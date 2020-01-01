Policy Watch: бриллианты могут перестать быть безопасными для инвесторов

Сегодня

Автор: Р. Н. Бхаскар (R. N. Bhaskar)

(freepressjournal.in) - В последние пару месяцев мы встречаем целый ряд рекламных объявлений, стремящихся привлечь покупателей ювелирных изделий к бриллиантам. Они говорят о том, что природные бриллианты являются самыми безопасными ювелирными изделиями, уникальными и бесценными. В самом деле так?

Чтобы понять это, нужно знать две вещи.

Цены на бриллианты падают. Что бы ни говорили вам люди, этот драгоценный камень потерял блеск. Об этом сообщает Bloomberg в своих недавних отчетах.

Более того, цены вряд ли снова вырастут по нескольким причинам.

Причины

Во-первых, компания De Beers - центр притяжения алмазной отрасли - фактически максимально выжала цены на алмазное сырье. Примечание: в этой статье, говоря о De Beers, мы используем название компании в широком смысле для обозначения одной или всех аффилированных компаний конгломерата De Beers - Diamond Trading Company (DTC), Центральной сбытовой организации (Central Selling Organisation, CSO), Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) и Геммологического института (Gemological Institute, GIA). Хотя De Beers поддерживала цены на алмазное сырье, которое поставляет диамантерам, а через них - гранильным предприятиям, рыночные цены резко упали. Из-за этого уменьшилась собственная прибыль диамантеров и нижней части алмазопровода. Они пострадали гораздо больше, чем De Beers. Но об этом позже.

Во-вторых, прошли те времена, когда De Beers контролировала алмазную отрасль. На протяжении почти 70 лет De Beers контролировала почти все мировые поставки алмазного сырья. Цены продолжали расти из года в год. Ситуация изменилась в конце шестидесятых, когда алмазные трейдеры в Израиле попытались скупать алмазное сырье, используя одну партию импортированного алмазного сырья в качестве залога для банков для финансирования очередной партии импорта и так далее. Поскольку они были уверены в постоянном росте цен, они решили набрать больше алмазов.

В ходе исследования рыночной конъюнктуры компания De Beers поняла, что что-то не так, что не все произведенное алмазное сырье доходило до конечных потребителей. Когда они узнали причину, они запаниковали.

Чтобы контролировать цены, нужно контролировать предложение. Когда кто-то другой накапливает товар, он может контролировать ценообразование или нарушать его. Этого «кого-то» нужно было сдерживать. De Beers попросила банки вернуть залог и потребовать деньги обратно. Банки не послушались. Затем De Beers наводнила рынок именно тем алмазным сырьем, которое банки держали в качестве обеспечения. Цены упали. Банки обанкротились. Некоторые диамантеры даже покончили жизнь самоубийством.

Но прежде чем это привело к обвалу израильского рынка, De Beers пришлось создать еще один рынок, чтобы компенсировать потерянный бизнес. Таким образом, она сосредоточилась на небольших камнях, которыми не занималась ни одна западная гранильная компания. На сцену вышла Индия. Индийские диамантеры показали себя настолько хорошо, что вместе с De Beers создали целый рынок ювелирных украшений с бриллиантами по средней и низкой цене. Это было в 1970-е годы. Прекрасные дни. De Beers зарабатывала деньги. Огранщики и алмазные трейдеры зарабатывали деньги. Индия стала крупнейшим в мире центром огранки и полировки бриллиантов. Был только один поставщик - De Beers.

Кровавые алмазы

В 1980-е годы ситуация начала меняться. Африканские страны стремились заключить выгодные сделки и хотели, чтобы De Beers покупала алмазное сырье с их рудников по приличной цене. В некоторых случаях De Beers приходила к согласию, как в случае с Ботсваной. Совместное предприятие по добыче алмазов называлось Debswana. Но в других случаях - Кот-д’Ивуар, Зимбабве, Конго и Сьерра-Леоне - согласия достичь не удалось. Они стали отступниками. Их нужно было остановить.

De Beers не могла пойти по пути «кровавых алмазов» - грабить отступников или устранять их, - как это было раньше. Тогда она использовала методы, в том числе с привлечением бывших глав контрразведывательных организаций, чтобы справиться и уничтожить алмазных трейдеров, которые не принимали правила, введенные компанией De Beers.

К этому времени Россия тоже начала продавать свои алмазы индийцам напрямую по ценам ниже, чем у De Beers. Чтобы эти алмазы не попадали в Индию - крупнейший в мире центр огранки и полировки бриллиантов, прибегли к уловке, которая заключалась в том, чтобы убедить индийское правительство ввести импортные пошлины и даже запретить импорт из других источников, кроме De Beers. Некоторые алмазные трейдеры попали в тюрьму. Налоговые органы были вынуждены конфисковать запасы алмазов.

