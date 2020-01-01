Ждите более высоких цен на бриллианты в грядущий сезон праздничных продаж

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Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) - Потребителям следует ожидать более высоких цен на бриллианты, поскольку высокий спрос в последние месяцы стимулировал их рост. После того, как в марте и апреле объем розничных покупок потребителей снизился, в летние месяцы розничная активность в США резко возросла. Это возобновление спроса касается ювелирных изделий и бриллиантов и вызывает рост цен на бриллианты.

Стремительный рост продаж ювелирных изделий

Пандемия COVID-19 привела к резкому падению продаж ювелирных изделий в марте и апреле, а восстановление началось в мае. Это позитивное изменение вылилось в резкий рост продаж ювелирных изделий в летние месяцы, непосредственно перед праздничным сезоном.

В этом всплеске нет ничего удивительного. Исторически сложилось так, что потребительский спрос на ювелирные изделия резко повышается сразу после периодов глубоких спадов экономики и национальных опасений. Потребители отдают предпочтение предметам длительного пользования с очевидной эмоциональной ценностью, таким как ювелирные украшения с бриллиантами, в ответ на неопределенность таких времен.

Ожидание более высоких цен на бриллианты

Оживление покупок ювелирных изделий потребителями привело к увеличению спроса на неоправленные бриллианты со стороны производителей и ритейлеров ювелирных изделий в США и Китае. Это, в свою очередь, привело к резкому скачку оптовых цен на бриллианты.

Еще до введения режима самоизоляции потребительский спрос был сосредоточен на ограниченном ассортименте бриллиантов. По мере того как постепенно прекращалась огранка бриллиантов, товары, пользующиеся постоянным спросом, стали дефицитными, если не исчезли полностью.

Высокий спрос способствует восстановлению цен на бриллианты

Возобновление поставок алмазного сырья и возобновление работы гранильных предприятий позволило предложить рынку свежие партии бриллиантов. Однако это произошло несколько поздновато для сезона праздничных продаж, и спрос превышает предложение. Поэтому в ноябре и декабре стоит ожидать роста цен на бриллианты.

Естественно, больше всего выросли цены на бриллианты, пользующиеся повышенным спросом. Согласно индексу цен на бриллианты, на камни весом в один карат и менее произошел резкий скачок цен, которые выросли на большую однозначную цифру за последние три месяца. Бриллианты большего размера, до 2 каратов, повысились в цене в среднем на средние однозначные цифры за этот период.

Одно примечательное событие, которое, как ожидается, положительно повлияет на спрос, - это результаты президентских выборов в США. Бόльшая часть ювелирных изделий в США продается в крупных городах, где избранный президент Джо Байден особенно преуспел. Когда «ваш» кандидат добивается успеха, это служит положительный прогнозом для избирателей, и повышается вероятность увеличения их расходов.

Прогноз на сезон праздничных продаж

Основываясь на общей траектории роста продаж ювелирных изделий, обратной связи от ритейлеров, потребительском спросе по принципу «больше, но длительного пользования», а также на результатах президентских выборов в США, мы ожидаем высоких положительных результатов праздничных продаж ювелирных изделий в США.

Наряду с этим мы также ожидаем повышение цен на бриллианты и надеемся, что потребители сочтут подарки в виде предметов роскоши и трату денег на свадебные украшения утешительной наградой за то, что они пережили пандемию.

Социальной проблемой, которая может встать на пути, является возможное широко распространенное мнение о том, что покупки предметов роскоши могут показаться неуместными в то время, когда пандемия могла нанести удар по многим людям в нашем социальном круге.