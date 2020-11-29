Победители и проигравшие в новом Азиатско-Тихоокеанском торговом соглашении

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(jingdaily.com) - Событие: В воскресенье 15 ноября пятнадцать стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали историческое торговое соглашение, создав крупнейший в мире блок свободной торговли. По данным CNBC, Всестороннее региональное экономическое партнерство, ВРЭП, (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) «знаменует собой первый случай, когда страны Восточной Азии, Китай, Япония и Южная Корея заключили единое торговое соглашение».

Страны-участники этого соглашения представляют население более 2 миллиардов человек и имеют общий ВВП в размере свыше $26 триллионов, что делает ВРЭП сильным участником мировой экономики.

Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство «свидетельствует о приверженности и уровне амбиций с точки зрения экономической интеграции, и это был долгий путь в течение восьми с лишним лет, но я думаю, что результат стоит тех усилий», - сказал министр связи и информации Сингапура С. Ишваран (S. Iswaran), телеканалу CNBC.

Мнение Jing: Эта амбициозная сделка укрепляет региональную интеграцию и упрочивает позиции Китая как лидера в Юго-Восточной Азии. Она также ставит в невыгодное положение Соединенные Штаты, которые участвовали в Транстихоокеанском партнерстве, ТТП, (Trans-Pacific Partnership, TPP), созданном при президенте Бараке Обаме, но оно так и не было реализовано при президенте Трампе.

В этом соглашении больше всех проигрывают Индия и США. Их добровольный отказ от работы с Китаем обречен на провал и стоит им возможностей доступа на рынок. Конечно, больше всех от ВРЭП выиграет Китай, и влияние и сила его экономики будут только расти. Тем не менее, «дипломатическое влияние ВРЭП может быть столь же важным, как и экономика, - это неожиданный успешный ход для Китая», - писали аналитики Citi Research в сообщении от 15 ноября.

С точки зрения торговли, Китай одержал двойную победу. Устранение торговых барьеров дает Пекину возможность наводнить регион дешевыми товарами, а китайские компании получают доступ к новым рынкам, что снижает их зависимость от внутреннего потребления.

Влияние ВРЭП на индустрию предметов роскоши очень велико, поскольку сделка создает общую основу для защиты интеллектуальной собственности и нематериальных активов. Соглашение также устанавливает правила в отношении сертификата происхождения для всего блока. «После его введения странам ВРЭП потребуется только единый сертификат происхождения, - сообщает Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS). - Это позволит компаниям без труда поставлять товары между странами ВРЭП, не беспокоясь о конкретных правилах, касающихся критериев происхождения в каждой стране или для каждого этапа производства». По оценкам CSIS, это послужит стимулом для транснациональных корпораций развивать цепочки поставок по всему региону.