tiffany смягчилась по поводу скидки, и LVMH смогла держать голову высоко.

Вся эта эпопея позволила снизить запрашиваемую цену на $420 млн, что является мелочью для такого человека, как генеральный директор LVMH Бернар Арно (Bernard Arnault). Сообщается, что он добавил $7 млрд к своему собственному капиталу (теперь он оценивается в $137 млрд), когда акции резко выросли на фоне объявления Pfizer о введении вакцины против COVID-19 на прошлой неделе. Сообщается, что в последние недели Арно, прозванный «Волком в овечьей шкуре» (Wolf in Cashmere) за его тактику ведения переговоров, заработал $16 млрд - более чем достаточно, чтобы купить Tiffany & Co с потрохами. Так было ли все дело в снижении цены или это вопрос амбиций?

Первый сезон «LVMH покупает Tiffany» подходит к концу. Драма, похоже, окончена, и мы можем приступить к «следующей захватывающей главе», как назвал ее г-н Арно, в которой LVMH является «подходящим домом для Tiffany и ее сотрудников».

Прекрасных вам выходных!