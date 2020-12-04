Аналитики: похоже, праздник будет счастливым

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Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – В праздничный сезон этого года продажи, вероятно, вырастут на 3,6%-5,2%, хотя продолжающееся распространение COVID-19 по-прежнему представляет риски для розничной торговли, - заявила Национальная федерация ритейлеров (National Retail Federation, NRF) в своем ежегодном прогнозе на сезон праздничных продаж.

Тем не менее, если прогноз достигнет верхнего предела, этот сезон может стать лучшим с 2017 года, когда праздничные продажи выросли на 5,3%, и с 2014 года, когда они подскочили на 5,1%. В этом году также будет наблюдаться увеличение праздничных продаж за последние пять лет, которые в среднем составили 3,5%.

В отдельном опросе NRF установила, что 18% потребителей намереваются купить ювелирные изделия в этот праздник, это немного меньше 20%, указавших, что планировали купить ювелирные изделия в прошлом году. Также было установлено, что 20% потребителей хотели бы получить ювелирные изделия, по сравнению с 23% в прошлом году.

В своем заявлении главный экономист NRF Джек Кляйнхенз (Jack Kleinhenz) сказал, что происходящее неконтролируемое распространение COVID-19 вызвало серьезные сомнения в готовности потребителей тратить деньги.

Но он сказал, что все должно быть хорошо, если потребители сохранят «уверенность и оптимизм», отметив, что многие домохозяйства имеют устойчивое финансовое полжение, чему способствует сильный фондовый рынок, повышение стоимости домов и рост сбережений благодаря предоставлению государственных стимулов. Кроме того, затраты на электроэнергию низкие, а потребители не тратят средства на бытовые услуги, путешествия и развлечения.

«Потребители пережили трудный год, но, вероятно, потратят больше, чем ожидали всего несколько месяцев назад, - сказал он. - После всего, через что они прошли, мы думаем, появится психологический фактор, что они обязаны себе и своим семьям провести отпуск лучше, чем обычно», - сказал он.

Новый Отчет De Beers Group о состоянии алмазной отрасли (De Beers Group Diamond Insight), опубликованный 19 ноября 2020 года, показал, что помолвки, вероятно, станут самым большим драйвером спроса на ювелирные изделия в этот праздник.

В ходе опроса, проведенного на свадебном сайте Knot, большинство респондентов (54%) заявили, что из-за ограничений, вызванных COVID-19, прошенные больше думали о своем обручальном кольце, чем о самой свадьбе (32%) или медовом месяце (15%).