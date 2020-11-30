Ноябрьский аукцион GRIB Diamonds в Антверпене принес 23 млн долларов

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(thediamondloupe.com) - На аукционе, завершившемся 24 ноября, принадлежащая AGD Diamonds компания GRIB Diamonds, базирующаяся в Бельгии и торгующая алмазным сырьем, выручила 23 млн долларов США, продав 8 700 каратов алмазов, сообщает со ссылкой на информационное агентство Rough&Polished портал The Diamond Loupe, электронное издание Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC). Это значительно превысило ожидавшийся доход, особенно от белых алмазов, среди которых на тендере были предложены три камня типа IIa весом 199,43 карата, 86,29 карата и 50,32 карата, проданные более чем за 1 млн долларов каждый.