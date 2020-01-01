Основные поставки бриллиантов в США осуществляют пять стран

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Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) - Поставка бриллиантов в США осуществляется со всего мира. Являясь крупнейшим в мире потребительским рынком алмазов, США импортирует больше всего бриллиантов, за последние 30 лет сумма составила более $400 млрд.

Если быть точным, то с января 1989 года по август 2020 года валовой импорт бриллиантов в США достиг огромной суммы в $426 142 353 096.

Есть большая вероятность, что к концу 2024 года эта цифра достигнет огромных полтриллиона долларов. Откуда берутся эти бриллианты, и что это говорит о добыче алмазов?

Откуда берутся бриллианты в США?

На протяжении большей части этих 30 с лишним лет и до 2015 года ведущим источником поставок бриллиантов в США был Израиль. Вплоть до 1992 года на втором месте была Бельгия, затем ситуация в средней части алмазопровода начала меняться.

К 1993 году сектор производства бриллиантов в Индии вырос в достаточной мере, а его стремление к завоеванию доли рынка было настолько сильным, чтобы подняться с третьего места на второе по объему поставок бриллиантов в США.

В 2016 году Индия уже была крупнейшим поставщиком бриллиантов в США. К тому времени производство в Израиле оказалось неспособным конкурировать с Индией по стоимости или масштабу.

До 2005 года 90-93% импорта бриллиантов в США приходилось на эти три страны - Индию, Израиль и Бельгию. В то время все большее значение стал приобретать импорт из Южной Африки. Никогда не являвшийся источником большого количества бриллиантов, импорт бриллиантов из Южной Африки по высокой средней цене, однако, был достаточным для того, чтобы вывести страну на четвертое место по объему поставок бриллиантов в США.

На пятом месте: стоимость имеет большее значение, чем объем

На протяжении многих лет важным источником бриллиантов была пятая страна. В отличие от остальных четырех, Швейцария замыкает пятерку крупнейших поставщиков бриллиантов в США.

В то время как три ведущих поставщика бриллиантов в США являются крупнейшими в мире центрами огранки и торговли, а Южная Африка - страной-производителем алмазов с активным гранильным сектором, Швейцария не является ни тем, ни другим.

Не имея существенной гранильной отрасли и не занимаясь добычей алмазов, эта европейская страна, более известная своей банковской системой, является важным поставщиком бриллиантов в США по совершенно другой причине.

Как и Южная Африка, Швейцария является источником дорогих товаров - очень дорогих. В 2019 году в США импортированы бриллианты, в среднем, по $2 099,57 за карат. Бриллианты, импортированные из Южной Африки, были в среднем более чем в девять раз дороже, по $19 106,96. Бриллианты из Швейцарии были значительно дороже - по $45 174,60, что в 21,5 раза выше средней цены за карат.

В течение 30 лет поставки бриллиантов в США поступали из 162 стран. Некоторые поставщики очень небольшие, почти случайные, но 29 из них за эти годы поставили камней на сумму $100 млн или больше. Самые крупные поставщики - это 13 стран, которые с 1989 года являются источниками бриллиантов на сумму $1 млрд и более.

Самые крупные поставщики бриллиантов на $1 млрд:





Информацию о годовой торговле бриллиантами США и других ведущих стран смотрите на странице статистики по алмазам и бриллиантам.

Снижение средней стоимости предложения бриллиантов в США

Несмотря на высокий средний объем импорта товаров из Швейцарии, средняя стоимость поставляемых в США бриллиантов снизилась за последние пару лет. По сравнению с историческим максимумом в $2 289,63 за карат в 2018 году, она упала на 15,7% до текущего среднего показателя в этом году ($1 930,03 за карат).

Это интересная тенденция. Средняя цена бриллиантов, импортируемых в США, росла. Крупные экономические спады могут вызвать лишь временное снижение. Само собой разумеется, что в долгосрочной перспективе средние цены будут продолжать свой рост, но это не все.

Кроме того, в последнее время наблюдался рост, хотя средняя оптовая цена на бриллианты снизилась. Отчасти это связано с тем, что большинство бриллиантов ввозятся в США в ювелирных изделиях. Неоправленные бриллианты, поступающие в США, как показано здесь, имеют разные тенденции.

Одним из возможных объяснений роста средней стоимости неоправленных бриллиантов является то, что все больше американцев покупают более крупные бриллианты после того, как выбирают их в ювелирном магазине.

Существует ли монополия на бриллианты?

Многие считают, что алмазодобывающая отрасль имеет монополию и что De Beers устанавливает цену, количество и темпы поставки алмазов. Однако De Beers больше не является монополистом. Она по-прежнему является крупнейшим поставщиком по стоимости, но ее доля на рынке упала ниже 30%. На рынке есть еще один крупный игрок - АЛРОСА, которая является крупнейшим поставщиком по объему.

К этим компаниям присоединились еще три крупных поставщика. Каждый из них продает свои товары самостоятельно и ведет жесткую конкуренцию. Это важно в связи с поставками бриллиантов в США. Различные методологии ценообразования и маркетинговые подходы алмазодобывающих компаний влияют на то, как производители бриллиантов покупают, проводят огранку и полировку и даже торгуют алмазным сырьем.

Различия в динамике предложения бриллиантов, конкуренция между основными центрами производства бриллиантов, различия в эффективности, областях специализации, а также разные местные экономические условия - все это гарантирует, что рынок сохраняет конкурентоспособность.

Вот почему у потребителей в США и других странах есть реальный выбор. В 2019 году бриллианты в США поставлялись из 71 страны. С 1989 года США импортировали бриллианты из 161 страны. Каждая страна поставляла что-то свое, отличное по цвету, чистоте и цене. В этом прелесть конкурентного потребительского рынка.