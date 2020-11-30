Ноябрьский аукцион GRIB Diamonds в Антверпене принес 23 млн долларов

(thediamondloupe.com) - На аукционе, завершившемся 24 ноября, принадлежащая AGD Diamonds компания GRIB Diamonds, базирующаяся в Бельгии и торгующая алмазным сырьем, выручила 23 млн долларов США, продав 8 700 каратов алмазов, сообщает со ссылкой на информационное агентство Rough&Polished портал The Diamond Loupe, электронное издание Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC). Это значительно превысило ожидавшийся доход, особенно от белых алмазов, среди которых на тендере были предложены три камня типа IIa весом 199,43 карата, 86,29 карата и 50,32 карата, проданные более чем за 1 млн долларов каждый.
Новости
Gem Diamonds добыла алмаз весом 179 каратов на своем руднике в Лесото
Компания Gem Diamonds заявила, что на прошлой неделе на своем руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото добыла высококачественный белый алмаз первого...
Сегодня
Выручка Diamcor во втором квартале упала до 339 тыс. долларов
Diamcor Mining продала 2 426,63 карата алмазного сырья со своего рудника Крон-Эндора (Krone-Endora), входящего в проект Венеция (Venetia) в Южной Африке...
Сегодня
De Beers излагает амбициозные планы на следующее десятилетие
De Beers объявила о 12 амбициозных целях в области устойчивого развития на ближайшее десятилетие, в соответствии с которыми к 2030 году компания...
Вчера
Рудник Луло компании Lucapa выручил 6,6 млн долларов от продажи аллювиальных алмазов
Компания Lucapa Diamond сообщила, что принадлежащий ей на 40% алмазный рудник Луло (Lulo) в Анголе - Sociedade Mineira Do Lulo (SML) - заработал 6,6 млн долларов...
Вчера
DMCC открывает представительство на Израильской алмазной бирже
Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) 30 ноября официально открыл свое новое представительство в комплексе Израильской...
Вчера