Но эта тактика провалилась, когда индийские диамантеры призвали к крупнейшему выступлению против введения налога на прибыль и действий правоохранительных органов, отказываясь экспортировать что-либо до тех пор, пока власти не прекратят конфисковать запасы и тем самым наносить ущерб алмазной торговле. В 1990 году страна отчаянно нуждалась в иностранной валюте. Требования алмазной торговли также имели огромное экономическое значение. В связи с этим, ‘гончим псам’ из налоговых и правоохранительных органов было предложено оставить в покое алмазных трейдеров и экспортеров.

De Beers пыталась воспрепятствовать поставкам алмазного сырья этими «отступниками» другими способами. Одним из них стал Кимберлийский процесс (Kimberly Process). Другим способом стала попытка прийти к сепаратному соглашению с русскими. Ни то, ни другое не сработало. Вместо этого были обвинения в том, что De Beers сама продвигает «кровавые алмазы», а затем обвиняет других в такой практике.

Затем пришли австралийцы со своими рудниками компании CRA, которые затем стали рудником Аргайл (Argyle), а затем частью компании Rio Tinto. Они уломали De Beers, чтобы та позволила им продавать часть своего алмазного сырья непосредственно торговым кругам. В совокупности действия всех этих независимых поставщиков привели к тому, что De Beers потеряла долю на мировом рынке алмазного сырья. В настоящее время она контролирует около 50% рынка.

Выращенные в лаборатории бриллианты или добытые из недр Земли

Затем последовал следующий колоссальный удар. Приобрели популярность выращенные в лаборатории бриллианты, потому что они лучше смотрелись и лучше сверкали, чем бриллианты, добытые из недр. Они были примерно на 30% дешевле природных камней. И они не имели многих недостатков, присущих природным бриллиантам (которые индийские пользователи бриллиантов часто считали нежелательными). Но самое главное то, что трейдеры любили эти бриллианты. Они позволяли получить более высокую маржу, чем бриллианты, добытые из недр.

Неудивительно, что даже называя такие алмазы и бриллианты «синтетическими» и «неправильными», De Beers сама занялась бизнесом выращенных в лаборатории бриллиантов через свою дочернюю компанию Element Six. В октябре этого года компания объявила о планах увеличения производства на своем заводе в Орегоне в США. «De Beers заявила, что имеет возможность производить 200 000 каратов бриллиантов или 400 000 ювелирных изделий с бриллиантами в год, - сообщили СМИ. - Эти синтетические камни будут продаваться под брендом бижутерии Lightbox компании De Beers. Эксклюзивная коллекция будет продаваться компанией Blue Nile, что станет первым случаем, когда ювелирный ритейлер с 20-летней историей, будет продавать выращенные в лаборатории бриллианты».

В течение первых двух десятилетий этого столетия De Beers продолжала повышать цены на добытое из недр алмазное сырье для торгового сектора, даже несмотря на то, что рыночные цены не могли дальше расти. Как упоминалось ранее, это привело к тому, что гранильные производства оказались в затруднительном положении и столкнулись с сокращением прибыли. Многие прибегли к незаконным способам финансирования, чтобы продолжить алмазную торговлю.

Caveat emptor - Пусть покупатель будет бдителен

Хуже того, De Beers больше не могла защищать качество алмазов и бриллиантов. Правда, она организовала центры проверки бриллиантов, подобные Геммологическому институту Америки (Gemological Institute of America, GIA). Но появились обвинения в ложных сертификатах, сфабрикованных отчетах и ​​даже в подмене бриллиантов. И обсуждения вопроса с GIA показали, что он неохотно соглашается гарантировать предотвращение подмены партий с бриллиантами, переданными ему на проверку или сданными в банки. Да, GIA действительно заявил, что будет наносить свою метку на бриллианты, добытые из недр. Но даже это оказалось неэффективным, как указывается в сообщениях прессы. В известном деле в Бельгии, когда GIA обвинил некоторых алмазных торговцев в подмене природных бриллиантов на выращенные в лаборатории камни, в конечном итоге было обнаружено, что у полицейского управления даже не было доказательств для предъявления в суде. По мере того, как случаи подмены стали повторяться, даже когда бриллианты отправлялись в лабораторию для проверки или в банки в качестве залога, и De Beers, и GIA приостановили запечатывание пакетов с бриллиантами. Это поставило в затруднительное положение и банки, и инвесторов.

Может ли GIA внедрить новые методы, чтобы внушить доверие к алмазной торговле? Сложно сказать. Один эксперт GIA просто заявил: «Я боюсь, что мы не сможем дать какое-либо представление о процессах, которое могут предложить другие организации».

В результате новые технологии, которые De Beers могла бы внедрить для предотвращения подмены бриллиантов, остались неизученными. De Beers также не смогла разработать какую-либо страховку для выплаты компенсации обманутым инвесторам. Но GIA утверждает, что он является исследовательской организацией, а не организацией, которая может разрабатывать решения для банков, финансистов или инвесторов.

В результате, чаще, чем когда-либо прежде, при каждой покупке бриллианта приходит в голову старая поговорка: «Caveat emptor». Это латинское выражение, означающее «Пусть покупатель будет бдителен».