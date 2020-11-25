Как Тиффани и LVMH обменялись поцелуями и помирились

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Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Когда LVMH впервые обратилась в 2019 году к Tiffany & Co. с предложением о поглощении, оно было по начальной цене $120 за акцию. Предложение было отклонено. В конце концов, обе стороны пришли к окончательной цене по $135 за одну акцию.

Или, по крайней мере, Tiffany считала, что это окончательная цена. Вскоре обе стороны вернулись за стол переговоров после того, как LVMH проявила, - или сделала вид, что проявляет, - колебание. Во втором раунде переговоров исходное предложение LVMH составляло… $120 за акцию.

Эти и другие подробности были раскрыты в заявлении о передаче полномочий, которое Tiffany 16 ноября подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission) и где содержалась просьба к акционерам одобрить новую сделку по поглощению, по которой цена составила $131,50 за акцию.

В документе также говорилось, что Tiffany получила три предложения от потенциальных «женихов» в тот период, когда казалось, что сделка разваливается: одна от стороны, пожелавшей остаться неназванной, одна от неизвестной компании и третья от «богатой семьи». Юридическая фирма Sullivan & Cromwell сочла все запросы недостоверными.

После того как стороны объявили друг другу юридическую войну, большинство наблюдателей, а также жалоба Tiffany, показали, что балансирование LVMH на грани войны в последнюю минуту служило просто поводом для покупки компании по более низкой цене. LVMH это отрицает, пересмотр сделки «никогда не приходил нам в голову», заявил один из руководителей LVMH. Но именно это и произошло.

16 сентября, когда юристы компаний подавали встречные иски в Канцлерский суд штата Делавэр, человек, близкий к LVMH, связался с финансовым консультантом Tiffany, фирмой Centerview Partners, по поводу мирового соглашения. Этому человеку сказали, что Tiffany уверена в своей правовой позиции.

2 октября, после того, как на январь была назначена дата судебного разбирательства, человек, близкий к LVMH, снова связался с Centerview и предложил купить компанию по цене $120 за акцию.

Это предложение было снова отвергнуто. Тем не менее, в результате странного возобновления прошлогодних переговоров цена была поднята до с $120 с лишним, а затем почти до $130.

Посоветовавшись со своим председателем Роджером Фарахом (Roger Farah), Tiffany заявила, что согласится на снижение цен только в том случае, если сможет продолжать выплачивать регулярные квартальные дивиденды. Она также хотела безупречного контракта, не оставляющего лазеек, который «не содержал бы никаких условий закрытия сделки, которые освобождали бы LVMH от завершения слияния».

LVMH предложила $130 за акцию, затем $131. Обе стороны, наконец, обменялись рукопожатием по поводу окончательной цены в $131,50 - примерно на 3 процента меньше первоначально согласованной цены - в сделке, которая позволила Tiffany продолжать выплачивать дивиденды.

Заключительная сделка призвана помешать LVMH снова отвертеться или начать третий раунд переговоров. Разумеется, в более ранней юридической документации юристы Tiffany утверждали, что первоначальная сделка была заключена с «достаточной защитой акционеров», учитывая репутацию председателя LVMH Бернара Арно (Bernard Arnault), известного жесткой тактикой. Которая не помешала первоначальной сделке чуть не сорваться.

Трудно представить себе, что гигант предметов роскоши снова попытается выйти из игры, но эта эпопея уже оказалась полна сюрпризов.